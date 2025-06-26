史上最大規模「威廉．透納」巡迴特展開幕！80件真跡、28件當代藝術交互對話 見證光影大師魅力與影響力

今年適逢英國最偉大的畫家威廉・透納誕生250週年，由英國泰德美術館策劃、史上最大規模的透納全球巡迴展：「威廉．透納特展：崇高的迴響」英國泰德美術館典藏，明（6/27）將於中正紀念堂盛大開展！台灣繼摩納哥、上海後，迎來本展全球巡迴第三站，這場千載難逢的盛大展覽將為台灣觀眾帶來難得的體驗，將可近身了解這位英國最偉大畫家的藝術傳奇，他對光線、自然與崇高意境的革命性描繪，即使在數個世紀之後，仍持續啟發著無數的藝術家與觀眾。

威廉．透納素有「光之畫家」的美譽，更被英國民眾票選為「英國最偉大的畫家」，足見其在西方藝術史上占有無可取代的關鍵地位，以他命名的「透納獎」是當代藝術界最負盛名的獎項之一，而他的肖像更出現在20英鎊紙鈔上，彰顯其深遠的文化影響力。透納不僅以革新風景畫的方式，徹底改變了19世紀的藝術面貌，其深刻影響力更延續至西方藝術運動，並且對莫內及法國印象派畫家產生了深刻且持久的影響。

英國國寶級鉅作《藍色瑞吉山之日出》(The Blue Rigi, Sunrise)是本次「威廉．透納特展：崇高的迴響」中最為矚目的亮點之一。圖：「威廉．透納特展：崇高的迴響」提供

本次由泰德美術館策劃的「威廉．透納特展：崇高的迴響」，史無前例地展出80件珍貴透納真跡，包括廣受推崇、充滿詩意的「威尼斯」系列，景象壯闊的「海天之間」，以及氣勢磅礴的「海上風暴」等主題作品，透過七大展區，展現透納自早期初試鋒芒，至晚期藝術高峰的創作生涯，完整勾勒透納藝術風格的演變與轉折。其中，耗費超過2億新台幣，由英國全民募資保存的國寶級鉅作《藍色瑞吉山之日出》（The Blue Rigi, Sunrise），更是展覽中最為矚目的亮點之一。這幅被譽為「全球最知名的水彩畫」，在台北展出結束後將返回英國，封存長達十年，全台熱愛藝術的觀眾朋友們，千萬不要錯過難得的機會，一窺這位「光之畫家」不朽的藝術魅力。

主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫表示：「威廉．透納是西方藝術史上極具影響力的畫家之一，他以大膽的色彩運用，顛覆傳統的繪畫風格與技術，展現他捕捉光線的敏銳，以及對自然力量的深刻描繪。我們非常榮幸，能夠在透納誕生250週年之際，與泰德美術館合作，將如此重量級的國際藝術大展呈現在全台觀眾面前，展覽中除了珍貴的透納真跡，更有來自14位知名當代藝術家的代表作品一同展出，展現透納在西洋藝術史上的深遠影響，誠摯邀請大家在展覽期間前來感受透納震撼人心的藝術魅力。」

主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫致詞。圖：琅琅悅讀編輯室

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones），今日也特地出席展覽開幕記者會，她表示：「非常高興與大家一起在台北慶祝透納誕生250週年，紀念這位在現代藝術史上偉大且具重要影響力的英國畫家。英國泰德美術館擁有世界上最多的透納作品收藏。我10歲時第一次在泰德美術館看到透納的海景畫作，那海浪的力量至今仍深深觸動著我。而被尊稱為現代藝術之父的透納，也被英國民眾票選出來，與英國國王查爾斯三世 （King Charles III)）同為現今20英鎊紙鈔的封面人物，可見透納對英國藝術的影響無遠弗屆。」

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）致詞。圖：琅琅悅讀編輯室

泰德美術館國際關係合作部長艾德華．麥克唐納．圖恩（Mr. Edward Mcdonald-Toone）致詞。圖：琅琅悅讀編輯室

英國泰德美術館國際合作部部長艾德華．麥克唐納．圖恩（Edward Mcdonald-Toone），今日特地來台，為展覽揭開序幕，他表示：「本次『威廉・透納特展：崇高的迴響』，不僅是為紀念透納誕生250週年而舉辦的全球巡迴展，更是泰德首度將透納作品與當代藝術進行深入對話的重要策展里程碑。透納被譽為英國最重要的畫家，其對風景畫與光影表現的開創性影響深遠，啟發了包括印象派與抽象表現主義在內的後世藝術發展。我們非常榮幸能將泰德典藏中的透納真跡帶來台灣，並與來自世界各地的觀眾共享這位『光之畫家』的永恆魅力。此次展覽得以實現，亦有賴台灣合作夥伴的遠見與密切合作，是國際文化交流的珍貴成果。」

（左起）策展人伊莉莎白．布魯克（Elizabeth Brooke）、藝術家凱蒂．帕特森（Katie Paterson）、主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫、泰德美術館國際關係合作部長艾德華．麥克唐納．圖恩（Mr. Edward Mcdonald-Toone）、英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）與中正紀念堂代理處長張惠珠，為今夏最重量級的藝術大展「威廉．透納特展：崇高的迴響」揭開序幕。圖：「威廉．透納特展：崇高的迴響」提供

七大展區貫穿透納一生，最具爆發力的「威尼斯」、「海景」名作登台

本展帶來高達80件威廉．透納真跡畫作，涵蓋素描、水彩及珍貴油畫，結合透納的旅行經驗與藝術創作主題，以七大展區貫穿他精彩的創作生涯。從早期描繪英國風景的細膩筆觸，到阿爾卑斯山景光影變幻的技法，可以看見他的風格逐漸超越寫實主義，這種有別於透納同時代畫家一貫追求的古典細緻筆觸，反而以光線、氛圍掌握風暴、雪景、海洋、月光等大自然風貌的技巧，使他不僅成為時代先驅，更啟發莫內和法國印象派，顯現透納非凡的藝術成就。

展區「海上風暴」。圖：「威廉．透納特展：崇高的迴響」提供

透納筆下威尼斯風景，自問世之初便被視為作品中最具詩意的系列主題，透納展現了威尼斯的美麗與哀愁，面對相同景色，呈現出不同時刻下截然不同的光線及氛圍，他對色彩的精準掌握，讓後世評論家盛讚：透納是極少數能與這座水上城市的獨特氣質，產生共鳴的藝術家。海洋與天空也一直是透納作品的重要創作主題，擅長描繪海上風暴的他，以強烈的張力讓人宛如置身於驚濤駭浪之中，但另一方面又展現出詩意迷人的繪畫風格，針對飄渺的雲彩、充滿能量的浪花等細節反覆著墨，從中探索創新技巧。

展區「威尼斯：壯麗的城市」。圖：「威廉．透納特展：崇高的迴響」提供

展場現場照。圖：「威廉•透納特展：崇高的迴響」提供

從浪漫主義到當代藝術 橫跨兩個世紀的「藝術」對話

展覽精選了高達80幅透納最具代表性的畫作，這些作品不僅充滿激情且極富表現力，更聚焦在「崇高」（Sublime）美學的核心概念。展覽將透納真跡鉅作與當代藝術家作品並陳展示，呈現經典與現代橫跨250年的歷史與現代對話，觀眾不僅能體驗到自然中的崇高意象在藝術發展歷程中重要意義，也能深刻感受到透納跨越時代的恆久影響力。策展人伊莉莎白．布魯克（Elizabeth Brooke）表示：「展覽最希望能呈現的就是透納畫作的『永恆性』，他永遠都能與當代發生的事情做連結，期望觀眾在欣賞畫作的同時可以透過想像力讓自己置身在透納繪製的景色中，並透過當代藝術作品理解創作者們透過藝術關注議題的共同性。」

英國泰德美術館策展人伊莉莎白．布魯克（Elizabeth Brooke）、藝術家凱蒂．帕特森（Katie Paterson）於其作品《全食》(Totality)前分享創作與共同展出的策劃構想。圖：「威廉．透納特展：崇高的迴響」提供

據說透納曾邀請賓客造訪他位於倫敦的住所與畫廊，並讓他們先在一間昏暗的房間中稍作停留。他相信，短暫的黑暗能清除人們眼中原有的視覺印象，提升視覺敏銳度，從而強化對光線與色彩的感知力。就如同透納在藝術生涯中專注光線和光影一般，當代藝術家凱蒂．帕特森（Katie Paterson）的作品《全食》（Totality），亦在探索自然界中光與暗的戲劇性交錯，她提到：「《全食》這個作品透過人類觀測到的日全蝕影像來展現宇宙浩瀚的運行週期，從數百年前精緻的手繪圖，延伸到現在最先進的望遠鏡技術所捕捉的畫面，超過一萬張獨特的影像在展間中追隨著日蝕的軌跡，日蝕投射在觀眾的身體上，讓所有人都被它的存在所籠罩。」影像最終組成一件懸浮球體裝置，當球體旋轉時，觀眾將置身於白天與黑夜、光明與黑暗界模糊的空間當中，彷彿穿越自然現象的瞬息與永恆。

展場現場照。圖：「威廉•透納特展：崇高的迴響」提供

而理查德．朗（Richard Long）採集英國山區的石頭為媒材，將「風景即藝術」的理念發揚光大，直接在大地中創作，呼應了透納的藝術創作中對戶外寫生的重視；與透納同樣關注壯麗冰川的奧拉弗．埃利亞松（Olafur Eliasson）運用冰河碎片創作，透過冰塊與顏料的交互作用，展現出自然的力量、不可預測性與脆弱之間的矛盾共存；馬克．羅斯科（Mark Rothko）簡化至極的構圖，則強烈呼應透納晚期對光與空間的深刻沉思，成為連結浪漫與現代主義的精神橋梁，據傳羅斯科曾於1966年參觀紐約現代藝術博物館的透納回顧展後，半開玩笑地評論：「這位透納先生，從我這裡學了不少東西呢！」。

策展當代藝術家從社會、科技、環境與哲學等多元角度，呼應透納的創作主題與他對「崇高」意境的追求，這顯示即使時隔250年，藝術家們依然在持續探索透納所關注的核心議題，並且在許多創作上更直接承襲他在畫風與題材處理上的創新精神。

藝術家理查德．朗的作品《布萊瑙費斯蒂尼奧格圈》以英國從威爾斯西北部採石場的威爾斯板岩為媒材創作，期望呈現大自然中行走的體驗。圖：「威廉．透納特展：崇高的迴響」提供

與透納同樣關注壯麗冰川的當代藝術家奧拉弗．埃利亞松（Olafur Eliasson），運用冰河碎片創作，展現出自然的力量。圖：「威廉•透納特展：崇高的迴響」提供

馬克．羅斯科作品《無題》與威廉．透納畫作《三個海景》於最後一區「大自然的崇高美學」共同展出。圖：「威廉．透納特展：崇高的迴響」提供

台灣站全球獨家周邊商品 限時發售

為迎接「威廉．透納特展：崇高的迴響」盛大登台，台灣獨家推出全球限定商品，將英國最偉大畫家威廉・透納的經典畫作融入生活，打造多款實用兼具藝術美感的生活用品。以《藍色瑞吉山之日出》、《威尼斯—安康聖母聖殿》、《洛桑：日落》等經典畫作為靈感，推出吊飾帆布袋組、保溫杯、絕美證件套/絲巾/明信片等，還有最受大家歡迎的複製畫，更特別的是與本土品牌黑沃咖啡合作，推出四款獨特風味的咖啡濾掛禮盒，每款口味包裝都搭配不同透納代表作，更是收藏或贈禮的好選擇。

「威廉．透納特展」以獨家畫作打造精緻周邊商品於展覽商店限量販售。圖：「威廉．透納特展：崇高的迴響」提供

展場最後，打卡與填寫問券還會贈送名作透卡，精美非常，絕對值得收藏。圖：琅琅悅讀編輯室

「威廉．透納特展：崇高的迴響」是英國泰德美術館為紀念透納誕生250週年所推出「Turner 250」系列盛事中最受矚目的活動，不僅具紀念意義，更在國際的文化交流上有顯著珍貴的成果，同時也吸引了全球藝術熱愛者爭先朝聖，全球第三站將在明起（6/27）於中正紀念堂1、2展廳盛大展出，絕對是今年度台灣不容錯過的西洋藝術盛典！（更多資訊請上udn售票網查詢https://pse.is/7f8nv6）