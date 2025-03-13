80件國寶真跡史無前例！英國泰德美術館世界巡展「威廉．透納特展-崇高的迴響」6月震撼登台
英國最偉大的畫家，約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner，1775-1851），素有「光之畫家」的美名，他擅長通過對色彩及光線的卓越掌控能力，生動捕捉大自然的動態與力量，並重新定義了何謂「風景畫」。 英國民眾更票選他作為新版20英鎊紙鈔上的封面人物，充分體現了他作為英國最受尊崇畫家的巨大影響力。
2025 年適逢威廉．透納250周年誕辰，英國泰德美術館發起「Turner 250」一系列的紀念活動，當中的重頭戲，也是史上最大規模的威廉・透納全球巡迴展覽「威廉．透納特展-崇高的迴響」，將繼摩納哥、上海站之後，全球第三站即將於今年6月到台灣展出，包含素描、油畫、水彩等高達80件的威廉．透納真跡畫作，完整體現他一生精采的創作歷程，堪稱今年度台灣最重量級藝術饗宴！
從私人收藏到國家級美術館 打破傳統博物館思維的藝術機構
英國泰德美術館於1897年由利物浦糖商亨利・泰德（Henry Tate）爵士創立，早年以國家藝廊的方向發展，至今在英國已有四座美術館的規模，包括歷史最悠久的泰德不列顛美術館（Tate Britain） 、英國北方藝術重鎮泰德利物浦美術館（Tate Liverpool）、深耕在地文化發展的泰德聖艾夫斯美術館（Tate St Ives）、以及人氣最旺的泰德現代美術館（Tate Modern）等。而作為英國最具代表性、參觀人數名列前茅的泰德美術館，其館藏涵蓋英國及西洋藝術史500年來的珍貴鉅作，其中尤以威廉．透納臨終捐贈的數百件油畫及上萬件水彩及素描作品最受矚目，更是世人參觀必訪的重點。近年泰德美術館更以打破年代界線的主題式策展開創新局，是全世界最具前瞻性美術館之一。
全球史上最大規模！80件真跡、7大展區 首度登台！
威廉．透納在世時就創立了基金，意在幫助貧窮的藝術家，這也成為泰德美術館成立英國最著名的藝術獎「透納獎」最重要原因。在他逝世後部分畫作遺贈國家，大部分作品保存在泰德美術館，而擁有最多透納作品收藏的泰德美術館，本次將帶來80件透納的真跡畫作，以「英國風景」、「阿爾卑斯山」、「威尼斯」、「海上風暴」、「海天之間」、「歷史故事」、「崇高美學」等，分為7大展區，貫穿他整個創作生涯。為了凸顯透納作品的劃時代，泰德美術館另精選近30件當代藝術家作品加入展出，打造出前所未有、最大規模也是最全面的威廉．透納特展。
史上最多、最完整透納作品全球巡展，錯過再等十年
策展人伊莉莎白．布魯克（Elizabeth Brooke）提到，泰德美術館從未一次出借數量如此龐大的透納作品，讓這些畫作與近30件頂尖當代藝術作品一同展出更是一大挑戰，並表示： 「2025年適逢透納誕生250周年，讓今夏在台的展出更別具意義，其中最受矚目的展品之一《藍色瑞吉山，日出》在巡展結束後，將會回到泰德美術館封存10年，我們誠摯地邀請大家，把握這個難得的機會，親眼見證威廉．透納的藝術魅力。」
「威廉．透納特展：崇高的迴響」英國泰德美術館典藏展覽預售票將於4月23日透納生日當天搶先獨家在udn售票網開賣，展出內容、售票資訊等，將陸續於官方網站、FB、IG公布，敬請密切關注。
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展覽資訊：
「威廉．透納特展：崇高的迴響」英國泰德美術館典藏
展覽時間：2025.6.27-10.12
展覽地點：中正紀念堂 一、二展廳
udn售票官網：https://ufl.tw/gznwm
展覽FB：https://www.facebook.com/turnertaipei2025/
展覽IG：https://www.instagram.com/turner_taipei2025/
【參展藝術家】
約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner）
(以下依姓氏字母順序)
約翰．亞康法（John Akomfrah）
愛德華．伯汀斯基（Edward Burtynsky）
彼得．多伊格（Peter Doig）
奧拉弗．埃利亞松（Olafur Eliasson）
霍德華．霍奇金（Howard Hodgkin）
羅尼．霍恩（Roni Horn）
彼得．蘭永（Peter Lanyon）
理查德．朗（Richard Long）
麗莎．米爾羅伊（Lisa Milroy）
科妮莉亞．帕克（Cornelia Parker）
凱蒂．帕特森（Katie Paterson）
馬克．羅斯科（Mark Rothko）
沃爾夫岡．提爾曼斯（Wolfgang Tillmans）
潔西卡．沃博伊斯（Jessica Warboys）
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