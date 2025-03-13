80件國寶真跡史無前例！英國泰德美術館世界巡展「威廉．透納特展-崇高的迴響」6月震撼登台

英國最偉大的畫家，約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner，1775-1851），素有「光之畫家」的美名，他擅長通過對色彩及光線的卓越掌控能力，生動捕捉大自然的動態與力量，並重新定義了何謂「風景畫」。 英國民眾更票選他作為新版20英鎊紙鈔上的封面人物，充分體現了他作為英國最受尊崇畫家的巨大影響力。

2025 年適逢威廉．透納250周年誕辰，英國泰德美術館發起「Turner 250」一系列的紀念活動，當中的重頭戲，也是史上最大規模的威廉・透納全球巡迴展覽「威廉．透納特展-崇高的迴響」，將繼摩納哥、上海站之後，全球第三站即將於今年6月到台灣展出，包含素描、油畫、水彩等高達80件的威廉．透納真跡畫作，完整體現他一生精采的創作歷程，堪稱今年度台灣最重量級藝術饗宴！

英國泰德美術館。(圖片來源：TATE)

從私人收藏到國家級美術館 打破傳統博物館思維的藝術機構

英國泰德美術館於1897年由利物浦糖商亨利・泰德（Henry Tate）爵士創立，早年以國家藝廊的方向發展，至今在英國已有四座美術館的規模，包括歷史最悠久的泰德不列顛美術館（Tate Britain） 、英國北方藝術重鎮泰德利物浦美術館（Tate Liverpool）、深耕在地文化發展的泰德聖艾夫斯美術館（Tate St Ives）、以及人氣最旺的泰德現代美術館（Tate Modern）等。而作為英國最具代表性、參觀人數名列前茅的泰德美術館，其館藏涵蓋英國及西洋藝術史500年來的珍貴鉅作，其中尤以威廉．透納臨終捐贈的數百件油畫及上萬件水彩及素描作品最受矚目，更是世人參觀必訪的重點。近年泰德美術館更以打破年代界線的主題式策展開創新局，是全世界最具前瞻性美術館之一。

懸崖上的城堡廢墟風景畫（Landscape Composition with a Ruined Castle on a Cliff）約瑟夫•馬洛德•威廉•透納（Joseph Mallord William Turner），1792–3。(圖片來源：TATE) 布魯嫩，從琉森湖的視角：樣本研究畫（Brunnen, from the Lake of Lucerne Sample Study）約瑟夫•馬洛德•威廉•透納（Joseph Mallord William Turner），1843-5。(圖片來源：TATE)

全球史上最大規模！80件真跡、7大展區 首度登台！

威廉．透納在世時就創立了基金，意在幫助貧窮的藝術家，這也成為泰德美術館成立英國最著名的藝術獎「透納獎」最重要原因。在他逝世後部分畫作遺贈國家，大部分作品保存在泰德美術館，而擁有最多透納作品收藏的泰德美術館，本次將帶來80件透納的真跡畫作，以「英國風景」、「阿爾卑斯山」、「威尼斯」、「海上風暴」、「海天之間」、「歷史故事」、「崇高美學」等，分為7大展區，貫穿他整個創作生涯。為了凸顯透納作品的劃時代，泰德美術館另精選近30件當代藝術家作品加入展出，打造出前所未有、最大規模也是最全面的威廉．透納特展。

「好棒啊！厄瑞波斯號捕鯨船！又一條魚！」（Hurrah! for the Whaler Erebus! Another Fish!）約瑟夫•馬洛德•威廉•透納（Joseph Mallord William Turner），1846．(圖片來源：TATE).jpg

三個海景（Three Seascapes）約瑟夫•馬洛德•威廉•透納（Joseph Mallord William Turner），1827．(圖片來源：TATE)

阿波羅和達芙妮的故事（Story of Apollo and Daphne）約瑟夫•馬洛德•威廉•透納（Joseph Mallord William Turner），1837。(圖片來源：TATE).jpg

史上最多、最完整透納作品全球巡展，錯過再等十年

策展人伊莉莎白．布魯克（Elizabeth Brooke）提到，泰德美術館從未一次出借數量如此龐大的透納作品，讓這些畫作與近30件頂尖當代藝術作品一同展出更是一大挑戰，並表示： 「2025年適逢透納誕生250周年，讓今夏在台的展出更別具意義，其中最受矚目的展品之一《藍色瑞吉山，日出》在巡展結束後，將會回到泰德美術館封存10年，我們誠摯地邀請大家，把握這個難得的機會，親眼見證威廉．透納的藝術魅力。」

藍色瑞吉山之日出（The Blue Rigi, Sunrise）約瑟夫•馬洛德•威廉•透納（Joseph Mallord William Turner），1842．(圖片來源：TATE)

「威廉．透納特展：崇高的迴響」英國泰德美術館典藏展覽預售票將於4月23日透納生日當天搶先獨家在udn售票網開賣，展出內容、售票資訊等，將陸續於官方網站、FB、IG公布，敬請密切關注。

「威廉．透納特展：崇高的迴響」英國泰德美術館典藏 6月登台！