琅客來了／讀墨執行長龐文真：現在正是最剛好的時刻

2026年5月22日，多雲時晴，台北燠熱。就在這一天，udn聯合線上與Readmoo讀墨於中影八德大樓召開記者會，宣布啟動戰略結盟。正式合作後，沿用多年的「琅琅書店」品牌走入歷史，由「琅琅讀墨 」取而代之；電子書 商品、閱讀介面與讀者體驗等業務，悉數由讀墨承接；udn聯合線上則專注於會員經營、金流與媒體生態圈整合。

外界看來，此次合作是臺灣電子書平台近年首見的整併訊號——但從讀墨的角度，那是技術發展臻至高峰後，瓜熟蒂落的結果。更精確地說，是「閱讀大聯盟」上新生的節點。

「閱讀大聯盟」是讀墨執行長龐文真一直以來念茲在茲的事情。該概念誕生於讀墨成立的第五年，目的是將台灣所有對出版感興趣的力量集結，共同推廣閱讀。2017年與PChome的串聯，是讀墨跨界合作的初次登台。彼時形式仍相對陽春，讀者於PChome購書後將獲得一組兌換碼，須再跳轉讀墨官網手動完成兌換。接下來幾年，讀墨陸續為「讀書共和國」於官網內架設電子書服務，並協助宗教團體建立「佛光山文化書城」，提供閱讀服務。

而這次與聯合線上的合作，她則形容為「一次相對完整的生態系穿行。」龐文真指出今次有兩項真正意義上的突破：「雙向帳號整合（OAuth 登入）」、「書櫃雙向整合」。udn用戶可使用原帳號登入，即可於讀墨的閱讀環境中讀取過去在udn購入的書籍。電子書市場成熟，技術進步到位，天時地利人和，龐文真表示「現在正是最好的時機。」

讀墨執行長龐文真

不過，讀墨基於什麼樣的策略評估，認為udn是值得合作的對象？過去普遍被認為是習慣碎片化資訊的免費新聞讀者，真的願意為深度閱讀付費嗎？

龐文真對此抱持樂觀態度，認為關切時事新聞者，與喜歡深度閱讀的人並非互斥的族群，「我也會滑IG看臉書，但朋友在臉書上寫的長文，我依然讀得進去。」讀墨認為關鍵在於平台能否於對的時機點精準瞄準讀者需求。

最顯著的例子，就是時事與電子書平台的流量其實息息相關。「美股崩盤、台股暴跌的時候，大家都盯緊新聞，我們家當天的流量就會很低；但遇到颱風天，大家關在家裡沒事做，流量就會上揚，甚至非常爆。」這也是讀墨之所以認為可以與udn這樣的新聞媒體攜手的原因之一。

媒體引流是起點，使用者體驗才是決勝負的關鍵。消費心理學中，有享樂性購物（Hedonic Shopping）一說，龐文真則將購書行為分成「目的型」與「享樂型」兩種，前者是為獲取實用價值，後者則由情感與感官經驗驅動，「就像過去逛書店的心情，逛著逛著撞見一本心水之選。」

讀墨正是想要在虛擬世界中，提供類似的享樂型購買體驗。為此他們舉辦各種線上主題書展、閱讀馬拉松，並持續推廣出版節奏改革。傳統出版以紙本書先行，電子書往往是延後上市的附屬品；龐文真則主張紙電同步甚至顛倒順序，由電子書、有聲書率先上架，更能把握社群話題發燒下的衝動性消費。

「等到電子書和有聲書在數位市場上把聲勢與話題炒熱，讀者瘋狂敲碗下出版社再順勢推出精裝的紙本書供讀者收藏——這才是數位時代該有的出版新節奏。」

她尤其看好有聲書的前景，認為有聲書除了切合現代人忙碌生活型態，之於紙本書、電子書，亦能發揮到單曲、EP相對全長度專輯的效果，測試市場反應後，再對正式產品或行銷策略進行滾動式調整。

但這套邏輯要能奏效，仍以出版社是否具備數位經營意識為前提。龐文真觀察到，在讀墨平台上表現良好的出版社，往往特別留意試閱／試聽內容，以及上架後的操作，「出版社要在第一時間吸引讀者，就是給他正文、給他第一章。讀者知道這是好內容，就會買單。」

龐文真相信，只要平台的書庫品項夠多、分類夠清晰（經整合後，『琅琅讀墨』的書籍數量已將近40萬冊），加以無可挑剔的UI（使用者介面）與 UX（使用者體驗），就可能促成讀者的購買行為。

她也強調，在讀墨購買電子書，服務是在結帳那一刻才真正開始：書櫃管理、閱讀進度記錄、字體排版調整、跨裝置同步，種種便利功能背後都是龐大的研發及營運成本。為讀者帶來極致閱讀體驗，是龐文真最引以為豪的成就，也是讀墨一直以來最關注的事情。

讀墨執行長龐文真

在「閱讀大聯盟」外，龐文真還有另一項宏大主張：構築「繁中數位閱讀生態圈」。此前讀墨落力於閱讀介面的優化，推出如文字直排轉換、注音輸入法功能，「在我們之前全世界沒有人做這些事，也沒有人care，」龐文真說，「我們在這塊土地上最重要的一件事，就是守護繁體中文的優質內容，讓作家的好內容被發現，讓讀者閱讀更流暢。」