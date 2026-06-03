壓力大就想狂吃？3重點學會「正念飲食」，遠離情緒暴食迴圈

在整個情緒性進食復原計畫中，關鍵且具備轉化力量的一步，便是練習「正念飲食」（Mindful Eating）。

所謂的正念飲食，並非嚴格地限制你只能吃什麼，而是在進食當下，將所有的注意力與覺察力，完全專注於眼前的食物，以及吃東西的過程。這意味著將大腦從習慣性的「自動導航模式」切換回來，讓你拿回行為的主導權。

透過這樣的練習，會開始清晰地意識到自己的每一個飲食決定。例如，你會清楚察覺，是自己有意識地做出了「要吃掉這包洋芋片」的選擇，而不是在雙眼緊盯螢幕時，不知不覺地吃完整包零食。你也會主動決定暫時放下手機，把感官全部打開，真正感受並咀嚼每一口食物的香氣與真實滋味。

書名：《激素平衡瘦身課：啟動代謝重建，瘦得健康持久》 作者：許書華 出版社：天下文化 出版時間：2026年05月29日

許多在許醫師的門診嘗試戒除加工食品的學員，導入正念飲食的技巧後，都有了深刻的體會。他們分享，當開始願意花時間細細品味每一口食物時，味蕾與大腦會逐漸甦醒，反而愈來愈排斥那些死甜或過度調味的加工食品。

當心思完全專注在吃飯這件事本身，不僅能自然減少進食的分量，還能從中獲得更深層的滿足與快樂。這正是正念飲食的力量：只要願意把心帶回餐桌上，用心感受進食的每一刻，那些被焦慮與壓力驅使的情緒性進食，便會失去掌控你的能力。

活在當下

正念減壓療法創始人喬．卡巴金（Jon Kabat-Zinn）曾說：「正念，就是保持清醒地覺知自己正在做什麼。」

簡而言之，正念是一種全然活在當下的能力。當我們能將專注力收回到此時此刻，不被過去的懊悔牽絆，也不被未來的焦慮綁架，就能更清晰地覺察內在情緒並調節行為。

然而，現代人的飲食習慣卻與正念背道而馳。多數人進食時，其實是在「無意識地把自己塞飽」，注意力鮮少放在眼前的餐盤上，而是分心於擔憂瑣事、滑手機、看電視，甚至邊開車邊胡亂吞嚥。

在這種狀態下，我們很難感受身體是否已經飽足，也從未真正思考食物的營養價值。無聊或壓力來襲的時候，邊追劇邊吃洋芋片、立刻點開甜點外送，都成了缺乏覺察的自動化反應。

將正念帶入飲食中，對減重與健康管理有莫大幫助，因為它能喚醒我們對身體的覺察力。當我們專注於當下、放慢進食速度時，大腦更能精準地接收胃部傳遞的飽足訊號，就能心甘情願地停下來，而非毫無節制地吃到撐。

同時，正念練習能幫助我們精準分辨「情緒性飢餓」與「生理性飢餓」的差異。當進食衝動湧現時，能先停下來問問自己：「我是真的餓了，還是只是心情不好？」你會明白，許多強烈的渴望，可能只是短暫的情緒起伏，而非身體真的需要熱量。

當你在進食前，先意識到「我為什麼要吃這個？」時，這「覺察的停頓」，就能自然引導你做出對身體更有益的決定。這並非靠著強大的意志力逼迫自己節食，而是學會了看清身體的需求。

尊重身體、理解情緒的起點

正念飲食的核心目的，是訓練大腦在進食前先創造一個緩衝，藉此斷開「情緒觸發便自動進食」的慣性迴圈，識別內在的情緒觸發點，並溫和地處理，而非立即用食物填補情緒空洞。

當感受到情緒性的進食衝動時，可以先透過非飲食的替代行為來緩和這股力量，例如喝一杯水、起身散步伸展、閱讀，或是寫下此刻的壓力來源。透過這些有意識的日常練習，便能將舊有的反射動作，重塑為「感受情緒、停下覺察，進而選擇健康應對」的全新路徑。正念不是嚴苛的節食策略，而是一條讓你重新掌握身體與生活主導權的自由之路。

如果你常因壓力或情緒導致飲食失控，許醫師非常建議你開始練習正念飲食。我們吃下的每一口食物，其實都在向身體傳遞訊息；而學會正念，正是重新建立「尊重身體」與「理解情緒」的重要起點。

將專注力帶回餐桌最直接的改變，會體現在生理與體重管理上。因為放慢速度並細嚼慢嚥，腸胃負擔大幅減輕，能明顯改善胃脹氣與消化不良等困擾。

同時，正念能強化大腦對飽足感的敏銳度，自然避開無意識的過量進食。長久下來，這種「只在身體真正需要時進食」的習慣，不僅能帶來穩定的代謝，也能讓思緒更加清晰。

全然覺察的力量

在心理層面上，正念飲食能幫助我們修復與食物之間扭曲的關係，這也是預防暴食等飲食失調問題的最佳防線。

飲食失控往往源自於「缺乏覺察」。當我們學會以客觀、不批判的視角，面對眼前的食物與當下的情緒時，就能逐漸找回主導權，做出更理性的健康選擇。如此一來，在專心享受食物時，每一口都會更有溫度，內心也會因為「正在好好照顧身體」，而產生踏實的滿足感。

正念飲食是一趟重新認識自己的旅程。我們對自己的內心狀態往往是陌生的，但透過觀察進食的動機與渴望，才有機會看見自己隱藏的情緒與慣性模式。

這種「全然覺察」的能力不會只停留在餐桌上。當你在飲食中學會了專注與平靜，這種心態自然會延伸到生活的各個面向，無論是處理人際關係、調節日常情緒，或是面對工作壓力，都能展現出更高的穩定度，從根本提升整體的健康與生活滿意度。

●本文摘選自天下文化出版之《激素平衡瘦身課：啟動代謝重建，瘦得健康持久》。