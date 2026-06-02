不哭不代表沒事？心理學揭密：男性內隱憂鬱比你想的更傷身

男性的內隱憂鬱症

當我站在苦惱的父親和兒子身邊，我經常會充滿一種認同感。所有男人都是兒子，而且無論他們有沒有自覺，大多數兒子都很忠心。對我而言，我爸的形象既殘酷卻又讓人感傷，兩者雜亂地混在一起，令人困惑。我小時候就養成了陰沉、尖銳又空虛的個性，而這種個性三十年來都改不掉。正如其他父親對待兒子的態度，我父親透過他的眼神、語氣、觸摸方式，傳達出一種憂鬱；他不知道他將這種憂鬱強加在我身上，正如他父親肯定也將其強加在他身上一樣——這是一種痛苦的連鎖，連結了世世代代的父子，也是一種有害的傳承。

書名：《這沒什麼好說的：我的「男」言之隱誰在乎？工作成癮、憤怒暴力、親密關係困難……隱忍的絕望生活，拆解男性憂鬱的祕密枷鎖。》 作者：泰倫斯．瑞爾 出版社：方舟文化 出版時間：2026年5月27日

若以事後諸葛的角度來看，我清楚知道我當治療師的理由之一，是想培養能夠治癒我父親的必要技能——至少讓他願意跟我說話，才算足夠的治癒。我必須了解他的人生，才能理解他的殘酷，進而平息我對他的恨意。起初我是下意識地做這件事，並不是因為我對他有任何巨大的愛意，而是出自一種想要拯救自己的本能。我希望能夠停止這個傳承。

你或許會以為，我做研究時對男性憂鬱症議題特別敏感，但其實起初並非如此。儘管我有得來不易的個人知識，但是是在過了幾年後，我才有勇氣邀請病患踏上我曾經走過的旅程。我在專業訓練與個人經驗上，都沒有做好準備，去如此深入地觸及一名男性內在深處的痛苦——在那裡支撐他、正視他。

面對男性所隱藏的脆弱時，我所受到的心照不宣的訓練是要保護他們，這種教育不僅存在於多數治療師之中，事實上，也深植於我們的整體文化。我同時也被灌輸一種觀念：憂鬱症主要為女性的疾病，女性罹患憂鬱症的比例是男性的兩倍到四倍。當我開始臨床執業時，很相信這些簡潔的數字，但在治療男性患者與其家人二十年後，我逐漸認為，關於此疾病的真實故事，遠比數字更複雜。

在我們的社會中，存在著一種可怕的共謀——一場針對男性憂鬱症的文化性掩蓋。

男性憂鬱症有個諷刺之處，就是助長它的力量，反而使我們無法察覺它。男人不該是脆弱的。痛苦是我們必須克服的東西。被痛苦擊倒的男人，多半都覺得自己很丟臉，而他的家人、朋友、甚至心理健康專業人士也這麼認為。但我認為，這種內隱的痛苦，正是許多男性人生困境的癥結所在。內隱憂鬱症導致了幾個會讓人聯想到一般男性的問題：生理疾病、酗酒與濫用藥物、家庭暴力、無法培養親密關係、職涯中的自我破壞。

我們不太能認出男性憂鬱症，因為這種疾病本身被人視為沒有男子氣概。對許多人來說，憂鬱症是雙重汙名：心理疾病的汙名，以及「女性化」（feminine）情緒的汙名。那些跟憂鬱男性交往的人，自己通常會面對痛苦的兩難。他們可以正視他的疾病（這樣可能會令他感到更受屈辱），或者跟他串通好、盡量輕描淡寫，但這條路仍然毫無緩解的希望。男人與其周遭的人，多半都不承認、認不出男性憂鬱症這個讓人感到滿是恥辱的疾病。然而，這種內隱疾病的影響其實非常巨大。

根據估計，每年有1,100萬人受憂鬱症所苦。憂鬱症導致的生產力損失與醫療費用，結合起來的影響導致美國每年要花掉470億美元——代價跟心臟病一樣昂貴。但這種疾病多半都沒被診斷出來。憂鬱症患者有60∼80％從未受到幫助。憂鬱症的治療成功率很高，正因為如此，當大家對它保持沉默時，更加令人扼腕。根據目前的估計，只要結合心理治療和藥物，80∼90％的憂鬱症患者可以得到緩解，只是前提是他們有尋求治療。據我治療過的男性患者與其家人得出的經驗，人們不僅不願承認憂鬱症，也經常無法辨認這種疾病，因為男性表現出來的憂鬱症通常跟女性不同。

男性與女性之間最大的差異之一，就是處理自身情緒的方式。那麼，為什麼大家在處理憂鬱症這種情緒方面疾病（精神科稱之為情感障礙〔affective disorder〕）時，沒有性別之分，而其他大多數情緒疾病卻都有分？雖然許多男性的憂鬱症形式和女性相似，但有更多男性表現的方式較難辨認，以至於經常遭到忽視和誤解，造成的傷害反而更大。這些男性特有的憂鬱症是什麼樣的疾病？成因是什麼？這種疾病的病因學（etiology）是不分性別的嗎？我不認為。男性和女性表現憂鬱症的方式通常不一樣，所以他們通往憂鬱症的途徑似乎也不同。

我們文化中的傳統性別社會化（socialization），要求男孩和女孩「把自己削去一半」。社會允許女孩保留情感表現力、培養與他人連結的關係。但社會系統性地阻止她們完全發展、行使她們公眾且自我肯定的自我——這通常被稱為她們的「聲音」。相反地，社會非常鼓勵男性發展他們公眾且自我肯定的自我，但社會系統性地阻止他們完全行使情感表現力及產生、體會深度聯繫的技能。數十年來，女性主義的研究人員和學者已經詳述了社會阻擋女孩完全發展的脅迫程度，以及失去最完整且真實的自我所產生的影響，有時多麼具有毀滅性。而現在，是時候來了解這種相對應的過程，是如何發生在男孩與男人的人生之中了。

●本文摘選自方舟文化出版之《這沒什麼好說的：我的「男」言之隱誰在乎？工作成癮、憤怒暴力、親密關係困難……隱忍的絕望生活，拆解男性憂鬱的祕密枷鎖。》。