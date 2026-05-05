別再糾結舒適圈！留意身心訊號，在伸展圈找回你的成長節奏

如何知道自己現在在哪一圈？

我們常說的「No pain, no gain.」，其實不一定正確，有時我們不會成長，只會受傷。成長的確需要一些不適感，就像運動後的肌肉痠痛，但那種痠痛休息兩天就會恢復，而且肌肉會變得更強壯，這是好的痛。但如果是運動傷害呢？那需要幾週，甚至幾個月才能復原，還可能留下永久的後遺症，這是壞的痛。問題是，我們常常分不清這兩種痛，讓很多人以為愈痛愈有效，把自己逼到受傷還覺得自己很努力，這就是太著急「跳脫舒適圈」會帶來的負面效果。

如何知道自己現在在哪一圈？

那要怎麼判斷自己現在在哪裡呢？我認為可以從三個角度來檢視：

書名：《情境智慧：你在極化時代保持清醒的導航【電子書獨家收錄瓦基導讀音檔】》 作者：瓦基（莊勝翔） 出版社：天下文化 出版時間：2026年03月30日

第一，看你的能量狀態。

舒適圈：輕鬆自在，但可能有點無聊，像是自動駕駛模式

伸展圈：興奮專注，有壓力但充滿動力，像在玩一個有點難度的遊戲

恐慌圈：焦慮失眠，身體開始出現警訊，像是一直在逃命

問問自己：現在的狀態是充電，還是耗電？如果持續耗電卻無法恢復，你可能已經跑到恐慌圈了。

第二，檢視你的動機來源。這個成長是你真心想要的「你可以」，還是因為「你應該」？內在動機讓你即使辛苦也甘之如飴；外在壓力則會讓每個挑戰都變成折磨。就像我選擇創業，是因為渴望時間自由，而不是因為「創業才是成功」的社會觀念。動機不同，同樣的辛苦會有完全不同的感受。

別再糾結舒適圈，你該關心的是「伸展圈」；別再追求恐懼感，你該尋求的是「安全感」。

找到你自己的節奏，在伸展和鞏固之間跳舞。

第三，留意身心的訊號。

需要突破時：你會覺得日子像在重播，內心有個聲音說「我可以做更多」

需要鞏固時：剛經歷重大改變還在消化，或創意枯竭怎麼擠都沒有

需要休息時：連簡單的事都做不好，對喜歡的事也提不起勁

我現在的做法很簡單：八○％的時間待在舒適圈到伸展圈之間，二○％的時間去碰觸邊界。這個比例不是死的，狀態好的時候，可能是七○／三○；需要休息時，可能是九○／一○，重點是保持彈性，聆聽自己的需求。比如寫作，我從每週兩篇文章開始（伸展圈），等到順手了才加入影片創作（新的伸展）。我不會同時挑戰寫作、影片、Podcast、影音課程，我知道如果這麼做，會直接把自己送進恐慌圈，反而一件事都做不好。

別再糾結舒適圈，你該關心的是「伸展圈」；別再追求恐懼感，你該尋求的是「安全感」。找到你自己的節奏，在伸展和鞏固之間跳舞。有時候前進兩步，有時候後退一步，這不是失敗，這是智慧。因為真正的成長，從來都不是一條直線。

關於成長，最重要的內在邏輯

現在你知道了伸展圈這個概念，也學會了如何判斷自己在哪一圈。但我想問你一個更根本的問題：你為什麼想要成長？

別急著回答。我知道這個問題聽起來很蠢，誰不想成長？但如果你真的停下來想想，會發現很多時候，我們追求成長並不是因為自己想要，而是因為「感覺應該要」。這個差別看似很小，但它決定了你的成長之路是充滿力量還是充滿焦慮，是愈走愈輕盈，還是愈走愈沉重。讓我跟你分享一些我這幾年的體悟，也許能讓你看見這個差別有多重要。

做同樣的事，有時候很享受，有時候很痛苦，差別在哪裡？後來我明白了，關鍵在於動機的來源。

我發現一個很有趣的現象：做同樣的事，有時候很享受，有時候很痛苦，差別在哪裡？後來我明白了，關鍵在於動機的來源。

當我寫文章是因為真心想分享某個觀點時，整個過程都很享受，即使沒有很多人看，我也不會失落，因為表達本身就是獎勵。遇到瓶頸時，我會把它當成有趣的謎題來解，寫作對我來說像在玩一個我很喜歡的遊戲。但如果我寫文章是因為「其他創作者都好勤奮」、「我要證明自己也可以」，那整個過程就變成折磨。每個數據都變成審判，每個挫折都變成自我否定，為什麼別人可以，我不行？為什麼我還在原地踏步？

這讓我想起一個現代流行病：ＦＯＭＯ（Fear of Missing Out，錯失恐懼）。打開社群媒體，你看到朋友Ａ在學程式、朋友Ｂ在考證照、朋友Ｃ剛升職、朋友Ｄ開始創業……每個人都在「跳脫舒適圈」，每個人都在「突破自我」。然後你開始恐慌：「我是不是太廢了？」「我是不是錯過了什麼？」「再不行動是不是就來不及了？」這種恐懼會驅使你做出衝動的決定，報名一堆課程、設定一堆目標、逼自己做一堆其實不想做的事。這個時候的成長動機，其實代表了你對「落後」的排斥，而不是對進步的真心追求。但這種成長有意義嗎？就像《別再跳脫舒適圈》提到的：如果你缺乏改變的真心，純粹因為ＦＯＭＯ（焦慮感）去突破自己，那你最終的收穫往往是疲憊與空虛，而非真實的成長。

我漸漸理解，差異就在內在動機。如果動力來自外界，過程中的任何挫敗都會轉向內心，變成自我攻擊，因為你一直在跟別人比較；但如果動力來自內心，同樣的挫敗反而會變成學習的機會。更有意思的是，即使最後都達成目標，體驗也完全不同。當你是為了自己而努力，成功會帶來真實的成就感；當你是為了證明什麼而努力，成功後往往只剩空虛，因為永遠有下一個要證明的東西在等著你。所以，再問自己一次，你為什麼想要成長？

成長的價值在於它讓我愈來愈自由，成長的目標在於提升能力去過自己想要的生活，而不是成為超越眾人的佼佼者。

對我而言，答案其實是：為了獲得更多自由，這種自由指的是「擁有選擇的能力」。舉個簡單的例子，如果你只會說中文，被丟到英語環境就會很不自由，因為你無法溝通。但如果你學會了英文，你就自由了，可以跟任何人交流，可以接觸更多資訊，可以去更多地方。語言能力給了你選擇的自由。

工作也是一樣，當你只有一、兩樣技能時，你其實不太自由，只能做特定的工作，只能接受別人的安排。但當你累積了更多能力，你就有了選擇的自由，選擇做什麼、怎麼做、跟誰合作。因此對我來說，成長的價值在於它讓我愈來愈自由，成長的目標在於提升能力去過自己想要的生活，而不是成為超越眾人的佼佼者。

就拿我離開台積電這件事來說。表面上看，這是放棄穩定、跳出舒適圈的勇敢之舉。但實際上呢？我是為了追求另一種自由──時間的自由、創作的自由、生活節奏的自由。這個選擇源自於我對那種生活的真心渴望，而不是因為「大家都在創業」或是「當工程師很無聊」。即便過程辛苦，我也甘之如飴，因為我清楚自己的方向。

●本文摘選自天下文化出版之《情境智慧：你在極化時代保持清醒的導航【電子書獨家收錄瓦基導讀音檔】》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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