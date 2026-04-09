當親友想不開 怎麼做才不會更糟？陪伴自殺念頭者的實用指南

文／張復舜

負傷療癒者的陪伴：在所愛的人面對死神威脅時，點亮一盞溫柔有力的明燈

自殺一直是全球公認的重大公衛議題。在台灣，每年有數千人因自殺而失去生命，近年來青壯年族群的自殺率更是節節攀升。衛福部2024年報告顯示，在15～24歲與25～44歲兩組年齡層中，自殺高居第二大死因；其中在15～24歲族群中，青少女自殺已是該年齡層的首要死因。這些沉重的數字提醒著我們：心理健康與自殺防治刻不容緩。然而，處理自殺議題極其艱難，即使是心理健康專業人員，也需要歷經長期臨床實務的淬鍊，才能在個案陷入危機時穩住自身狀態，並承接住對方的痛苦。

除此之外，專業人員更時常面臨深刻的倫理兩難：為了防治自殺，專業人員究竟該介入到什麼地步？在什麼樣的情況下，心理師即使個案不同意也應該通知家屬？精神科醫師要在個案的自殺風險多顯著時予以申請強制住院？自殺風險的高度不確定性，以及在「保護生命」與「尊重主體性」之間的來回拉扯，往往讓第一線的助人工作者充滿壓力。正因如此，市面上不乏面向助人工作者的自殺防治教科書，目的是讓專業工作者得以勝任這項艱難的任務。

只是，專業人員並非唯一承接自殺者痛苦的人。自殺者的親友，往往比助人工作者站在更前線的位置。當一個人出現強烈的自殺念頭時，很常是先被親友得知；即便有專業人員介入，這些親友才是真正持續不間斷的陪伴者。如果連受過長期訓練的專業人員在面對自殺議題時都感到如此掙扎，那麼對於毫無準備的陪伴者而言，其衝擊與無助更是難以估量。但無奈的是，目前坊間找不到任何一本協助自殺陪伴者的中文書。在缺少自助方式的情況下，這些自殺者親友可能會選擇來精神科門診諮詢，並在診間詢問各種問題：他怎麼了？他是認真想自殺嗎？萬一我說錯什麼，讓他真的自殺了，我怎麼辦？然而，在體制內，醫師很難在有限的看診時間裡引導家屬進行深度身心調適或擬定應對策略。因此，當我讀到《當你所愛的人想不開》時，覺得它真的是自殺陪伴者的及時雨。

作者史黛西・佛里登瑟爾的文字淺顯易懂，內容飽含深厚的臨床經驗，即使是沒有心理專業背景的人，讀起來也毫無窒礙，且極具實作幫助。本書的前段花了相當的篇幅（第二、三章）協助讀者辨識和處理得知所愛的人想自殺時的內在情緒，並介紹「自我慈悲」的概念和「自我照顧」的重要性，指引陪伴者疼惜自己。作者也希望陪伴者理解：我們可以竭盡所能防範所愛的人自殺，但同時也需要認清自己的局限。接著（第四至七章），作者為親友「該做」和「不該做」哪些事情提出詳細的指引，包括如何開口詢問自殺念頭、如何做到「勇敢傾聽」、如何避免「評斷」所愛的人等。作者也提醒陪伴者不要為了防止自殺而貿然做出破壞關係的決定，但是一定要為可能的自殺危機設計安全機制，為每個可能導致憾事的環節做出防範。最後（第八至十二章）則進一步探討特殊情境（例如發生衝突時，或所愛的人已經嘗試自殺等情況）之下的掙扎，以及在自殺復元歷程的不同階段中，我們可以如何與所愛之人一同持續前行。

這本書最難能可貴的地方是，作者的文字中流露出對於陪伴者和自殺者雙方的溫柔同理。如果讀者是陪伴者，會發現作者十分了解自己面對所愛的人自殺時的心理壓力與糾結情緒；如果讀者是有自殺念頭的人，會發現作者不只站在陪伴者那一端。在自殺議題裡，陪伴者和自殺者有可能會因為立場不同發生衝突，而作者扮演了調和者的角色。例如第九章討論到憤怒情緒時，她引導陪伴者理解：憤怒的對象不應是「自殺者」，而是「困住自殺者的處境」。她也提醒陪伴者反思，自己是否過度監護所愛的人，反而因此引發對方憤怒。作者自身所具備的多重同理視角，使得本書不僅適合陪伴者，也同樣能療癒有自殺念頭的人。

作者之所以能同理自殺處境中的每個角色，我認為主要原因是來自於她的「負傷的療癒者」身分。她自述年輕時曾有多次的自殺經驗，長大後才擺脫其陰影。之後亦曾陪伴受自殺危機困擾的兒子。正因親歷黑暗，使得她能同理困境中的每個人，並在這本書中完整而詳細地處理各種與自殺相關的情境。此外，她也因為親身經驗而深知自殺者所背負的汙名。她寫過一篇網路文章〈當治療師跟自殺搏鬥〉（When Therapists Struggle with Suicidality）1，指出部分心理師會負面評價曾經嘗試過自殺的諮商所研究生。這點提醒了助人工作者：即便學過自殺防治，但如果沒有審慎地自我反思、不曾用心感受自殺者的痛苦，就難以處理內心深處的偏見。在這個層面上，我認為這本書很值得心理健康從業人員閱讀：只要跟隨作者的文字反思，我們將有機會辨認並消除深埋於內心的偏見。

除了陪伴者、有自殺念頭的人、專業工作者以外，我認為所有的一般讀者都能從本書中獲益。書中運用了許多心理學工具和概念——如認知行為治療、自我慈悲、動機式晤談法等等——其實它們都不是專門針對自殺議題所開發，也因此這本書的內容可以運用在應對各種生命的困境與關係的議題裡。而且，作者透過兩種策略讓這些概念工具變得容易學習與操作：首先，她在介紹觀念之後皆設計了一些問題，邀請讀者在日記中進行自我評估，從而幫助讀者可以依照個人處境按圖索驥，自行發展最適合實際情境的行動；其次，書中提供豐富的情境對話示範，讓讀者更容易理解及應用。綜合上述這些特色，我認為這本書遠遠不止補足了自殺陪伴者自助書籍的缺口，也足以成為面向大眾的心理健康自助書籍的典範。

書名：《當你所愛的人想不開》 作者：史黛西・佛里登瑟爾 出版社：心靈工坊 出版日期：2026年03月18日

結語

我們都有愛人、關心別人的能力，但是自殺往往會引發關係的張力，使得陪伴者變得不知道如何表達關心，不知道如何平衡隱私與支持，不知道如何拿捏適度監護與過度限制之間的界線。

過去有許多陪伴者為此來找我看診諮詢，然而，我在當下多少都有種無力感——畢竟在有限的時間裡我所能給予的幫助甚少，而回家之後陪伴者要面對的則是二十四小時不間斷的壓力。如今，《當你所愛的人想不開》在心靈工坊編輯們的協助下順利翻譯出版，之後我便能在遭逢這些憂心的陪伴者時，引導他們閱讀你手上的這本書。《當你所愛的人想不開》是在我們遇到自殺狀況時最光亮的一盞明燈，引導我們發展出善待自我與關愛他人的能力，更好地承接彼此的痛苦。願讀了這本書的你，能在面對死神充滿不確定性的威脅時，依然不亂方寸、溫柔而堅定地緊握彼此的手，找到希望的路標一同前行。

●本文摘選自心靈工坊出版之《當你所愛的人想不開》譯者序。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

琅琅悅讀 Google News