我獨自升級：心理學揭 1% 複利真相，讓你一年變強 37 倍

每天進步1%

文／詹姆斯．克利爾（James Clear）

自我提升的典型做法是先設定一個宏大的目標，然後試圖在最短的時間之內往目標跨出最大的步幅。我們往往說服自己，唯有帶來巨大而明顯的成果，改變才有意義。無論是身體練得更強壯、建立一門事業、環遊世界，或任何其他目標，我們對自己施加壓力，期待成就驚天動地的升級，好讓身邊的人驚嘆不已。

書名：《原子習慣WORKBOOK【官方版‧附練習別冊】》 作者：詹姆斯．克利爾（James Clear） 出版社：方智／圓神出版 出版時間：2026年3月1日

雖然這在理論上聽起來很不錯，但往往以倦怠、挫折與失敗收場。反觀，每天1%的進步看似微不足道（有時甚至不易覺察），意義卻可能同樣深遠，長期看來尤其如此。

我們很容易忽視每天做出稍好決定的價值。堅持基本功並不令人驚豔；愛上無聊並不令人興奮；每天進步1%不會登上頭條。

然而，有一件事是確定的：這樣有效。

有沒有做出比先前好1%的選擇，起初根本沒有差別。（換言之，這件事在今天對你不會有什麼影響。）但隨著時間推移，這些細微的改變會產生複利效應，然後你會突然驚覺，每天做出稍好決定的人與沒有這麼做的人之間出現了巨大的差距。

重點在於：如果每天進步1%，一年之後，你將會比原本好上37倍。這或許比你期待的任何一次突飛猛進所能達到的成果更為驚人，然而卻可以透過一天一個細微改變來達成。

正因如此，小選擇在當下看似無關緊要，但長久累積終能聚沙成塔。

然而，不能忽略的一點是：假如正向的複利效應為真，反過來也同樣成立。如果每天退步1%，一年之後，你會弱化到趨近於0。這讓我們知道，起初微不足道的勝利或挫敗，終會累加成長為巨大的結果。

因此，論及行為改變，第一個重要的概念就是「持續自我提升」的關鍵角色。一個微小的轉變就能顛覆一切。想要預測自己的人生終將走向何處，只需要觀察這些微小進步與退步的曲線，看看自己的日常選擇在十年或二十年的複利效應之下，會變成什麼模樣。

基於這個道理，當下的你多麼成功或失敗，其實並不要緊。真正重要的是，你的習慣有沒有把你擺在通往成功的道路上。請專注於眼前的路徑，而非當下的成果。因為前者更能預測未來的走向。

所以，別再執著於大處，先從小處著手──那才是打造理想人生的關鍵。

時間放大成功與失敗之間的差距。

餵給時間什麼，時間會加倍奉還。

好習慣把時間變成你的盟友，

壞習慣讓時間變成你的敵人。

潛伏之力的停滯期

理解複利效應帶來的改變時，有一點至關重要：指數型成長往往以我們的直覺難以掌握的方式發生。當我們做出改變，大腦預期的結果是線性的上升，也就是一路持續看到進步。這也是巨大改變吸引人的原因：立即可見的成果。以這種方式做出改變，最初幾個階段可能令人振奮──直到不可避免的結局發生：筋疲力盡的你放棄整個計畫。

每天進步1%的情況正好相反。由於初期的變化極其細微，效果往往要在一段時間之後才會顯現。這就導致我所謂的「失望之谷」，也就是成果遠遠落後於期望的時期。連續幾個星期或幾個月每天進步1%，看起來卻收效甚微，很容易令人沮喪，甚至讓人乾脆放棄。然而，倘若你還沒看見進展，並不是因為進展沒有發生，而是因為它尚未跨越可見的門檻。我把這個門檻稱為「潛伏之力的停滯期」。此時，成果終於趕上期望，你也開始看見改變。

好消息是，一旦跨越這個停滯期，改變也許會在轉瞬之間洶湧到來。先前投入的所有努力終於開花結果，最終成效甚至可能超越你最狂野的想像。

當你踏上持續改進的旅程，要記住：就算看不見，改變仍在發生。關鍵就是堅持得夠久，好讓自己收穫成果。保持耐心，給自己足以跨越停滯期的時間。

當你終於突破潛伏之力的停滯期，

人們會說你一步登天。

外界只看見戲劇性的時刻，

看不見先前的一切。

但你心知肚明，成就今日巨大飛躍的，

正是長久以來看似白費力氣的所有付出。

系統重於目標

人們嘗試改變習慣時，另一個常犯的錯誤是專注於試圖達成某個目標。從學校到職場，再到健身房，你會在各種情境聽到大家吹捧這樣的策略：想成功，就要設定可執行的明確目標，然後緊盯著目標不放。

問題是這種策略沒用。為什麼？因為成果與你的目標關係不大，卻與你的系統息息相關。

目標是你想要達成的結果；系統是帶你走向那種結果的過程。倘若你只專注於最終目標，而不關心如何抵達，就很難成功。這是否代表目標毫無用處？當然不是！目標為你指明方向，但要取得進展，系統必不可少。試圖用原本的系統達成全新的目標只是徒勞，同樣的系統永遠會把你帶往同樣的結果。也就是說，如果想要實現新目標，就必須設計一個通往新目標的新系統。你不會升到目標的高度，你會落到系統的水準。

如果你覺得改變習慣很困難，問題不在於你，也不在於缺乏動力。問題是你的系統。壞習慣一再復萌，不是因為你不想改變，而是因為你用錯誤的系統改變。改變系統，就能改變人生。

當你愛上的是過程，不是成果，

就不必等到達標才允許自己快樂。

只要系統持續運作，隨時都能心滿意足。

以身分認同為基礎的習慣

專注於目標的另一個問題是，用這種方式嘗試改變極其困難。原因有二：

1.這沒有提供讓你達成目標的程序。

2.這沒有考量到人類心理實際運作的方式。

從根本上說，行為是最內在身分的最外在表現──價值觀、信念，以及看待自己的方式。如果你把自己視為跑者，你很可能定期跑步。如果你把自己視為音樂家，你很可能花時間練樂器。如果你把自己視為自動自發的人，你很可能主動出擊。當我們認同某一種身分，就會自然而然做出與之相符的行為。畢竟，這些行為感覺起來並不像是努力，就只是做自己而已。反觀，讓人感到吃力的行為就是與身分相悖的行為：把自己視為購物狂的同時省吃儉用；把自己視為吸菸者的同時拒絕一根遞來的香菸。這些行為之所以困難，是因為它們感覺起來像我們正在「試圖做到」，而不是自然而然做的。好習慣在理性上說得通，但如果不符合你的身分認同，你就無法付諸行動。

正是因為這樣，建立持久習慣的關鍵就是先專心創造新的身分認同。現在的行為只是當前身分的反映，真正的行為改變就是身分的改變。你也許會因為受到激勵而開始一個新習慣，但堅持下去的唯一原因就是：那個習慣成為你的身分的一部分。若要永久改變行為，你必須開始相信關於自己的新資訊。

如果你把自己視為愛咬指甲的人，逼自己不咬指甲感覺起來一定很困難──因為那違背了你的身分。反之，如果你開始把自己視為不咬指甲的人，改變這個行為就會容易許多。

身分與行為之間的連結就是回饋迴路：愈讓身分與目標一致（「我不會咬指甲──我是個注重手部保養的人」），你就愈可能執行相應的行為。與此同時，愈常實踐與這個身分相符的習慣，這個身分就愈可能與你融為一體。

所以，要如何實際做到呢？有兩個步驟：

1.決定自己想成為什麼樣的人。

2.用小勝利來向自己證明。

先決定自己想成為什麼樣的人，然後逆推，思考那樣的人會做出哪些行為。接著，開始實踐那些行為。每個行動都是一張選票，投給你想要成為的那種人。愈常仿照心中理想的人行動，就愈會感覺自己化身為那個人，持續這麼做就會變得愈來愈簡單，就像愈踩愈省力的飛輪。

這才是習慣之所以重要的真正原因。不是因為習慣可以幫助你達成某件事，而是因為習慣可以幫助你成為你想要成為的人。專注於「想成為誰」，而非「想做什麼」──這才是打造自己熱愛的人生的不敗法門。

建立習慣的過程，

其實就是成為自己的過程。

●本文摘選自方智／圓神出版之《原子習慣WORKBOOK【官方版‧附練習別冊】》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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