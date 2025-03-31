好不容易成功跳槽到夢想公司職場，卻開始擔心自己無法勝任工作？

為什麼我們不敢相信自己今日的成功是靠自己努力而來的成果？甚至覺得一切源自「我也未免太幸運了」、「這只是因為剛好沒有表現比我好的人出現吧」？當你同時對失敗抱有恐懼，也對成功心懷恐懼，那麼，很有可能你正面臨這個「症狀」：冒牌者症候群。（編按）

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文／潘有花（반유화）

給那些害怕被別人發現自己其實很糟糕的人❖ 冒牌者現象

你終於成功跳槽到夢想中的公司。你不僅跳槽到業內數一數二的公司，年薪甚至將近翻倍，來找你合作的客戶也有顯著的增加。家人朋友都來訊祝賀，收到這些祝福時，你正在想什麼？

① 再怎麼想都很奇怪。我為什麼能在激烈的競爭中脫穎而出？一定有其他的陰謀。是這個世界串通起來欺騙我嗎？ ② 我就知道會這樣。不選我要選誰？如果他們看見了我的能力，年薪翻倍也是很正常的事。心情雀躍到要飛起來了！

如果你選第二個，我為你的自信鼓掌。然而，可惜的是，社會成就越高的人，答案就越接近第一個。

書名：《上班路上心理學》 作者：潘有花 出版社：大塊文化 出版時間：2024年2月27日

二○二○年一份以在美國矽谷工作的上班族為對象的問卷調查顯示，足足有百分之六十二的人說，很害怕被同事發現自己沒有能力。是什麼讓這麼多人感到不安？

冒牌者症候群

一九七八年美國喬治亞州立大學的寶琳．克蘭斯（Pauline Clance）和蘇珊．因墨斯（Suzanne Imes）初次針對這些人共同經歷的現象進行說明。她們花了五年的時間，與一百五十名在企業、醫療、法律等各領域有高成就的女性進行訪談，其中大多數人即使有很高的成就，卻依然在訪談中告白自己其實不是那麼有能力的人，總覺得自己在欺騙他人！克蘭斯和因墨斯將這種現象稱為「Imposter phenomenon」。中文翻譯為「冒牌者現象」（症候群）。簡單來說，就是認為自己是騙子，很害怕真面目（？）曝光的一種心理現象。他們身上有以下幾個特徵。下方，摘錄了克蘭斯為分析冒牌者現象而製作的測量基準。

① 肩負某項任務時，經常擔心做不好，但最終往往能成功做到。

② 害怕別人評價我。

③ 害怕別人知道我沒有他們想像中得有能力。

④ 當我的成果獲得認可時，傾向於貶低那件事情的重要性。

⑤ 我之所以能做好，都是因為運氣很好。

一般來說，考上迫切想去的職場、跳槽到更好的公司、升遷或是從同事那裡獲得好評時，常常會有這樣的心情。而且，不管競爭是否激烈，都會產生相對應的煩惱。如果競爭很激烈，就會想：「競爭這麼激烈，我被選上如果不是運氣好就是搞錯了，不然無法解釋！」如果競爭不太激烈，就會想：「應該是競爭不激烈，我才好運被選上！」

雖然冒牌者症候群讓人很痛苦，但這並不是一種疾病，即使有這樣的症狀，也不一定都會產生問題。甚至於冒牌者現象還有正向的影響。在一項以三千六百零三人為實驗對象的心理實驗中，發現了冒牌者現象有用的效果。在該研究中，受試者被分成兩組人。研究人員要求其中一組人回想自己的能力被其他人高估的事件，藉此刺激冒牌者現象的產生；至於另一個組人，則是要求他們回想前一天吃過的午餐內容。隨後，對所有的受試者進行了模擬面試。結果顯示，受到冒牌者現象刺激的那組人，在能力展現和建立有效的人際關係等技術層面，獲得了更好的評價。這是因為在冒牌者現象被刺激的狀況下，人們會更意識到他人的存在，所以能夠進行以他人為導向的溝通。

那麼，冒牌者現象什麼時候會造成問題？為了瞭解這點，必須先認識冒牌者現象產生的過程。許多人之所以會出現這樣的心態，其中一個原因就是為了努力保護自己不受到情緒上的傷害。為減少最壞的結果發生時受到的衝擊，才預先做好心理準備，在心中抱著最壞的結果發生時的恐懼。當擔心的事發生時，就能想著：「果然，我就知道遲早會有這一天。」如此減輕自己受到衝擊。這樣的信念正是引起冒牌者現象的原因。

這種努力的結果導致我們的心中同時有兩種恐懼。即對失敗的恐懼，以及對成功的恐懼。竟然害怕成功！雖然這聽起來有點奇怪，但驚人的是，它的確存在我們的潛意識中。因為一旦獲得成功，自己就等於是完美騙過其他人、不當得利的騙子，所以才會感到害怕。

當這兩種恐懼過分放大，造成破壞性的結果時，冒牌者現象就會構成問題。對失敗的恐懼過大時，可能會殘酷地鞭策自己，最終導致職業倦怠；對成功的恐懼過大時，可能連別人看起來能輕鬆達成的事情，也覺得自己沒準備好、沒資格做，因此放棄挑戰而受到損害。

明白不只自己這樣

那麼，有什麼辦法能讓冒牌者現象取得一個平衡？首先，我們要知道冒牌者現象其實是「多數無知」（pluralistic ignorance）的代表性結果之一。所謂的多數無知，指的是以為只有自己具備跟團體不同的特性，但其實團體中的多數人都具備那樣的特性。也就是說，雖然你覺得團體中只有自己是騙子，而且這件事情只有你自己知道，但實際上，團體中的多數人各自都有這個想法。這時當你確認到這種情緒，並非你個人才感受到的奇怪情緒時，就會感到安心，並且可以保持平衡的視角。

這種心理學技巧稱作「普遍化」（universalization）。這個方法能提醒你，不只你有那樣的痛苦和擔心。以下，舉一個普遍化能幫上忙的例子。某一天，大學入學後沒過多久，我跟同系的朋友一起走在路上，朋友突然跟我坦白：「其實，我覺得自己考上大學只是偶然或是搞錯了，不然就是運氣很好。所以沒什麼信心能跟上之後的功課。」那時我嚇了一跳。因為我正好也有相同的想法。當時我們經歷的就是冒牌者現象。

第二個方法是隨時搜集自己不是騙子的證據。可以隨時搜集一些讚美的話語、信件或是簡訊等，從他人那裡得到的正向回饋，以及像高分這樣的量化評價，然後在每次過度陷入冒牌者現象的時候，就利用這些線索幫助你一邊深呼吸，一邊重新審視自己。這也是一個很好的方法。不一定要是那種證明自己非常卓越、優秀的資料。只要能證實自己絕對不是糟糕的騙子就可以了。

最後你要記住一點，那就是：不管是誰都會犯錯。覺得自己沒有實力，只是運氣好才撐過來的這種想法，特別容易在犯下各種或大或小的錯誤時受到刺激。然而，失誤並不能證明你很糟糕。再優秀的人都會失誤。因此小心別被名為失誤的石頭絆倒。

某天，我正在看奧運排球賽，心裡突然有新的感受，那就是連在激烈的競爭中脫穎而出，被選為國家代表的選手，也會因為發球失誤而失分。從某個角度來看，發球練習他們已經做過無數次，可以說「除了吃飯之外都在練習」。但即使如此，他們還是會失誤。更何況連國家代表都不是的我們？有時難免失誤連連。所以希望大家能想想：「國手都會失誤了，我如果不失誤才奇怪。」光是回想自己迷失的時刻，唉嘆自己的真面目終究還是曝露出來，這樣豈不是很吃虧嗎？

你讀到這裡，依然害怕自己真的是個騙子嗎？就一個害怕自己是騙子的人來說，要真的是騙子也很不容易，所以你可以稍微放寬心。你還是覺得自己只是運氣非常好嗎？要當一個運氣特別好到那種程度的人也不容易，所以你可以安心了。

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