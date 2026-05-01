【心理測驗】你是哪種職場叢林小動物？「馬克信箱」設計繪製，找出你的職場生存之道！

測驗設計／歐馬克；插畫繪製／吳瑪麗

文／三采文化

凶險的職場有如都市叢林一般暗潮洶湧，身處其中的你，是哪種懂生存的小動物？由主持人歐馬克設計心理測驗、瑪麗親繪插畫，以16組叢林小動物，洞悉你的職場生存之道！

上班族最愛聽podcast節目「馬克信箱」，開播至今已超過17年、累積破8,000萬次的收聽，主持人歐馬克與瑪麗透過即興回覆聽眾手寫信件，成為粉絲們心目中的中文版解憂雜貨店。

書名：《親愛的馬克瑪麗2：Re:上班難、做人更難，我該怎麼辦？》 作者：歐馬克；繪者：吳瑪麗 出版社：三采文化 出版日期：2024年5月1日

馬克信箱推出職場人際關係書籍《親愛的馬克瑪麗2：Re:上班難、做人更難，我該怎麼辦？》取材自聽眾真實經歷，透過馬克經歷從打工仔到CEO超過二十年的職場觀察與人際歷練，搭配瑪麗親繪暗黑插畫，精煉23道生存必修題，為讀者開光點睛，不管你在什麼公司，什麼產業，只要通透「職場之道」，從今以後找到理想生活。

而凶險的職場有如都市叢林一般暗潮洶湧，搭配新書同步推出心理測驗，由作者歐馬克設計、瑪麗親筆繪製插畫──有團結力量大的狐獴、討人喜歡的海豚、運氣超好的招財貓，或是擅長剪尾刀的禿鷲………邀請讀者一起來測測看，現在的你，是哪種職場小動物？

測驗結果：

喵喵，我是招財貓

睏霸數錢，每天懶懶地曬太陽、舔舔毛，我就是如此優雅高尚。凡人不要吵，如果我對你有興趣，我會自己去找你。當我對你招手，請乖乖過來。我要你做什麼，你就做什麼。世界運行的道理就是這樣，順我者昌，逆我者亡。好了，我允許你現在可以開始膜拜我了。

狐獴

基礎代謝率遠低於其他肉食動物的你，就算躺平也能活下去，偏偏生性有點貪心，所以有好處絕對不會放過。高度社會化又充滿集體意識，每天跟夥伴們排排站看日出、曬太陽，展現「數大便是美」的可愛。

鷹在飛鷹在飛

身處食物鏈頂端，難免有種高處不勝寒、曲高和寡的孤寂感。只要你想得到的，哪個不是手到擒來？你傑出、尊貴、強大、堅忍不拔，唯一對你造成傷害的，就是有毒的死鳥───佔著位置不做事，出一張嘴又沒能力的老鳥，不要再毒害別人了，趕快被時代淘汰吧！下去！

粉紅豬豬

大部分的人都不知道你智慧超群，就像不知道佩佩豬的身高有216公分。但大家一定聽過：「扮豬吃老虎。」哼哼，你就是如此地大智若愚。隱身在團隊中韜光養晦，豬豬所代表的是令人稱羨的錢多事少、名利雙收。不要太羨慕豬，多跟豬學學牠的處世之道吧。

讚．姆獅（詹皇）

身為萬獸之王的你，沒有孤傲的驕矜之氣，講求團隊階級與分工合作。對目標的渴望讓你能放下自尊，同時也願為目標付出努力。團隊合作是一門藝術，當得到冠軍與高額獎金時，身心靈的滿足與成就感是難以言喻的。

禿鷲

能不動就不動，利用上升暖氣流滑翔的你，總是用最省力的方式移動；連「捕食」這件事你也不出力，光撿尾刀就能活得十分滋潤。獨來獨往的你，有時難免得和同類爭食；但是這種輕鬆過活，好處拿盡的生活態度，還是令人羨慕到跳腳啊。

蛇

別人說你自私邪惡，你笑他人看不穿。顧好自己怎麼了？人本來就該先顧好自己。如果自我成長的代價是被誤解，那就誤解吧！別人怎麼看是別人的事，職場上最重要的是自己得到了什麼，花費大把時間與生命，實際的收穫才最重要，不是嗎？

豺豺

唸起來是柴柴，看起來也有點像柴柴，但兩者可說是天差地遠。「豺、狼、虎、豹」四種掠食者之中，「豺」會被放在首位不是沒有原因的！在同伴的合作下，老虎、獵豹都是你的盤中飧，你就是「狼性」一詞的化身，所到之處所向披靡。

無尾熊

什麼都不用做，大家就此起彼落地讚美你「好可愛」──實際上大部分的時間你都在睡覺。想吃就吃、想睡就睡，還被當成國寶，你上輩子一定拯救了世界才能這樣過活。如果你現在沒有過得這麼爽，答案非常明顯：你上輩子沒有拯救世界。這輩子請努力吧！

北極熊

先別管北極熊不在北極，出現在職場叢林幹嘛。北極熊為了找到食物，經常需要遠距離跋涉、在極寒的海水中覓食。如同你為了興趣與意義工作，也要花長時間找尋與嘗試，讓自己生存下去。這件事本身就很有成就感，請當個為自己而活的人。

孫悟空

你願意為了有意義的事前往西天取經；有著一身的好本領，所有的事情對你來說都易如反掌。但如果你找不到工作的意義，就變成空有一身好本領。雖然待在群體中能讓你感到安全與舒適，但是追尋意義的旅途從來都不會是輕鬆的，請做好覺悟吧！

海豚刑警

先別管叢林裡為什麼會有海豚這件事，海豚有著頂級智慧與高度社交能力，領悟力高又可愛，很難讓人不喜歡。你的靈性與可愛的身段，是所有職場前輩求之不得的寶玉；沒錯，你就是職場裡的保育類動物，百年難得一見的奇才！

獵豹

你擁有卓越的能力，凡事靠自己的你，在夢想這條路上跪不下去，常常被自己搞到餓肚子。請時時提醒自己：一切都是你的選擇。你可以當粉紅色的頑皮豹，也可以當起司口味的奇多豹。無論如何，請記得你是頂級的掠食者，別因為自尊和虛無飄渺的意義把自己餓死。

綠鸚鵡

適應力超強的物種，甚至能讓原本的生態圈都因你而改變；你的言行帶有感染力，會讓整個團隊都逐漸變得跟你一樣。（老闆可能不會很喜歡你就是了）

小蜜蜂嗡嗡嗡

經濟奇蹟的代表，努力付出，是社會中了不起的集體意識。願意捲起袖子苦幹實幹的你，是職場中不可或缺的中流砥柱。不畏苦、不怕難，如果五月天是為愛而生，你就是為成就感而生。

狐狸

我只做我想做的事，我想做的就是每天追劇玩樂躺著賺。不要對我的人生下指導棋，我是我自己的主人，世俗框架對我來說一點也不重要，不用擔心我，我自己可以活得很好。

●本文摘自三采文化出版《親愛的馬克瑪麗2：Re:上班難、做人更難，我該怎麼辦？》。

琅琅悅讀 Google News