別忽視憤怒情緒！拆解情緒地雷，先讀懂生氣背後的原因

文／李季貞（이계정）

在「情緒調節障礙」一詞出現後，許多人開始留意自己的情緒，尤其對憤怒感到恐懼，因為察覺到了自己會被無法控制的怒火吞噬，因此敲響了心理諮商室的大門，這點是值得慶幸的。然而，在追究憤怒產生的破壞性結果之前，一定要先找出問題根源。所有情緒的產生都有原因，憤怒也不例外，同時正如其破壞力一樣，憤怒的原因對我們來說非常重要。

只是想好好過日子而已

希貞正為了要不要辭職而苦惱。好不容易爬到現在的職位，再加上還要還房貸，其實她必須有工作以維持穩定的收入，但同時在職場中卻也發生令她難以忍受的狀況：上司的言語霸凌。

面對這種狀況，有人說就裝作沒聽到，不要放在心上。但是對希貞來說，這個刺激比想像中還大，如果繼續再強忍著隨時可能爆發的情緒，她實在很難再堅持下去。她心裡幾乎是打定主意要辭職了，在離開之前向平常交情很好的前輩吐露心中真實的情緒，然而在這過程中，希貞這才發現上司和自己的父親非常相似。

希貞的母親因為不堪忍受父親長期的暴力，在她還小的時候選擇離開這個家。每當想起被母親拋棄的記憶，希貞心裡就感到陣陣淒涼。她無法相信母親竟然丟下自己而離開，再想到要和嗜酒如命的父親一起生活更是感到恐懼。但一個小小年紀的孩子能怎麼辦呢？只能盡量凡事順著父親的心意，戰戰兢兢地生活罷了。母親離開之後，父親更變本加厲，每天都活在緊張中的希貞，只要一吃東西就會消化不良。或許是天性，在這種時候平時粗暴的父親倒也是會悉心照顧她。在暴力和照顧相伴的生活之下，希貞感受到一種奇妙的安全感，不知不覺就這樣撐了過來。

等到希貞長大成人之後，對父親的感情卻變得越來越複雜。母親離家後父親沒有遺棄她，一個人把她扶養長大，對此希貞心存感謝，但另一方面，對上了年紀的父親仍然不改本性，凡事都以自我為中心思考，一貫惡言相向的性格又感到厭惡。

在無力又無奈的生活中，唯一能讓希貞打起精神的只有「工作」。不管工作有多棘手，她總是全力以赴達成目標。與充滿壓力的日常生活相比，解決工作上的問題根本不算什麼，希貞覺得工作有趣多了。或許也是因為長期壓抑的憤怒轉化為動力，希貞才會努力在工作上不斷前進。然而如今在她面前卻出現了一位性格如同父親一樣的上司。

上司喚醒了長期以來希貞對父親壓抑的憤怒與不滿。看到和父親相似的上司讓希貞非常生氣，對她來說，憤怒是深深的傷痛和挫折感的表現，這是出於無意識的威脅。在家裡如果膽敢違抗父親，就等於沒有好日子過了。但是在公司，不管再怎麼憤怒，她也不可能表現出來，因為公司給予她取得成就的機會，對她來說意義重大。

其實希貞並不想辭職，現在的她要做的應該是仔細觀察自己爆發的憤怒。雖然可以意識到憤怒的根源，還是很難平靜，但是藉由觀察合理化自己的憤怒，可以獲得新的力量，因此這個過程非常重要。透過這個過程慢慢產生堂堂正正面對上司的勇氣，至少可以先避免衝動辭職，或抱著莫名的羞愧感度日如年，放棄自己在公司多年的努力以及尚未完全發揮的潛力和可能性。

書名：《玻璃心是因為真的受傷了：心理諮商師帶你看見14種被壓抑的內心創傷，讀懂深層情緒訊息》 作者：李季貞（이계정） 出版社：高寶書版 出版日期：2023年6月28日

憤怒成為我的武器

回溯到古老的過去，憤怒是幫助守護自己的領域和糧食的情緒。如果受到攻擊時不能發洩憤怒，就無法自我防禦，所以憤怒是為了生存必不可少的情緒。但是到了現代，幾乎已不存在直接威脅生命的攻擊。然而即便如此，人們還是會感到憤怒，這是因為現代生活表面上看起來沒有對生存的直接威脅，但卻存在著無視與歧視，所以現代人是為了保護自己內在逐漸死去的靈魂而憤怒。

所以「憤怒」本身並不是壞事，無論是表面還是內心，都是為了守護生命的自然情感。只是在發洩憤怒時，我們必須審視當下狀況是否真的具有威脅性，或者處於什麼樣的危機狀態，因為憤怒有時會帶來破壞性的結果，所以必須小心處理。

先暫停一下

試著先深吸一口氣，中斷情緒，如果被暴躁的情緒包圍，就很難準確地表達自己的想法。為了自己，必須先暫停一下，想想在什麼時間點生氣、為了誰或為了什麼事物、我想要的結果是什麼、讓我感到挫折的是什麼，如果這些都已經整理好了，再表達出來。也可以問問自己說的話和行動代表了什麼，如果因此能說出自己受到的傷害，並得到道歉或消除誤會的話，就很圓滿了。

然而在大部分情況下，我們都會先抱怨後再感到後悔，或是因為沒能充分發洩怒氣而自己生悶氣。這時換個角度想，慶幸還好有明天。「過去已經過去了，不可能挽回，但生活仍要繼續，不要讓過去的傷痛吞噬了我的全部生命。」

與自己和解

在強烈的憤怒背後，很可能伴隨著無法原諒自己的心。氣自己一忍再忍，對於當下無力閃避而受到傷害感到悔恨。各種委屈和屈辱交織在一起，讓我們更加憤怒。為了解決這樣的情緒，我們需要與自己和解，告訴自己：「當時應該很害怕吧，那種狀況當下的確無法充分表達。當時還年幼的我什麼都做不了，就只此為止，不要再怪自己了。」

沒有人不曾受過傷。但是如何治癒這些傷痛，如何重新出發，關鍵在於此時此刻的選擇。若想擺脫一再反覆的憤怒情緒，首先要與憤怒中的悲傷相遇。花點時間關心、撫慰並擁抱那熾熱又讓人畏懼的情緒。過去帶著憤怒吃力度日的你，現在可以拋下那沉重的心。以自由、美麗的心迎接未來的日子吧，閉上眼睛，擁抱小小的自己，說聲「我愛你」。

●本文摘選自高寶書版之《玻璃心是因為真的受傷了：心理諮商師帶你看見14種被壓抑的內心創傷，讀懂深層情緒訊息》。