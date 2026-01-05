不知道你們家的餐桌是否也棲息著一只不鏽鋼料理鍋？

兒時，居住在滿是鐵具的修車工廠，機具凌亂層疊，側身往深處走，僅一個三坪大的客餐廳及狹小的房間。那裡是我的童年，亦是母親每日的輪轉。廚房僅有一具舊式斑駁的瓦斯爐、炒鍋、鐵鏟，及幾只大小不一的不鏽鋼料理鍋，母親稱之「白鐵仔」。

「白鐵仔」盛裝過不同的料理。白菜滷豬腳、蒸蔥花肉丸子、過年象徵長壽的長年菜，也有小孩喜愛的咖哩和玉米濃湯。

說到湯，餐桌自兒時至今必有一鍋湯。寒冷的冬天，有時就一鍋雞酒或火鍋，湯與料澆上白飯，稀哩呼嚕便能讓一家人填飽肚子。

婚嫁後的冬季，一次快遞送來冷凍包裹，打開一看，是兩只從母親廚房裡搭乘貨運前來的「白鐵仔」，鍋裡放了幾包煮好的冷凍雞湯和魚湯。紙箱底層附上一張撕下的日曆紙，藍色墨水的原子筆草草寫著：「照顧自己，從練習煮食開始。」

當時正經歷流產的苦痛，看著歪斜的字條，堅忍扛著淚水的眼眶終究失守，任多日的沉重浸濕了輕薄的日曆紙。就這樣，「白鐵仔」乘著母親寄託的溫柔和力量來到我的身邊，亦開啟了我的煮食日常。

時光荏苒，如今屋頂下是熱鬧喧騰的畫面。兩個小蘿蔔頭到來後，即便小家庭添購了新的餐具廚具，我依然慣用「白鐵仔」盛裝孩子喜愛的黏牙豬腳、濃郁的咖哩和豐盛的火鍋湯，或許還未能追上母親出色的廚藝，但我也「師承」當年母親的角色，以「白鐵仔」溫飽每一餐，照顧著一家人。

還有自己。