字如其人！你看見的不只是筆墨，而是蘇東坡的一生！

蘇東坡曾言：「我書意造本無法，點畫信手煩推求」。這句話不僅定義了宋代「尚意書風」的核心，更是蘇軾一生以書法演繹「書如其人」的最佳註腳。透過故宮收藏的蘇軾真跡，我們能看見他如何從意氣風發的青年，歷經命運磨礪，一步步走向超脫自在的老年。

青年蘇軾：鋒芒畢露與姿媚書風

在蘇軾三十歲左右的早期作品中（如〈寶月帖〉、〈致運句太博尺牘〉），其書風被形容為「姿媚」，意即姿態嫵媚、優雅端正。此時的他正值壯年，才華橫溢且對前程充滿期待，點畫之間流露出追求「美」與「好」的企圖，甚至有某種「取媚觀者」的傾向，希望透過精緻且富變化的筆觸來展現才華。這些早期作品顯示出他深厚的傳統功底，深受王羲之〈蘭亭序〉的影響，每一筆起、收筆都極其講究，反映出他當時入世且意氣風發的心境。

北宋蘇東坡〈寶月帖〉／國立故宮博物院院藏

北宋蘇東坡〈致運句太博尺牘〉／國立故宮博物院藏

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黃州淬煉：大死而後重生的「意造無法」

「烏臺詩案」是蘇軾人生的轉捩點，他從生死的邊緣被貶至黃州，這種絕境使他進入了一種「零觀眾」的真空狀態，反而獲得了書寫的自由。

書寫生命的高潮與苦難，被譽為「天下第三行書」的〈寒食帖〉，完美體現了蘇軾如何將情感與命運注入筆墨。他在詩中感嘆「今年又苦雨」，寫下的「苦」字，何炎泉處長形容這個「苦」字，是「天下第一苦」，結構尖銳、折筆強烈，彷彿人生中不斷遭遇的挫折。

而在寫到「破竈燒濕葦」的「燒」字時，筆畫中散發出的毛燥與空隙，彷彿能讓人看見熊熊火焰中亂竄的火苗與灰燼。此時的他不再在意世俗眼光，而是「聽筆之所之」，聽從內心的聲音來書寫，「心意」與「筆意」融合為一。

到了黃州後期，蘇軾個人厚重與凝練的書風正式確立（如〈獲見帖〉、〈書前赤壁賦〉）。他的文字線條厚重且飽滿，具備「凝練」的特質。這種「凝練」如同緩慢流動的熔岩，黏稠且富有重量感，展現出他歷經滄桑後內心力量的凝聚。

北宋蘇東坡〈獲見帖〉／國立故宮博物院藏

北宋蘇東坡〈書前赤壁賦〉／國立故宮博物院藏

北宋蘇東坡〈書前赤壁賦〉／國立故宮博物院藏

晚年境界：身如不繫之舟與「著力即差」

蘇東坡晚年回首一生，有感而發寫下：「心似已灰之木，身如不繫之舟。問汝平生功業，黃州惠州儋州」，「身如不繫之舟」象徵蘇軾晚年進入了一種無拘無束、自然天真的精神狀態。他將一生最艱辛的放逐之地視為平生「功業」，依然能以「日啖荔枝三百顆」的豁達面對苦難。顯示他已能將人世的深悲與磨難，轉化為超逸曠達。「身如不繫之舟」不僅是他晚年人生的總結，更深刻體現了他對藝術與生命最高境界的體悟。

在他去世前三個月寫下的〈江上帖〉，是現存最晚的東坡書法，不僅是絕筆之書，更體現出他的生命哲學。線條雖因老病交攻而顯得有些「敗相」或不穩，卻展現了「人書俱老」的極致。他在臨終前留下「著力即差」四字，這不僅是東坡佛學修為的展現，也是他書法的最高心法：不執著、不刻意，隨心而行。

自然天真的表現，讓蘇軾書法中常見一些不尋常的筆畫，旁人難以模仿，例如將撇筆或豎畫寫得像「茄子」或「子彈」般圓潤飽滿。這些被後世視為前衛的造型，其實是他打破傳統束縛、追求自然天真的表現。

蘇東坡的書法是其生命狀態的真實紀錄。從青年的「姿媚」到黃州的「豪邁」，再到晚年的「不著力」，他用筆墨完成了與自己命運的對話。當我們凝視這些橫跨千年的書法，看見的不僅是技巧，更是一個活生生、在困境中依然能自得其樂，活得有滋有味的靈魂。

北宋蘇東坡〈江上帖〉／國立故宮博物院藏

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