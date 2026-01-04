水蜻蜓／為自己譜寫人生新篇的起筆

拜讀10月21日峰哥的〈人生第四樂章，自己編曲〉，我心有戚戚焉。

猶記得最後一天上班的日子，下班前將離職手續辦妥後，隨即拎起背包步出公司大門，當下並未感到驚濤駭浪，反而是突如其來的釋然。這份任職五個月的會計，是我職涯中的一點火花，比起過去五年、十年甚至二十二年的工作資歷，中年二度就業的工作時間，真的無法與璀璨的過去相比。從「資深會計」到「保險業務新手」再回到「會計」，我以為自己站在熟悉的環境裡，卻發現早已被推入新的章節。

休養的日子，每天為自己設定一天的行程：或許是在家讀詩書，或勤奮大掃除，又或出門走走，再不約朋友吃個飯。總之就是不想讓自己頹廢。當親友聽到我離職了，永遠是那句「你還好吧？」當問句被重複、被客氣、被打發，答案卻只能敷衍：「嗯，還好啦。」久而久之，我的笑意變得僵硬，語氣變得敷衍。世人的關心有時是測量器，量的是你情緒的低潮，而不是聆聽你內在的震盪。

離開，是看清了過去的舞台雖然熟悉，卻已不再屬於我。那種被動的關懷，提醒我：真正的成長是學會自己譜寫旋律，哪怕是換個鍵、換個節奏。未來的日子，我想走慢一點，陪伴長輩、寫稿、彈琴、畫畫、走出郊外讓陽光灑滿身。工作若來，我願意從容接下；若不來，我亦不慌。因為身分與標籤不會定義我，而是由我定義自己。

人生的第四樂章，或許不在聚光燈下，也不在華麗頭銜中。它可能就在一壺熱茶、一個安靜的午後、一張稿紙、一顆重新找回的心。走過職場，也走進自己。這不是終點，而是另一篇文章的起筆。