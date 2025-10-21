峰哥／人生第四樂章，自己編曲

離開媒體那天，陽光燦爛得近乎諷刺。卸下資深經理人的頭銜，我回望那片曾經奮力耕耘的場域，無法忍受價值天平的傾斜，還是選擇轉身離去。

原以為憑藉厚實的資歷，重返舞台指日可待。不料，中年的求職之路，竟如深秋的曠野，北風過後只剩一片蕭索。精心投遞的履歷，多數石沉大海，偶有回音，也是措辭禮貌卻冰冷的婉拒。我逐漸明白，在許多獵才者的眼中，「資深」二字，竟悄然轉譯成「難以駕馭」的標籤。

蟄伏期，最刺耳的不是銀行帳戶變動的簡訊，而是過度「關心」的問候語。

「你還好吧？」

這句尋常的問候，竟成了測量我靈魂水位高低的標尺。

「我很好！正好休息。」

起初，我還可以維持體面，嘴角牽起笑紋。

「還──好啦，再看看。」

漸漸地，我笑意變得勉強，聲音慘淡。

「那裡好？」

後來我防線潰堤，苦澀脫口而出像反問對方，更像拷問自己。

最後，我連編織還好的謊言都沒力氣，被現實的虛偽消耗殆盡。我選擇了沉默，近乎封閉。社交動態停更，手機通知靜音，世界彷彿被按下了靜音鍵。

轉機，始於陽台那一方小小綠意。某個同樣無所事事的午後，我摘下親手栽種的薄荷葉，投入滾燙的水中。看著葉片在壺中緩緩舒展，釋放出清冽的香氣。我忽然意識到：縱使這世界虛偽，我仍有能力照顧好這一壺茶水。陽台，是一窗生機，當手指觸碰泥土與葉片，那種的踏實感，將我飄搖的心緒拉回當下的寧靜。

我仍處在待業狀態。但再次面對那句「你還好吧？」之時，我不會再急著用言語填補空白，嘴角或許仍無笑意，但眼神卻已沉澱安靜。

人生的「第四樂章」，未必是回歸熟悉的聚光燈下，它無關耀眼的職稱與頭銜。有時，學會為自己譜寫全新的旋律，親手沖泡一壺薄荷茶，也是生命的重啟。