April Chiu／兩歲的叛逆

「我們現在是要出門去玩，要穿運動鞋喔。你還記得昨天穿著拖鞋騎車，好難騎，對不對？換穿運動鞋，會更好騎喔！」近兩歲的兒子似懂非懂，卻也願意放下原先執著要穿的拖鞋，換上運動鞋。老公在旁很吃驚：「哇！還真的願意換了！」是呀，給行為一個原因，真實地站在孩子的視角觀察、體會，更有機會驅動內在動機，事情便能順利發展。

兩歲的孩子，想法開始在大腦裡萌芽，且根扎得深，「堅持」便在小腦袋裡遍地開花──電梯沒按到按鈕會憤怒，鞋櫃門被提早關上了會崩潰，吃吐司時先剝開一半給他，則會引來號啕大哭。

身為父母，除了照顧孩子，也要照顧自己，為情緒留點餘裕，才更能理性地與孩子對話。小小孩的堅持，看在大人眼裡是多麼無謂。但其實，每一絲想法，對他們來說不僅新奇獨特，那是他們心中認定的第一次成熟，「我終於能為自己做主了！」這份雀躍可說是孩子的第一個「叛逆期」，卻因外觀年幼，容易讓人誤會這只是在測試父母的底線。

然而，不論是叛逆或測底線，其實都與孩子面對成長相關。那些容易讓大人惱怒、急躁的時刻，對孩子來說是有如煙火般耀眼。這麼想著的我，嘗試透過同理心來理解孩子，有了原因，就能找到思考的方向；能思考，就不容易被情緒占領大腦，情緒便有了餘裕，最終帶來的，會是一次又一次的情緒擁抱與溫暖對話。

好比當孩子再次為了沒按到電梯按鈕而生氣，我會告訴他：「今天時間比較趕，媽媽知道你期待好久了，也相信你會按，下次情況允許時，一定留給你按。」好比當鞋櫃門被提早關上，無須與孩子一同糾結，只要打開櫃門讓他再做一次，讓孩子證明一次小小的成功。

拖鞋與運動鞋的選擇，無傷大雅時，讓孩子自行決定；關乎安全性時，用他的視角引導思考，說出口的話便不會像是命令，而是讓人聽得進去、願意採納的意見。如此一來，兩歲的叛逆，就能經由父母間互相提醒，攜手將那小小的、可愛又雀躍的靈魂照料茁壯。