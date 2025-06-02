《忘了我記得》劉若英執導眼光獨到 82歲秦漢老爸神級演出

Netflix原創華語影集《忘了我記得》由身兼導演、演員、歌手、作家身份，演而優則導的劉若英擔任編導，攜手重磅卡司金鐘金馬影后謝盈萱、睽違多年重返台劇的金馬影帝秦漢，以及久違了台劇的霍建華友情客串，更聯合周采詩、劉品言等意想不到的組合強強聯手，打造全新都會療癒情感家庭劇。由奇幻娛樂國際股份有限公司製作，《忘了我記得》將引領全球觀眾一起感受這個關於成長、遺忘與陪伴的溫暖故事，細膩刻畫親情、友情與婚姻的生命交織，和面對遺憾與無常的勇氣。

影集上線48小時內直衝Netflix台灣區域影集每日排行榜第一名、香港每日排行榜前十名，也登入台灣 （#2) 的本週影集排行榜前十名。《忘了我記得》於23日上線後連續四天蟬聯台灣每日影集排行榜，其中三天在冠軍寶座。收穫網上熱烈好評，網皆大讚「實在太好哭！」、「我彷彿看見自己忙碌又無奈的生活，好想抱抱樂樂」、「看完想立刻回家陪爸媽」，成功在網上引發許多討論，更有網友分享起自己的故事。

首次執導影集的編導劉若英，在影集上線後迅速衝上排行榜第一，也感性地用奶茶導演一貫的風格，送給觀眾一封信：「有觀眾說他們邊看邊哭，用掉好多衛生紙，還說要我們賠眼淚。看到這些反應，我是又開心又心疼——開心這部安靜的戲被大家接住了，心疼是因為，那些讓你們哭的片段，可能真的也在你們的人生裡發生過。真誠地拍出我們所感受到的故事，遇上懂得的人，願意回應我們的人，真好。謝謝演員們的淚水與團隊們的汗水，辛苦了！繼續一起哭也一起笑」。

一直以來都有許多以中年女性為主角，探討人生困境的優秀作品成功引起觀眾的共鳴，40歲年齡層的女性往往是最沈默、最容易被忽視的一群，因此奶茶導演則選擇了一位失業、失婚的女性，在一個期待被認可的新興表演行業中找到自我療癒與成長的可能，卻也在此時面臨人生親情的最大挑戰。

親情是人生永恆的課題，而影集中樂樂的工作如旅行社領隊、便利商店店員以及脫口秀演員既貼近生活，又能體現台灣當今社會與生活脈動的職業。奶茶導演在製作過程中也在這些工作內容的田調中，諮詢了許多業內人士。而在失智症的照護方面，同樣也做了許多身邊親友的田調與尋求專業人士的建議，十分感謝各界大神的大力幫忙，或許無法做到盡善盡美，但希望觀眾們能感受到團隊一百分的真誠，與希望傳遞給大家的愛與療癒。

《忘了我記得》。圖/Netflix

謝盈萱完美詮釋「生活不順的大齡女」的角色程樂樂心境上的無奈與困難，也讓網友紛紛大讚「只有謝盈萱能超越謝盈萱」、「把照顧爸爸的辛苦、無奈與愛表現得好細膩，好喜歡」、「好想跟樂樂說一聲：『辛苦了！』」，對於飾演這樣的角色，謝盈萱表示：「我覺得程樂樂是一種處境，她是在生活瑣事裡忙忙碌碌的人，更多是疲憊，也許是面對中年離職時突然理解自己在工作能力上的平庸，生活裡的平庸，加上照護者的身體跟心理的疲憊，她沒有推進自己的動力，只能在鋪天蓋地的一件件狀況去盡力一一解決，對我來看這樣的狀況不分男女。」也分享：「我有收到正在經歷相同事情戲友的私訊。能夠透過這個戲做到某種轉化，陪伴，或者發聲，我覺得已經完成這齣戲的目標。」

而許多網友也笑說「怎麼謝盈萱每次結婚都會出狀況」，紛紛好奇在詮釋《影后》薛亞之與《忘了我記得》中程樂樂，兩次和丈夫爭執的戲份，有什麼樣異同之處，謝盈萱分享：「兩位導演與編劇都有不同對於婚姻或者中年關係的解讀，爭執的導火線有所不同，兩組對應出的夫妻群像也不同。戲劇都有核心上要探討的問題，薛亞之放不下的是多年與她一起打拼的夥伴，在最後這個夥伴與她之間的信任關係因為對方的自卑引發連鎖效應而結束。程樂樂和張凱是生活價值觀的不一致，對於程樂樂來說正需要在混亂人生中得到認同與站在同一陣線的理解，但身邊的夥伴無法給予，這段爭執並沒有要討論對錯，只是呈現兩種價值觀的衝撞。」

《忘了我記得》。圖/Netflix

許久未出演台劇的秦漢，此次飾演謝盈萱的無厘頭老爸「程光齊」，自然的演技和調皮父親的溫暖笑容，完美表現笑中帶淚的父女關係，收穫觀眾的熱烈好評，網友直呼「這個選角太神，秦漢根本就是樂爸本人」、「不是爸媽那個年代的我，也愛上秦漢大哥的魅力」、「不愧是秦漢，眼神跟動作都好細膩自然」，秦漢表示在上線前，已搶先看過影集內容，並提到自己從前是不太觀看自己作品的，這次算是少數從頭到尾將影集看完，真心地覺得這是一部很棒的作品，大讚編導劉若英是位很棒的導演。

本次挑戰一位老病的父親，秦漢也分享：「說是挑戰不如說是一段美妙的歷程，感謝導演恰如其分的指導，讓我不用擠著一臉不自然的肌肉去演一個生病的老人，聰明的導演知道如何創造適當的情境，演員自然就活了、真實了。謝謝啦！親愛的導演。」

《忘了我記得》。圖/Netflix

不僅是樂樂與樂爸這對父女的劇情十分賺人熱淚，飾演閨蜜的劉品言與周采詩，以及飾演丈夫的霍建華，同樣將不同身份和關係的掙扎，與生活中面臨的辛酸詮釋得恰如其分，收穫觀眾的諸多好評，劉品言表示：「能夠參與這樣一部高標的作品以及劇組而且獲得大家喜歡真的是與有榮焉，覺得這部作品其實是可以帶給人療癒的，也想讓正在經歷這些過程的人覺得不孤單。」周采詩則分享：「這故事很多人都會有共鳴，是那麼真實、那麼傷感卻那麼充滿愛。我自己也是，在裡面看到了很多自己的人生。很謝謝大家的支持和喜愛，也希望這個戲能帶給大家安慰和療癒。每個人都面臨不同的難處和傷痛, 這就是人生啊！」霍建華同樣感謝觀眾的喜愛與指教，期待未來再次帶來好作品與大家相見。

Netflix獨家都會療癒情感家庭劇《忘了我記得》劇情聚焦於關於每個家中深耕心底「記得」的溫馨故事。故事圍繞著想成為脫口秀演員的程樂樂（謝盈萱 飾），白天在便利商店打工，過著日復一日的平凡生活，卻沒想到人生考驗接連而來。一邊面對與丈夫（霍建華 飾）感情的挑戰，一邊處理父親（秦漢 飾）生活上的種種困境。這一連串的人生意外讓樂樂重新鼓起勇氣，真實面對自己，在工作與生活中，打破並重新建構了自己和父親、戀人、朋友的關係。是一部關於成長、理解、遺憾與放手的故事。該作已在2025年5月23日於Netflix全球獨家熱播中。立即到👉《忘了我記得》官方網站

《忘了我記得》謝盈萱讚秦漢超親和，曝他私下「嗜好很多」聽到冰淇淋眼睛發亮。圖/Netflix

《忘了我記得》。圖/Netflix提供

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