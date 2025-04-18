「婚姻大事」短篇小說募集！結婚不是伴，而是絆？

婚姻，從來不是童話裡的 Happy Ending。從許下誓言的那一刻起，我們既是彼此最親密的盟友，也可能成為最難以理解的對手。你說婚姻是愛情的延伸，但它更像是一場屬於成年人的冒險旅程——有時是浪漫的風景，有時卻是日常瑣碎堆疊出的臨時修補現場。

「你結婚了？恭喜啊，那你還快樂嗎？」這句話看似玩笑，卻道盡無數人在愛裡沉浮的真實模樣。

由琅琅悅讀主辦、Charming 喬名巧克力協辦的「婚姻大事」短篇小說募集，誠摯邀請創作者，以文字描繪婚姻的多重宇宙——那是承諾的延伸，也是日常的修行；有甜蜜的陪伴、無聲的照顧，也有矛盾中的理解與成長。無論是攜手同行的溫柔故事，還是跌跌撞撞的情感冒險，都值得被好好書寫。

🔹孩子來了，一切都變了...

🔹嫁（娶）錯人，然後呢？

🔹不愛了的瞬間，究竟是哪一刻？

🔹被時間沖淡的愛情，還能找回嗎？

🔹我們的婚姻，終究成了爸媽的翻版。

🔹夾在父母和伴侶之間，誰來救救我？

🔹有第三者的婚姻，還能修嗎？還該修嗎？

🔹婚姻沒有問題，只有很多沒說出口的問題。

🔹光是牙膏要不要擠中間，我們就可以吵三天。

🔹那天我在婚禮上笑了三個小時，從此沒再笑過。

🔹比起離婚證書，最難開口的是：我們好像不愛了。

🔹我們結婚，是為了逃離家庭，還是繼承家庭的傷？



不是所有婚姻都得有解答，但每一段故事都有其重量。你寫的，可能就是某人正在經歷的。你沒說出口的，或許正是千萬人共同的沉默。從溫馨、甜蜜、荒謬，到壓抑與決裂，「婚姻大事」是一場感情的寫實劇場，也是一場與讀者共感的文字實驗。這不是教你怎麼愛得更好，而是邀請您寫出婚姻中的酸甜苦辣。

徵文詳細內容說明

一、投稿辦法

1、投稿時間：即日起至2025/6/29(日)止。

2、投稿規範：

（1）文章標題：建議勿直接以本次活動名入題，標題吸睛度亦會列入評選標準的創意評分內。並請提供內容標籤。

（2）小說字數：5,000-10,000字間，需有起承轉合與結局等完整情節描述，且作品未在任何媒體發表過。獲選作品將有機會進行多元媒合發展，請保留作品擴展為長篇小說的可能性。

（3）有照片尤佳，可附上至少一張與故事有關照片素材，例如：信物或場景等供評審參考，建議提供原始圖即可，勿拼貼編修圖片，參賽者需擁有照片之完整著作權，並保證不得侵害他人相關權益。

（4）入選作品將刊登於【琅琅悅讀】平台，並集結收錄於【琅琅原創】，同時授權聯合新聞網公開發佈、轉載，並延伸應用於相關數位平台。主辦方亦將以作者身份收錄至【一刻鯨選】，轉製為有聲作品，提供讀者免費閱聽。另投稿即視為作者同意主辦方享有IP優先議約權及轉譯權，未來如有改編、出版、授權等需求，主辦方將另行與作者協商簽約。

3、檔案格式：投稿作品請一律電腦打字，A4直式橫書，並以繁體中文撰寫。請儲存為word檔，並附加在email中，請勿直接全文貼於email信件內容。

4、投稿信箱：將word檔附件email至「contentdp@udn.com」信箱，來信主旨請註明：「【琅琅徵文-婚姻大事】筆名／文章標題」，投稿後，請務必填寫「【琅琅徵文-婚姻大事】報名表」登錄資料，才算完成報名資格。

5、立即填寫👉【琅琅徵文-婚姻大事】報名表

二、評選辦法

投稿作品將依內容創意性、文章故事性、劇情完整度、文筆流暢度、鮮明角色設定，五大要點進行綜合評比，選出兼具創意與文學價值的佳作。

三、徵文結果與贈獎

預計2025/8/15(五)前，網路公告金榜名單，獎項包含：

1、首獎：遴選出1名

🎁首獎創作者，可獲得稿酬5,000元(含稅)，U利點數2,000點（市值NT$2,000），《賴芳玉的婚姻重生課》一門（市值NT$3,600），以及「Charming 喬名巧克力『綜合15入』分享大白盒+『綜合5入』嚐鮮小白盒+『時尚保溫隨行杯』（總市值NT$1,676） 」，並有機會成為琅琅原創簽約創,作家。

2、貳獎：遴選出1名

🎁貳獎創作者，可獲得稿酬3,000元(含稅)，U利點數1,500點（市值NT$1,500），《賴芳玉的婚姻重生課》一門（市值NT$3,600），以及「Charming 喬名巧克力『綜合18入禮盒』+『品牌mini晴雨傘』（總市值NT$1,248) 」，並有機會成為琅琅原創簽約創,作家。

3、參獎：遴選出1名

🎁參獎創作者，可獲得稿酬2,000元(含稅)，U利點數1,000點（市值NT$1,000），《賴芳玉的婚姻重生課》一門（市值NT$3,600），以及「Charming 喬名巧克力『綜合15入』分享大白盒+『品牌杯墊』（總市值NT878）」，並有機會成為琅琅原創簽約創,作家。

4、佳作獎：遴選出7名

🎁佳作創作者，可獲得U利點數1,000點（市值NT$1,000），《賴芳玉的婚姻重生課》一門（市值NT$3,600），以及「Charming 喬名巧克力『8入組禮盒』（市值NT$399）」，並有機會成為琅琅原創簽約作家。

5、參加獎

🎁凡符合投稿辦法，即可獲得U利點數100點。

U利點數說明：皆由聯合新聞網直接派入udn帳號中，欲領取獎項請先填寫【琅琅徵文-婚姻大事】報名表，報名時需填入udn帳號，若無udn帳號，歡迎免費申請，預計2025/9/5(五)前完成贈獎，另參加獎每人限領一次。若因資料填寫不完整或有誤，導致主辦單位無法正確送達，視同放棄得獎資格。（U利點數可用於「琅琅原創（優質小說）」、「贊助好文（深度探討時事）」、「全文報紙資料庫（查閱近十年資料）」，更多關於U利點數，請點此連結瞭解更多。）

參選者若未達個別獎項之獎勵基準時，該獎項、獎額得從缺之。

四、徵文示範作

即將推出，敬請期待。

五、協辦單位簡介

Charming 喬名巧克力，來自台灣的 MIT 可可沖泡飲品牌，嚴選來自西非迦納的頂級可可豆，每顆豆重達 1 克、寬近 1 公分，粒粒飽滿、天然濃郁，卻毫無苦澀。跳脫市售可可「過甜」的既定印象，喬名以低糖健康配方，調製出香醇、順口、零負擔的多變風味──包括經典原味、堅果、咖啡、抹茶、薑糖與肉桂等六種人氣口味，滿足每位可可迷的味蕾。

每一杯巧克力飲品，不只是味蕾的療癒，更像是一段段關係的縮影。在這場書寫婚姻百態的徵文活動中，讓可可的溫潤香氣，陪你一口口梳理愛與生活的複雜情節♥️

Charming 喬名巧克力，滿足每位可可迷的味蕾。圖/Charming 喬名巧克力

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