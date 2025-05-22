台灣影視聽數位博物館：實踐文化永續保存，公開「台灣新電影」時期影人幕後訪談

為響應2025年5月18日國際博物館日，國家電影及視聽文化中心在 「台灣影視聽數位博物館」平台推出多項全新內容。包含1970年至1973年間近兩千多筆的台影新聞片，以及「台灣新電影」40週年所精心錄製的口述訪談影片，收錄柯一正、廖慶松、曾壯祥、楊惠姍、舒琪等多位影人的從業回顧！透過數位典藏、影像記錄與資料開放，展現博物館扮演文化記憶保存與公共知識推動的角色，藉以實踐文化永續保存與大眾近用的核心價值。

國際博物館協會(ICOM)將2025年國際博物館日的主題定調為：「在快速變遷的社會中展望博物館的未來(The Future of Museums in Rapidly Changing Communities)」，探討博物館如何在社會、科技和環境劇變的現今發揮作用並作出貢獻。

為回應主題精神，「台灣影視聽數位博物館」平台今年持續擴充兩千多筆台製廠新聞片，例如：1970年曾舉辦九年國教的實施成果，回望國民中學教育曾被視為「新型教育」的時期；1971年「可口可樂」新廠落成，全自動化生產線反映台灣工業走向現代化的歷程；以及1972年中颱莉泰侵台的風災紀實等。藉由影像資料開放、支持全民重製再創作的推廣計畫，也讓台灣1970年代初期的重要時事與社會風貌再次連結當代記憶。

1971年「可口可樂」新廠落成，全自動化生產線反映台灣工業走向現代化的歷程。圖/國家影視聽中心提供

另外此次上線的系列影音亮點還有「台灣新電影」40週年時，特別邀請柯一正、廖慶松、曾壯祥、楊惠姍、舒琪等多位影人精心錄製的珍貴口述訪談影片！這些影片收錄了他們回顧在導演、演員、製作等不同幕前幕後的角色，參與台灣新電影創作的獨特歷程。金馬剪輯師廖慶松透露，當時剪接《悲情城市》就遇到「劇本寫兩百多場戲，但侯導卻只拍一百多場」的生涯大考驗。

楊惠姍深情回憶出演《玉卿嫂》，被張毅導演細膩導戲功力啟發的過往；柯一正導演更談及當初簽署改變台灣電影史的「台灣電影宣言」時，內心真正的想法究竟為何？每一位受訪者現身分享個人經歷，無論是當時的創作挑戰，或是電影背後的故事，都真切展現出那個時代影人對電影的熱情與堅持。

台灣影視聽數位博物館已成為影視聽資產保存與展示的核心平台，典藏全民共同記憶。標誌以Open Museum的”OM”縮寫字樣為主體，融合膠卷圓盤、紙材摺頁的幾何圖像概念，象徵涵蓋影視聽資產與紙質數位典藏，並展現數位博物館的開放性與多樣性。透過數位博物館平台，與我們回顧台灣新電影的輝煌時刻，也深入了解影視聽史的發展脈絡。👉台灣影視聽數位博物館 ✏️國家電影及視聽文化中心官網

楊惠姍在口述訪談影片回憶和張毅導演合作《玉卿嫂》的工作點滴。圖/國家影視聽中心提供

「台灣影視聽數位博物館」平台上線「台灣新電影」40週年口述訪談影片！圖為廖慶松。圖/國家影視聽中心提供

柯一正導演談及簽署「臺灣電影宣言」時的想法。圖/國家影視聽中心提供

「台灣影視聽數位博物館」平台擴充兩千多筆台製廠新聞片，例如：1970年曾舉辦九年國教的實施成果。圖/國家影視聽中心提供

1972年中颱莉泰侵台的風災紀實。圖/國家影視聽中心提供