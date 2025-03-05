《電影版孤獨的美食家》松重豐喊話「請念對我名字！」自爆人氣超車大谷翔平

松重豐訪台前親解謎音 名字中的「重」中文念法有玄機

「五郎」松重豐魅力無法擋！繼台灣片商公佈他將為自編、自導、自演新片《電影版孤獨的美食家》訪台宣傳，並在上週開賣台北與台中共四場見面會門票之後，近1100張門票便在第一時間火速完售，再度見證他在台灣的超高人氣。

即將在3月7日（五）為《電影版孤獨的美食家》六度訪台的松重豐，台灣片商有感於他將出席記者會，以及位在台北及台中的見面會，將有不少機會念到他的名字。然而他名字中的「重」是破音字，有二聲跟四聲念法。為求慎重起見，片商特地在跟他與日方工作人員視訊會議的過程中，提問中文正確讀音是什麼。只見松重豐先是思考一番，並詢問一旁會中文的工作人員意見，最後取得共識，決定正音他名字中的「重」為二聲「ㄔㄨㄥˊ」。

不過再有感不少台灣民眾都將他的「重」念成四聲，細究二聲的原因，原來是因為如果念成四聲，會讓他的名字聽起來「太像某種疾病」，也讓眾人在當下恍然大悟，點頭稱是。所以台灣粉絲們也歡迎趁他在本週訪台時，遇到他可以稱呼他為「松ㄔㄨㄥˊ豐」而不是「松ㄓㄨㄥˋ豐」了。

《電影版孤獨的美食家》。圖/采昌國際

松重豐赴韓宣傳驚訝「比大谷翔平還紅」 與劉宰明上演爆笑餐桌戲

《孤獨的美食家》是由日本漫畫家久住昌之原作、谷口治郎作畫的一部漫畫。《孤獨的美食家》劇集系列開播以來，持續在台灣與南韓廣受歡迎。因此，這回《電影版孤獨的美食家》劇組更加重視台灣與南韓的宣傳，並決定要訪台進行宣傳，與台灣觀眾親密互動。而在松重豐即將來台之前，已經抽空前往南韓進行節目拍攝宣傳，不僅上了喜劇演員金大熙經營的影音頻道《吃飯吧》，更參與「國民MC」劉在錫等人主持的《玩什麼好呢》，可說是為這部嘔心瀝血的自編、自導、自演之作奉獻良多，尤其聽聞「自己在南韓比大谷翔平還紅」這件事，讓是讓他感到不可置信，並幽默自嘲：「這樣我會有點得意忘形了！」

不過他在南韓的人氣確實有目共睹，尤其本片遠赴南韓巨濟島取景拍攝時，更迎來當地的熱烈歡迎。本片副導演北畑龍一回憶：「當地人的熱情非常驚人，一位當地企業家甚至包下一家咖啡館，提供餐飲為我們補給。共同演出的演員劉宰明先生，也為了感謝工作人員，特地舉辦聚餐，尤其他平時參與的南韓電影，大約有300位工作人員，如果要全額支付聚餐費用會非常昂貴。不過這次團隊只有約莫50人，也讓他開玩笑說：『真想每天請大家吃飯呢！』」

《電影版孤獨的美食家》松重豐（左）在片中跟演技派男星劉宰明（右）有精彩的餐桌對手戲。圖/采昌國際

尤其曾演出《請回答1988》、《梨泰院Class》、《幸福國度》等知名影視作品的劉宰明，這回在本片飾演入境管理局審查官。一場兩人同框的餐桌戲，只見劉宰明眼巴巴看著松重豐大啖美食，逗趣模樣讓人為之莞爾。據悉，劉宰明與松重豐雖是以日語和韓語交談，但同樣身為演員，兩人似乎有著深刻默契。

劉宰明更直言這次拍攝，是他難以忘懷的回憶：「我對松重豐導演充滿感謝之情。我是屬於喜歡以靈活且感性、接近片中情境及導演志向的方式來進行表演。導演就像與我共事多年的同事一樣，積極吸收我的解釋與即興創意，讓我能自在地表現自己。我認為，雖然語言與工作環境不同，但通過彼此信任與尊重，我們才得以達成這樣的成果。」

《電影版孤獨的美食家》前往南韓取景拍攝，並請來演技派男星劉宰明加盟演出。圖/采昌國際

這部由松重豐自編、自導、自演，並一舉登上日本新片票房冠軍的《電影版孤獨的美食家》，松重豐即將在3月7日至9日訪台宣傳，電影也將在3月14日於台灣美味獻映。台灣片商現正開賣「電影預售票」，一份300元內含五郎人形書籤乙張、珍藏電影票（有裁切線，可收藏上聯電影主視覺）乙張，請速上博客來售票網選購。

《電影版孤獨的美食家》珍藏五郎電影預售票。圖/采昌國際

《電影版孤獨的美食家》劇情描述從事進口雜貨銷售的井之頭五郎（松重豐飾演），是個喜歡在工作之餘到處品嚐美饌的老饕。只要肚子一餓，就會秉持「吃飯皇帝大」的信念，拋下一切直奔周遭的餐廳食堂大快朵頤。他最愛享受用餐時不被人打擾，細細品嚐料理的美好時光，更愛在內心自言自語品評美食滋味。

這回，他接到前女友的女兒——千秋（杏飾演）的委託，前往法國拜訪千秋的祖父一郎（鹽見三省飾演），並要幫助一郎找出童年時曾喝過的湯頭食譜。儘管線索相當稀少，五郎依舊踏上尋找「究極湯頭」的旅程，足跡遍及法國、南韓、長崎和東京。不過在這趟旅程當中，他卻意外捲入到一場更大的風暴當中…。欲知本片最新消息👉采昌電影官方臉書粉絲團

《電影版孤獨的美食家》。圖/采昌國際

《電影版孤獨的美食家》。圖/采昌國際

《電影版孤獨的美食家》。圖/采昌國際