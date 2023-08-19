《中華一番》與統一麵合作 小當家跟四郎來台灣觀光

小川悅司筆下奇幻料理漫畫《中華一番！》講述年輕廚師「劉昴星」為當上特級廚師的成長過程，除了誇張的料理手法與品嘗反應，還參雜獵奇格鬥與食材，台配「富國錄音」版深植 80、90 後觀眾的童年回憶，有趣的是，當時動畫版登陸台灣受到統一企業贊助，因此許多角色譯名都改為統一旗下食品，如主角成了脆麵「小當家」，梅麗變小香腸「嘟嘟」，羅添變雞精「十全大師」，及第更是來自豬肉水餃。

近日統一再續前緣，統一7-ELEVEn獅隊官方宣布，統一獅與統一麵將和《中華一番！》合作，特別請來小川悅司親手繪製四格漫畫，預計 8 月 4 日後陸續公開其他三篇。

昨（2）日釋出的「肉燥麵篇」當中，能看見小當家跟四郎來到台灣觀光，肚子餓品嘗統一肉燥麵，兩人讚不絕口，四郎還懷疑泡麵碗是傳說中的廚具，接著「統一麵攤人」初登場，再度強調統一麵三分鐘變出美味的秘訣：把熱水倒進碗就好了，小當家與四郎兩人都驚呆了。

統一麵官方預告後續將公開統一獅與《中華一番！》的聯名主題日，請粉絲追蹤統一麵 IG（uninoodle_official）期待後續情報，額外提供雲端硬碟高畫質版，讓讀者可以仔細欣賞小川悅司睽違多年的新作品。

圖／@uninoodle_official

PTT 網友看完佩服統一從贊助到聯名始終如一，無不期待統一獅下半季將宣布動漫主題日，敲碗請到嘟嘟或乃哥來開球，「嘟嘟沒先發就是騙票！！！」「球衣袖子那邊有特級廚師徽章我就買」「所以我說那個醬汁呢」「出特級廚師臂章球衣我一定買！錢給你趕快出」「當天要找乃哥cos解師傅來開球」「全場一起拿黃金開口笑弄瘋對手」「這位先生叫武雄是吧」「泡麵泡好打開是不是會飛出一條龍」

圖／統一麵、木棉花