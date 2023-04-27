「告白,初戀」小說徵文金榜揭曉　超現實故事《魔法失效》奪下首獎

主辦單位：琅琅悅讀、讀創故事

協辦單位：父植萃、時報出版、新經典文化

愛情最美不過初戀，相戀最好只是那年！

推廣閱讀並鼓勵創作的聯合新聞網子網站「琅琅悅讀」，與讀創故事共同主辦，加上父植萃、時報出版、以及新經典文化三方協辦，發起今年首檔類型小說創作大賽「告白,初戀」，今日得獎名單終揭曉！

本次徵件以Netflix日劇《The First初戀》為引，希冀透過3,000字為限極短篇小說徵文，選出共感力強且極度動人的初戀故事，同時兼具IP化開發的潛力作品，因此祭出市值破萬元的首獎吸引創作好手爭相來投稿，共有近679件作品參獎，經過層層遴選把關，耗費超過一個月的評審期，最終10部作品突出重圍。

首獎由筆名黠月的創作者奪得，故事從融合奇幻元素的「魔法失效」鋪展開來，除了純純愛戀的萌芽及糾結外，收尾更是迎來甜蜜的大反轉，整部作品行文乾淨俐落，奪得大獎實至名歸！貳獎創作者墨豚，巧妙的以父母親的相處點滴，呈現爸爸的直男性格、對媽媽的反差寵愛、以及他們之間的10元小習慣，投射到作者本人的初戀回憶，故事觸動人心；最後參獎創作者金大佛，以別具新意的角度，結合人手一杯的手搖飲料，呈現出台灣在地的青春校園回憶，喚醒一段輕盈青春的情感。

除了眾多好文分享，徵文活動小組也提醒，此次徵文活動雖然收到前所未有的投稿迴響，但有少部分投稿者沒有注意到報名要件，無效投稿10.5%相當可惜，也請未來有意投稿者多多留意。除此之外也有發現，零星幾位創作者不只擅長文字寫作，也身兼繪師製圖，抑或是善用科技媒材來輔助創作，例如透過AI繪圖產出合宜的情境圖，替自己作品加分。若手邊沒有適合的照片，或許是一個聰明的方法。

回到故事發想層面，大部分的投稿作品都與創作者自身經歷息息相關，從投稿概況統計中得知，作品題材上有將近半數48.2%投稿歸類在「改編自真實事件，部分是虛構杜撰」類型，汲取部分真實情節，再加以衍伸發揮；其次則是33.1%對初戀故事的虛構想像，被歸類於「完全新創作！如有雷同純屬巧合」的類別中，18.7%是「真心不騙，百分之百真實！因為就是我的故事」。

總結以上，本次收穫各式特色且情感真摯的參賽作品，無論是結合奇幻元素的動人故事、父輩傳承的感情回憶、又或是許多勾起大眾學生時期回憶的小清新劇情，都讓團隊評選過程中難以割捨。

徵文活動小組複審階段主要以「主題切題度」、「文章結構與文筆流暢性」、「創意與動人度」、以及「符合情節氛圍的照片」四大評選標準，遴選出創意性十足，同時具備深刻「代入感」以及「完整故事性」的小說作品，例如：同樣的初戀情節，如何在與對象確認心意的方式，以及呼應大眾過往相似記憶這點，能做到讓人會心一笑甚至回味無窮，同時又能讓讀者帶入到「角色心境」，感同身受地融入「甜蜜或懊悔」的作品，這是能在眾多作品異軍突起，令團隊耳目一新的重要關鍵。

本次入選的10篇創作，將於5月9日起陸續於聯合新聞網琅琅悅讀的「迷創作」中刊出，後續也將發信通知以下得獎者確認後續獲獎事宜，歷年徵文獲選作品均已同步收錄其中，歡迎前往「讀創故事‧原創頻道」繼續為努力創寫好故事的作家們加油打氣！讀創故事表示，近期將安排加碼網路票選人氣獎活動，請網友票選本次10篇創作中「誰是你的最佳初戀？」，活動資訊近期公布，敬請密切關注琅琅悅讀！

本次獲選作品：

首獎：1名

黠月／魔法失效

●首獎將可獲得稿酬7,000元(含稅)，以及「初戀珍藏組」一份，並有機會成為讀創故事簽約創,作家。

（初戀珍藏組內容，包含 udn讀書吧指定書單任選3本、U利點數1,000點、父植萃首獎保養大全配禮包，包含玫瑰柔白保濕面膜1盒、玫瑰精萃賦活露-120ml 1罐、 玫瑰水凝修護乳-100g 1罐、玫瑰煥采精華-30ml 1罐、玫瑰全能活膚霜-50g 1罐，總市值 NT$7,800起）

貳獎：1名

墨豚／老爸的十元硬幣

●貳獎將可獲得3,000元(含稅)，以及「初戀悸動組」一份，並有機會成為讀創故事簽約創,作家。

（初戀悸動組內容，包含 udn讀書吧指定書單任選2本、U利點數500點、父植萃貳獎進階保養組，包含玫瑰煥采精華-30ml 1罐、玫瑰全能活膚霜-50g 1罐，總市值 NT$4,560起）

參獎：1名

金大佛／冰淇淋和紅茶

●參獎將可獲得1,000元(含稅)，以及「初戀難忘組」一份，並有機會成為讀創故事簽約創,作家。

（初戀難忘組內容，包含 udn讀書吧指定書單任選1本、U利點數200點、父植萃貳獎基礎保養組，玫瑰精萃賦活露-120ml 1罐、 玫瑰水凝修護乳-100g 1罐，總市值 NT$2,560起）

佳作：7名（以下名單皆按投稿順序排列）

石晨曦／雨後虹光

凱菈／心的花季在秋天

歐德曼／來不及聽的話

源飛羽／莫內、葛奴乙與阿多尼斯

南穹／數星星

杜小月／紅線籤

張栩荣／爺爺的初戀故事

●以上入選佳作獎將可獲得「初戀銘心組」一份。

（初戀銘心組內容，包含 udn讀書吧指定書1本、玫瑰柔白保濕面膜1盒，總市價 NT$680起）

感謝本次鼎力相助的協辦單位：

◆「父植萃」以食用等級有機玫瑰 打造安心、無毒的臉部保養品！

本著分享植物療癒的美好，決心投入創立「父植萃」品牌時，從原料到產品都堅持初衷：「植物為本，用最溫和的方式改善膚質，並愛護自然」，在屏東九如鄉的「大花農場」找到理念相同的夥伴，以食用等級有機玫瑰純露作為「父植萃」臉部保養基底，使用在肌膚，依循安心、無毒、安全的標準！

◆「時報出版」精選5本愛情書單 陪你回憶初戀的點點滴滴！

時報出版在1975年成立，2020年邁入45週年，為華文世界第一家股票上櫃出版公司。出版書籍包括文學、人文社科、商業理財、生活風格、科普知識、漫畫、趨勢、心理勵志等各領域，獲得國內外專家讀者、多項大獎肯定，打造出無數暢銷傳奇和重量級作者，將持續介紹好書給愛閱讀的讀者。

◆「新經典文化」精選5本愛情書單 發現愛的各種面向！

成立於二○一○年五月，以長久經營華文重要作家作品與外國翻譯重量級作品為出版方針，選書以有益、有用、值得反覆閱讀的作品為主，針對台灣的閱讀文化找出大家關心的作品，並在選書、翻譯、裝禎設計、營銷上面表現台灣特色，呈現優質出版。我們與最優秀的經銷商合作，將書籍發行到台灣及繁體海外市場（港澳星馬美加）等地。

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