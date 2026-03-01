月月話題投稿／當期推薦：毛孩星球
當期推薦話題〈毛孩星球〉
「毛孩」，只要用心陪伴，都能化為生活溫度的展現。
無論是日常照護、飲食選擇、訓練互動，抑或某個平凡夜晚牠突然依偎在你身旁的瞬間。每一次陪伴，都可能讓彼此的世界如同一顆閃耀的「星球」般轉動著。
這一次，我們想聽聽你和「毛小孩」有關的故事。
🔹第一次帶牠回家的那天
🔹當寵物離世，我如何學會好好道別
🔹拆家搗蛋的背後，是分離焦慮還是愛的訊號？
🔹領養代替購買的選擇
🔹狗狗慶生月，鮮食蛋糕DIY
🔹我的貓成了家裡的「衛生股長」！
一段與毛孩相遇的小故事、一個讓牠更健康快樂的照顧祕訣，或你對陪伴與責任的獨特見解。只要是關於「毛小孩」的話題，都歡迎投稿。若有珍貴萌寵照片，也歡迎一併附上！
投稿內容說明
一、投稿辦法
1、文長300–500字為佳，標題可自訂，長期徵稿。
2、至 琅琅悅讀／迷創作頻道 點選【我要投稿】，登入/註冊udn會員，點選右上「創作」>「單篇作品」>「新增單篇」，完成欄位填寫並送出，即可提交審核！
二、投稿獎勵
1、擇一話題投稿，文章經審核通過，即可獲得 30 U 利點數。
2、凡投稿當期推薦話題〈毛孩星球〉，文章經審核通過，每篇加碼 10 U 利點數。
*投稿時文章標籤請選取 毛孩星球
三、文章見刊
1、入選作品將陸續刊登於琅琅悅讀【迷創作】頻道。
2、精選文章將同步推薦至琅琅悅讀首頁、粉絲專頁。
【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。
