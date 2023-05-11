【告白,初戀‧徵文佳作】歐德曼／來不及聽的話

文／歐德曼

下午四點五十分，我照例趕在下班人潮出現前，到樓下街邊的小吃店買晚餐。當我拎著便當袋走過一間才藝教室時，突然聽到後面傳來一句「要乖喔！」那一瞬間我只覺得頭昏目眩，血液直衝腦門，幾乎站立不住，手裡的便當袋也「砰」地一聲掉在地上，我反射式的扶著停在一旁的機車避免跌倒。

「老伯你還好嗎？是身體不舒服嗎？」熟悉的聲音再次從身後響起，我轉頭一看，是位年輕的媽媽正一臉關心地看著我，旁邊還站了一個小男生，大概是她的小孩。

「沒事沒事，腳步絆了一下而已。」我趕緊搖搖頭說。小男生乖巧地將便當袋撿起來拿給我。

「謝謝你啊小朋友。」我邊接過便當袋邊向小男生道謝。「這是你的小孩？」

「是啊。」年輕媽媽笑著摸了摸小男生的頭，「送他來上心算課啊要上課了！」

「喔不好意思你們忙。再見再見！」我向她們揮揮手，年輕媽媽對我點點頭，轉身牽著小男生走到才藝教室門口，小男生跟媽媽說了聲「拜拜！」後便跑進教室。

「要乖喔！」年輕媽媽看著小男生的背影，又叮嚀了一句後才走到路邊騎上機車離去。

「這聲音也太像了……」我閉上眼睛深深吸了一口氣後總算恢復鎮定，慢慢走回家去。

那年我高二，跟幾個從小在眷村一塊長大的死黨組了一個小幫派，血氣方剛的我們天不怕地不怕，整天逞兇鬥狠打打殺殺，最常幹架的對象是市場角頭的那群小混混，只要遇上一定會爆發全武行，每次人少居下風的那方總會找機會討回來，所以不是我們被扁得落荒而逃就是我們追著他們打。

有一天我們放學後經過一家麵店，不經意地瞄到那夥人正在裡面吃麵，當然二話不說丟下書包就往店裡衝，那夥人看到我們也衝了出來，雙方人馬就在店門口開打，頓時桌椅齊飛尖叫聲四起，其他客人和路人紛紛走避。儘管店家試圖勸架但我們這邊仗著人數優勢打得正痛快，根本不理會老闆的話語，直到我聽到有個女孩喊了一句話：「不要打了！」

女孩柔柔細細的聲音雖然音量不大，也沒什麼威嚇性，但卻像魔咒似的讓我將手裡準備要砸向對方的鐵製圓板凳停在空中，那些被我們打趴在地上的混混趁這機會立刻爬起來逃跑。我放下板凳轉身，看到一個穿著女校白衣黑裙制服的女學生站在店門口瞪著我，她的身形看起來很瘦弱，眼神卻是無比的堅定。不知怎麼的在她的注視之下我原本的殺氣和狠勁全都消失不見，只覺得臉皮發燙無法思考，像個自知做錯事的小男孩一樣手足無措地站著不敢動。直到女孩轉身走進店裡，我才像大夢初醒般的回到現實，吆喝著兄弟將店家的桌椅扶正歸位，等我們整理好後女孩就揹著書包走出店裡離開。我本想追上去卻沒有膽量，只能眼睜睜地看著她的背影消失在轉角。

第二天放學前我翹課跑到那所女校大門對街等待，希望能看到女孩，但是放學時穿著一樣制服、留著相同清湯掛麵髮型的女學生們如潮水般湧出大門，我根本看不出誰是誰。就這樣站崗了兩個禮拜後，我終於在放學過馬路的人群中看到了她，但我還是不敢跟她說話，只敢在她身後十公尺處默默跟著她，等到走過一個街角後，她突然停下腳步轉身看著我，我本來想逃走雙腿卻不聽使喚，只能立定傻傻地看著她。

「你不要再跟來了。」女孩說，一樣是柔柔細細的聲音。「你會遇到他們的。」

我一開始沒聽懂，看了看四周後發現我們已經走到市場附近，這才明白她說的「他們」指的是那夥市場角頭。原來女孩不只知道我在跟蹤她，還記得我跟那票小混混有過節。

「妳──妳叫什麼名──名字？」我結結巴巴地問。

「我叫李文宜。」女孩說。

「我——我叫高次元。」聽我自我介紹完，女孩沒說話，只是面無表情地看著我。

「我們可以──做朋友嗎？」我鼓起勇氣試探地問。

「我不跟流氓做朋友。」女孩毫不猶豫地拒絕，兩眼還是直直地看著我。碰了個大釘子的我無地自容，只想瞬間蒸發消失。

「對──對不起。」我向女孩一鞠躬後立刻轉身狂奔一路跑回家。

那天晚上我整夜沒睡，一方面氣自己平常跟其他女孩談笑風生揮灑自如，卻在這個我第一次動心的女孩面前表現得跟白癡一樣﹔另一方面被她拒絕的失落感竟是有如世界末日般的沉重。

第二天我不由自主地又在放學時去跟著她回家，之後的每一天也是，不論晴雨也不管我是在打球、打牌或是打架，只要放學時間一到，我就會停下手邊的事跑去跟著女孩，她似乎也知道我在她後面，總是在走到市場附近的街角時停下腳步，這時我就會識趣地轉身離開。這樣的默契持續了一個多月，有一天我跟著女孩走了一段路後，她停下腳步，我照例轉身準備回家，卻發現這裡離市場還很遠，我滿心狐疑地轉回身，就看到女孩站在我面前，鼻尖離我不到十公分，嚇得我往後彈開差點跌倒。

「你想跟我做朋友？」女孩雙眼直視著我依舊面無表情地問，我的心臟狂跳，張著嘴卻說不出話來，只能猛點頭。

「你能乖乖的不要打架惹事嗎？」女孩再問，我脹紅著臉還是說不出話，繼續以每秒三次的頻率點頭。

「好，那我們就是朋友了。」女孩說，我聽了欣喜若狂又不敢置信，只覺得天旋地轉，全身冒冷汗。

「深呼吸。」女孩扶著身體搖搖晃晃、快昏倒的我笑著對我說。

這是我第一次看到女孩的笑容，儘管她是因為看到我的蠢樣而笑，但在那一刻我看到了世界上最美好的事物。也是從那一刻起，女孩變成了我的文宜和我的初戀。我們並肩邊走邊聊，我感覺說沒幾句文宜就拉住了我，原來我們已經走到市場附近的街角。

「你該回家了。」文宜微笑著看著我說。

「不能再走一小段嗎？」我捨不得離開她。

「太危險了，那些人會看到你的。」文宜堅決地搖搖頭，我只好同意。

「那我走囉。明天見！」

「明天見。」文宜對我揮揮手，笑著說「要乖喔！」

接下來的日子是我人生最快樂的時光，我每天陪文宜上下學，假日一起出去郊外踏青，我熱切地和她分享一切事情，更喜歡聽她說話，因為她聰明、善解人意而且總是言之有物。我希望這樣的生活永遠不要改變，可惜天不從人願，我自己惹的禍終究改變了我們的一生。

我喜歡聽她說話，也喜歡假日一起出去郊外踏青。（圖／歐德曼 提供）

那天是星期六，我和文宜逛完夜市後走路回家，還沒走到市場附近就遇上那票混混。

「高次元！」一個混混叫住我，我心想這回躲不掉，便打算先讓文宜離開，自己再對付他們。

「我們去巷子裡講。」我跟那票混混比個手勢，再低聲跟文宜說「我來處理，你先回去。」

「你小心一點，我去找警察。」文宜小聲地說，我跟她點點頭，看著她跑開後便跟著那票混混走進路邊的巷子。一進巷子我的後腦就挨了一拳倒地，接著拳頭和腳如雨點般往我身上招呼，我勉強找到空隙站起來，順手抄起地上的木棍反擊，打得幾個人哀哀叫。

「幹！齁哩系！」我聽到背後傳來一聲怒吼，跟著是熟悉的聲音「不要打了！」然後在我前方的混混突然都停下手來，我感覺到有人從我身後輕輕抱住我，轉身一看，果然是文宜。

「文宜，妳怎麼──」我話沒說完文宜就癱倒下去，我趕緊撐起她的上半身扶她坐下，這才發現她的胸前有大片的血跡，一個混混手拿著尖刀站在她身後全身發抖。

「我──我不是故意的──她突然衝過來──」

「叫救護車！」我對著那個混混大吼，他嚇得丟下尖刀跑出巷子，其他人也跟著一哄而散。

「文宜別怕，妳不會有事的……」我哽咽著緊緊抱住她，眼淚和鼻涕不停地流，腦中一片空白。

「沒關係。」文宜虛弱地笑著說，一邊慢慢舉起手擦掉我的眼淚。「要乖喔。」

那是文宜跟我說的最後一句話。

雖然警察和救護車很快就來了，她還是因為失血過多離開了，留給我一輩子的愧疚和悔恨。

那天之後我沒有再打架惹事，也沒有再談過戀愛，一直安分守己靜靜地等待和文宜再相聚的日子。

那位年輕媽媽的一句「要乖喔。」讓這些往事再次浮現眼前，也提醒我再見到文宜時要說的第一句話，那句五十年前她來不及聽的話──

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