免費機票換來的不是浪漫，別再叫我規劃自助旅行！
【目的地之外】
大約十年前，我參加一個活動，獲得一張免費機票，當拿到那張有期限的機票序號時，我一則以喜，一則以憂，喜的是喜歡旅遊的我，這張機票來得夢幻，來的恰如我所願，憂的是從未規劃過國外自由行的我，要如何啟動這趟旅行，讓我憂慮不已。
後來先生熱血地跟我說：「我可以跟妳一起去」，「但你的機票我們要自己花錢，沒關係吧，而且我們的行程要自己做功課，住宿就請旅行社幫我們訂。」我回以，他說：「OK啊，行程我們一起做功課」，因為先生的支持，所以我請旅行社訂好日本大阪、京都的飯店，就以忐忑與期待的心情，等待不久後的旅程到來。
逛書店
出國前一個月，買了兩本日本旅遊書，先請在家無事的先生做旅遊功課，但看他遲遲不動手也不動眼，我只好下班後做研究，看看要怎麼搭車，去哪個景點遊玩。
旅遊搭機時，我是懷著不安的心前往的，深怕到了日本不知怎麼搭車，語言不通該如何溝通。但那天到日本大阪時，已是晚間8點多，許多商家已打烊，無法詢問，不過身邊有先生陪伴著，比較有安全感，他的語文能力比我好，我覺得應該不會有問題。
在比手劃腳之下，我們安穩抵達住宿的旅店，有些藥粧店剛好還開著，逛了店買了藥粧，歡喜入住旅店，之後的四日旅遊，也是在顛顛簸簸、互動障礙、先生的無耐心與情緒失控中，走完一天又一天的旅程。
旅遊結束踏上歸途，我內心誓言再也不帶先生自由行，未來要和先生旅行，跟團會比較安全些。
前些日子，先生又提出到大阪京都自由行的建議，我立馬持反對意見，而且一定要堅持，否則得到的結果，就不是快樂而是壓力。
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