鄉下家園守護神：抓到獵物當禮物

我家晶晶生病了！一隻那麼愛吃的狗突然就吃不下了！這可把家裡人急壞了！

帶著從沒看過醫生的牠去就診，原來是急性腸胃炎。血檢時意外發現竟感染了心絲蟲⋯⋯於是開始了漫長的吃藥過程。

心絲蟲是犬貓科常見棘手的問題，感染了也就算是慢性病要長期服藥，還要注意保暖不能激烈運動，這真的是很為難牠，晶晶是養在戶外自由自在的狗，限制牠的活動讓牠很不解、很不滿甚至不安，可是為了牠的壽命也只能遵守醫生的囑咐，除了陪伴外只能好好安撫，令人心疼。

我家晶晶就是我們的開心果，小寶貝！(圖/小咖哩)

我家晶晶還是一隻很愛撒嬌的狗，只要看見家裡的成員回家，不論自己是否會嚇到外人都直接飛撲，一定要人又摸又揉又親又誇才算完成牠的儀式感，此時的牠才會心滿意足的躺回窩窩！

晶晶還是特別顧家的狗，因為家在鄉下四周是田園，難免有蛇、鼠、禽鳥等動物會出現或入侵。

晶晶只要發現蛇一定會奮力圍堵不讓牠進家門，並且會一直告訴我們有蛇出現，英勇的不得了！

困擾的是牠喜歡把獵到的戰利品與你分享⋯這可常把我們嚇壞了！可是牠樂此不疲，我們只能無言以對，總之我家晶晶就是我們的開心果，小寶貝！

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