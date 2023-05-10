【告白,初戀‧徵文佳作】凱菈／心的花季在秋天

文／凱菈

「學姊！」

靠⋯⋯又來了，這魔鬼的步伐，清亮的嗓音。

深呼吸吐氣，我揚起一個極其勉強的笑容，「楊子銘早安啊哈哈哈。」

「學姊今天下班要不要跟我一起去吃飯？」

「我沒空。」

「那中午呢？」

「楊醫生三號病房的患者有問題。」

楊子銘匆匆的離開，走之前還喊了一句：「學姊，我們中午見喔。」

「欸！我——」

王惠莉在這時走來，「魔鏡啊魔鏡，誰是這個世界上最癡情的男子呢？」

果然，一開口就沒有好話。

她吊著嗓子，「當然係愛葉溫恬的男人，楊子銘墜癡情啦～」

「王惠莉！妳信不信我在妳便當裡下瀉藥！」

「哎呀哎呀別生氣嘛～」

「真是的，趕快去工作啦！」

§

我快步的走回工作崗位，整理手邊的止血帶、棉花棒等東西。

「天啊——」

「原來他們是這樣的關係！好羨慕。」

嗯？

大型八卦現場呀！

我豎起耳朵認真的聽那兩人的聊天內容。

「聽說葉溫恬護理長曾經倒追楊子銘醫生，後來兩人在一起了，結果不知道什麼原因分手，多年後重逢，楊子銘醫生對舊愛念念不忘，打算把人追回來。」

「啊啊啊啊啊太甜了吧，然後呢然後呢？」

我啊啊啊啊啊啊妳媽，什麼垃圾東西。

先是成為八卦主角就算了，這都什麼跟什麼。

明明就是楊子銘從高中就和我告白，一路追到醫學院，就連現在，我們竟然還在同一間醫院。

重點是！我們根本沒在一起！甜？哪裡甜？

可以用護理長的權利給她們兩個人做個腦部斷層嗎？

「然後！葉溫恬護理長明明看到楊子銘醫生都會臉紅心跳，偏偏就吊著人家。」

「高招啊！」

「可不是嗎！欲情故縱！」

我幹⋯⋯

現在確定是九月不是六月嗎？怎麼覺得秋風吹得我怒火沖天。

「人家楊子銘醫生明明就帥到掉渣，那個葉溫恬護士長真不知好歹。」

「啊呀——其實她也長得很漂亮啊，優秀的女生眼光高一點也沒什麼不好。」

終於聽到一句人話了⋯⋯

手裡的量杯都快被我捏碎了，實在無法再聽下去了，我真的不想年紀輕輕的就得高血壓，沒高血壓應該也會腦充血。

冷靜⋯⋯冷靜⋯⋯我是小仙女，不生氣。

我們醫療人員可得好好照顧自己的身體。

§

「學姊～」

手裡的飯盒一抖，「你怎麼知道我在頂樓？」

「因為我有跟學姊的心電感應啊。」楊子銘笑張揚。

「胡言亂語。」

為什麼都躲到頂樓吃飯了，還能被發現，我嚴重懷疑自己身上被撞了監視器。

忽然，我的手機鈴聲響起，「喂媽？找我什麼事啊？」

「我給你安排了相親，明天記得去，穿得漂亮一點，畫個妝，聽到了沒？」

「我才二十五歲而已⋯⋯」

「什麼叫做才二十五歲而已！」我拉開手機與耳朵的距離，「在我們那個年代！二十五歲都生兩個孩子了！妳聽聽看妳說得是什麼話！」

「啊啊啊啊啊訊號不好我掛了。」

真是的，每次打來不是催婚，就是催婚。

我似乎忘了什麼，掛斷電話後悠悠的轉頭，正好對上一雙眸子。

「嘿嘿學姊。」楊子銘的嘴角還粘著一粒飯，「學姊妳就跟我在一起唄，與其跟一個不認識的人相親，不如跟我還比較靠譜，妳說是吧？我有車、有房、有存款，阿姨想要兩個孫子絕對不是問題。」

呵，還有幾分道理了哈。

我壓抑著脾氣，「你要是想挨揍，就繼續說沒關係。」

他擺出哭哭啼啼的表情，「嚶嚶嚶，學姊不要打我，我不是M屬性的。」

真是的⋯⋯

「噗——」還是笑出來了，「哈哈哈你真的很煩欸。」

楊子銘聽到我爽朗的笑聲也露出微笑，他笑得張揚肆意，為微涼的秋日鍍上一層暖意，楓葉隨風飛舞，飄向自由。

我看著他那抹笑容，不禁感慨著時間的流逝，眨眼間十年就這麼過了。

少女成長成女人，男孩褪去了稚氣。

我們好像一直在改變，又似乎什麼都一樣，這一刻，我心裡那顆悄悄被種下的種子，正緩緩的發了芽。

發芽了，成長了，那朵花在我心底盛開了。（圖／pexels）

§

中午過後，我們兩個並肩下樓。

電梯門一開，「你們兩個跑去哪裡了！」

見王惠莉神色緊張的樣子，「發生什麼事了？」我著急的詢問。

「有一台緊急手術，急診科調不到人，楊子銘你等等應該沒事吧，由你執刀可以嗎？」

「可以，病患在哪帶我去。」

「好。」她又看向我，「我等等要去王醫生那台手術幫忙，葉溫恬妳跟楊子銘一起過去。」

這種時候我也顧不上她是不是故意的，「好，我知道了。」

「麻煩了。」

手術燈已經亮起，家屬在外哭的泣不成聲，看到我們一來，馬上跑上前，央求著救救病患，其實他們不說，我們也會盡全力的。

楊子銘戴上手套、手術袍、口罩，全副武裝，問一旁的護士：「什麼情況？」

「男性，三十六歲，車禍，腦部受到嚴重撞擊，顱內出血嚴重，左腿粉碎性骨折，不排除截肢的可能，血壓心跳正常。」

「好，手術開始。」

我一刻不敢怠慢，其他人也是，屏氣凝神的專注於此。

「學姊——」楊子銘朝我伸手。

我當機立斷遞出止血鉗，然後對上他詫異的目光。

對的，很奇怪，他什麼都沒說我就知道他需要什麼了。

手術進行到尾聲，基本沒有我的事了。

這是第一次和楊子銘同台手術，從來沒看過他這麼安靜的樣子，額角的汗、竄緊的眉毛都顯得他更加成熟。

直到縫合結束，他也認真的書寫病例，來回的審視確認無誤，和助理討論著細節，最後跟護士說注意事項，這場手術才算真正結束。

手術燈滅了。

家屬同樣著急向前，「怎麼樣了醫生？手術順利嗎？」

儘管歷經了幾個小時的手術有些疲憊，楊子銘依然揚著笑臉，「放心吧手術很順利，送到普通病房等待情形就可以了，其他注意事項會由護士向你們解說。」

「好好好謝謝謝謝。」

「不會。」

我站在一旁等他。

「學姊妳在笑什麼？」

嗯？我有笑嗎？喔摸了摸自己的臉頰，嘴角竟然是上揚的。

「欸楊子銘，如果你沒考上醫學院，會不會就放棄追我了啊？」

楊子銘撇嘴，「當然不會囉，我不但考上了，還跟妳同家醫院，這是冥冥之中註定發生的。」他歪頭說著，「所以，妳到底在笑什麼？是不是被我帥到了？」

真是的，怎麼又繞回來了，「因為手術順利了，所以高興。」

「妳要是答應做我女朋友，會更高興。」

「好喔。」

「啊？什麼？」

「當我沒說。」我一溜煙的跑走。

「等一下啦學姊——」

§

發芽了，成長了，那朵花在我心底盛開了。

楊子銘，十年你累積了九十九次的告白，第一百次就讓我來吧。

就讓我為你點上新的色彩，然後一起綻放，永遠璀璨。

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