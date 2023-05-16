【告白,初戀‧徵文參獎】金大佛／冰淇淋和紅茶

💻搭配創作類型｜青春、校園 💻劇情主要角色｜地下總務男主角、甲班妙麗女主角 💻編輯最愛金句｜ 當年冰淇淋紅茶大杯的價格，如今只能兌換中杯的喜悅。然而有些記憶始終未於腦海融化，你每每受邀演講行銷的重要性時，畢卡索和毛姆總會陪同巡迴演出。

文／金大佛

那時，仍是冰淇淋紅茶僅僅25元的年代；幾枚銅板，便能喚醒的一段輕盈青春。

高三的日子如同在煉獄修行，尤其你和她隸屬升學班、全年級成績前五十名秀才齊聚一堂廝殺，戰況自然激烈。你各科目表現都矮她一截，身高更是永遠無法超前、足足矮了人家十公分。也因此她被導師安排坐在你後方，原本八竿子打不著的兩人突然有了交集，就像冰淇淋莫名遇見紅茶一樣。

儘管校方緊迫盯人，深陷苦海的苦行僧仍能想出對策來做些「小奸小惡」調劑身心，例如：偷訂飲料。

你會趁每週二第四堂課老師現身前，對班上宣布：「要訂飲料跟我登記，下課來繳錢。」那堂課你往往不務學生正業，化身地下總務股長統計訂單，紙條會從四面八方傳到你桌上，內容不外乎是「大杯波霸奶茶微糖少冰」、「養樂多綠半S少I （大）」、「中杯紅茶拿鐵，甜度冰塊正常，3Q」諸如此類。

近「點餐櫃台」的她，總是紙條和中杯桂花烏龍的零錢一併奉上，而你會為自己點大杯冰淇淋紅茶來度下半場的苦厄。

飲料店和你交手過數次，外送員早已熟門熟路、知道要在午休時間溜至高中部後走廊正下方交貨。你會將綁上粗繩、內含剛好金額的水桶往下降兩公尺，待飲料入定，再將水桶慢慢拉上來，一場校園地下飲品交易旋即完成。杯數較多時，桶子多往返兩趟便是；某回，不巧遇上數學老師在前走廊巡邏，你正愁要如何瞬間移動回座位之際，只見她拾起一張考卷、快步上前發問對她來說絲毫不成問題的試題，化解了一次可能人贓俱獲的危機。

庚班學生趴在桌上、未確實啟動休眠模式被抓到，下場是罰站直至鐘聲響起；甲班學生，特別是綽號「甲班妙麗」又是全校前三名常客的她，老師只會溫馨叮嚀：「怎麼不好好休息？不要太累嘿！」現實社會的人情冷暖，你早在校園生活看得透徹。

「沒想到模範生會變成我的共犯，我代表全體訂飲料的同學敬妳一杯！」你高舉已融化差不多的冰淇淋紅茶。

「從我參與團購那一刻起，我們就是革、命、夥、伴啦！」她以桂花烏龍回敬。

後來你也開始留下來晚自習，你和她不再只是飲料夥伴，也是晚餐夥伴、讀書夥伴、等公車夥伴。你的成績大幅躍進（身高仍停留原地），名次從倒數殺進中段；你從她口中得知許多名人不廣為人知的趣事，偶爾還會去圖書館借閱文藝領域的書籍，只希望能多靠近她一點點。

「你知道畢卡索走紅前，雇用一堆工讀生到巴黎各大畫廊問有沒有販售自己的畫作嗎？」

「你知道毛姆曾經假裝富豪刊登一則徵婚啟事，希望女方條件跟小說《月亮與六便士》的女主角一樣，從此書本大賣成為暢銷作家嗎？」

有一次放學相偕去買飲料，你才知道她最愛喝的也是冰淇淋紅茶。

「冰淇淋紅茶融化就變成奶茶了，我不喜歡喝奶茶，所以我只能現點現喝。」她迅速插下吸管、豪飲一口。

「哪有一樣啦？冰淇淋紅茶融化後，喝起來比奶茶多了香草味，完全是不同檔次的香氣耶！」

「對我來說都是奶茶。反正就是變質了，我不喜歡。我都在融化前喝光光。」走回校門時，她的杯中只見冰塊。

冰淇淋紅茶是兩人的青春共同記憶。（圖／金大佛 提供）

就在她學測分發上你們大學部的歷史系、比還得和七月份指考奮戰的你早一步離苦得樂後，你和她的感情也漸漸變質了。縱使她不忘抽空帶一杯冰淇淋紅茶回學校探望你，但你覺得自己矮她好多好多截。你回話逐日精簡，兩人互動最終形同她那只飲盡的塑膠杯，徒留冰涼。

當年冰淇淋紅茶大杯的價格，如今只能兌換中杯的喜悅。然而有些記憶始終未於腦海融化，你每每受邀演講行銷的重要性時，畢卡索和毛姆總會陪同巡迴演出。

此刻，你讀著她覓得婚姻夥伴的臉書貼文，相片中兩人鼻尖碰著輕輕吻上，新郎微微踮起了腳尖。你默默按了個讚。接著，用力吸了一大口冰淇淋紅茶，趕在冰淇淋融化之前。

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