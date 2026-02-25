故事大反攻／台灣原創內容 IP 的現實與轉型之路
時間倒回90年代，彼時校園BBS仍是外人一無所知的地下社會，無論是否志於寫作，無數青年學子在陽春的介面裡，全天候交換他們的喜怒與哀樂，理想妄想以至於空想。三十年後，BBS的功能已被社交媒體取代，原來那些為消遣的網路文字，儼然成為下一個百萬產值大 IP 的預備軍；在台灣，一方面有無數作家及出版社摩拳擦掌，試圖把握成功公式一舉躋身影視工業窄門，另一方面則是政府砸鉅資舉辦媒合會、與民營企業成立基金；產官學有著共同目標，致力將本地故事推向國際。
理想歸理想，現實絕非一帆風順。也因此琅琅悅讀走訪了影視製作公司、出版社、平台經營者，也邀請到兩岸作家分享二十年的觀察與經驗；「故事大反攻」談的不單是致勝策略，也涉及結構問題以及對困境的超克。畢竟我們都相信，故事值得更好的對待，更寬廣的舞台。
