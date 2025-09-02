【作家餐桌2.0】鴻鴻／我的里斯本城堡小酒館──酪梨麵包與海鮮飯

文／鴻鴻

天涯旅行，樂趣之一便是吃。我不是美食家，不會去找米其林或是名店，反而是逛到哪吃到哪，當地人吃什麼就跟著吃。比如在河內，最讓我難忘的便是拿塑膠板凳當桌子的路邊攤，還有沒掛店名的棚架下，一碗早餐的紫蘇粥。這類小餐館多不勝數，但要我再去找一回，我肯定迷津於桃源，所以也很難推薦給要去旅遊的朋友。不過倒是有這麼一家，我不但特地記下店名，還上Google給了五星好評，將喜愛的菜色一一點評。那就是里斯本的「城堡酒館」Taberna Do Castelo。

征服全家人的葡式午餐

兩年前的暑假，並不是我第一次來到里斯本，但卻是第一次與妻兒同行。上回我自己住得離老城較遠，這回為圖方便，便預訂了在阿爾法瑪Alfama山坡上的一間民宿，出門幾步便有觀景台。但民宿的問題是，管理者未必全天都在。我們從機場過來，早入住時間幾十分鐘抵達，就吃了閉門羹。民宿主人還只有email可以聯繫，他回信叫我們準時再來。我們大人小孩、大箱小包的，能去哪裡？搭廉航從西班牙飛來，午餐都還沒吃。於是隨便選了一家民宿斜對面的小酒館，吃我們來到葡萄牙的第一餐。

這間酒館以城堡為名，也很尋常。因為上去沒多遠便是里斯本的觀光名勝之一：聖若熱城堡。我們坐在戶外露台，隨手點了一瓶綠酒，一盤章魚沙拉，雙份酪梨麵包。

結果驚為天人。綠酒好喝是意料中事，那本來就是我來葡萄牙的首要目的。不過，酪梨麵包把我們一家三口都征服了。烤麵包片上塗一層厚厚的酪梨泥，再鋪上滿滿的新摘香芹，最上面再放一顆太陽蛋。這不過是尋常歐式早餐，卻帶來滿滿的幸福感。那盤沙拉也很讚，章魚切碎加上櫛瓜、番茄，無比爽口。

再訪被驚豔的海鮮飯

入住民宿之後，發現住處很好，是棟舒適的老房子，我們入住其中一個房間。但主人很糟，從不出現，甚至有一次爽約，讓一對剛抵達的英國老夫婦進不了房間，必須睡一晚客廳，真的令人髮指。但對面那家酒館，我們決定再試一次──誰知道呢？滿意的第一餐或許是由於我們太累、太餓，再加上第一天來到里斯本的興奮感，所以吃什麼都好，於是隔天我們又去吃了一頓晚餐。

這次我們點了葡萄牙海鮮飯。和西班牙海鮮飯最大的不同，後者是乾的，葡萄牙式的則有湯汁。口感不一樣，但，更對台灣人的胃口了。我們一掃而空。

在里斯本玩了一週，我們玩到哪吃到哪，也都很好吃，但是怎麼也比不上我們的城堡酒館。於是，我們又回去報到了。只不過，這一晚，酒館客滿，我們查了一下Google，發現隔壁那家叫做「小咖啡」的，評價與之相當。於是欣然移駕入座。結果，雖然菜色差不多，但是，真的讓我們吃一盤嫌一盤。所以次日，我們離開的最後一晚，又去城堡酒館報到了。

與家人和酒館老闆合影留念。圖／作家鴻鴻提供

歐旅插曲與後記

那裡的服務生也早認出了我們──哪有這種天天來打卡的觀光客？那些服務生膚色略黑，彼此間說些我們不懂的語言，我們還在猜，是摩洛哥人？阿拉伯人？終於，藉著要求合照的機會，跟他們攀談起來。原來，他們都是孟加拉人！而且，他們不只是服務生，還是這家酒館的合夥老闆。

一家這麼道地的葡式餐館，居然是一群孟加拉人開的！我們實在太震驚。而且，這家酒館才開張不到一年。但是，他們為什麼開的不是印度餐廳，又為什麼會做這麼好吃的葡萄牙菜？服務生笑著說，他們禮聘了一位手藝高超的葡萄牙大廚。

真的太佩服這群孟加拉人了。我們說，一定會回來再回味他們的酪梨麵包、章魚沙拉、葡式海鮮飯，還有很多我們來不及品嚐的，以及，看看他們經營得如何。寫這篇文章的當下，我點開Google，他們的評價已經升到4.8，實在太為他們高興。我已經等不及了。

