只要有心築夢踏實，門外漢也能成功闖進餐飲業！
【人在職場漂】
這個世界上，有的人為了夢想做出選擇，為了完成夢想勤奮努力，一步一腳印踏實的去耕耘，而我們也不免於俗的，為了夢想選擇了創業。
為喜愛美食的人，用心烹煮每一道家常特色料理，不追求浮誇的酸、甜、苦、辣，只在意兼顧養生與對顧客的用心服務，讓每一位顧客都能吃得健康、衛生又安心。
逛書店
下午時分，戰戰兢兢的配置餐點，每天十二道至十六道餐點，從家常創意料理，配湯，甜點，到冰淇淋吧！都精心搭配少油炸，少刺激的餐點。
到了傍晚時分，晚餐時刻一到，看見顧客陸續進門，那一刻，心情也開始產生些許忐忑不安。擔心著當天的餐點，無法滿足顧客們的味蕾，但當時間慢慢流逝，看見顧客們吃的心滿意足，且餐桌上留下一只只見底的空盤時，心中的大石才終於放下，輕鬆感油然而生。
顧客們肯定的評價鼓勵與滿足盡興的愉悅表情，那瞬間，一切的辛苦都變成了繼續往下走的動力，也成了往夢想目標前進的勇氣。
到了打烊後的深夜時分，回顧當天讓顧客吃得最津津有味的餐點，我會提筆默默的寫下，記錄在個人的私廚食譜筆記裡，那是為夢想留下、慢慢往前走的隨筆心境；那一刻，心中也泛起一絲絲漣漪，成為鼓勵自己的力量，完成往夢想又前進一步的小小成就，讓自己繼續訂立目標，迎向下一步的挑戰。
直到夢想成真，能夠常常高朋滿座的那一刻，終於感受到，天下無難事，只怕有心人，就算是一個餐飲的門外漢，只要有心，用心，認真努力，腳踏實地的做事，秉持以客為尊，以真誠為服務的理念，也能完成夢想，成為餐飲業成功的一角。
人生有夢最美，而在完成每一次為自己訂立的夢想時，那一刻，往往成為人生中最動人的風景之一。沿途還有無數風景，必須靠自己慢慢走、慢慢發掘，才能真正感受其中的美好。
