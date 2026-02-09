晚一點進場又何妨？心態成熟的投資，更能走出適合自己的理財步調

剛出社會時，22K幾乎是常態，那份薪水讓人勉強生活，卻看不見未來。當時在網路上看了無數理財文章，0050、0056被反覆提起，但那些數字與報酬率對剛出社會的我而言太抽象，我只是看過，卻沒有開始。

幾年後，和友人聊到投資理財，我們相約去開證券戶頭，看書研究如何投資。只是身為新手，身邊也沒人真正投入市場，最後不了了之。直到疫情爆發，股價大幅下跌。家人開始討論投資，建議我從0050定期定額開始，我才真正踏出第一步。

回頭看，如果畢業那年就開始投資，或許資產早已翻了幾倍。但我也問自己，當時的我抱得住嗎？能不能在市場震盪時保持穩定，持續投入，而不是因為恐懼退場？

一路走來，慢慢看清自己是如何做選擇、如何理財，也看見自己的步調很緩慢，內心需要有安全感與反覆確認後，才願意真正行動。等到心態成熟才開始投資，雖然少賺了一些時間，卻也少走了點彎路吧。

對我而言，錢的力量不僅止於複利成長。用適合自己的心態與步調來理財，它才能真正成為支撐生活的力量。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。

猜你喜歡