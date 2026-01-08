月月話題投稿／當期推薦：錢力無窮

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【月月話題投稿】當期推薦：錢力無窮，投稿享加碼獎勵。(圖/琅琅原創)
【月月話題投稿】當期推薦：錢力無窮，投稿享加碼獎勵。(圖/琅琅原創)

當期推薦話題〈

「錢」，只要運用得宜，都能化為生活智慧的展現。

無論是日常、育兒存錢、投資規劃，抑或過年將至，收到紅包後靈機一動買張刮刮樂，每個選擇都可能讓手中的金額發揮最大的「力」。

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這一次，我們想聽聽你和「錢」有關的

🔹拿到人生第一份薪水的那天
🔹投資一定只能玩股票？
🔹小資族也能做到的「錢滾錢」心法
🔹為什麼我願意花錢買時間？
🔹孩子的壓歲錢，竟是教會我理財的第一課！
🔹荷包透支的我，還能談夢想嗎？

一段理財小趣事、一個讓鈔票效益極大化的秘訣，或你對金錢運用的獨特見解。只要是關於「錢」的話題，都歡迎投稿。

投稿內容說明

一、投稿辦法

1、文長300–500字為佳，標題可自訂，長期徵稿。

2、至 琅琅悅讀／迷創作頻道 點選【我要投稿】，登入/註冊udn會員，點選右上「創作」>「單篇作品」>「新增單篇」，完成欄位填寫並送出，即可提交審核！

二、投稿獎勵

1、擇一，文章經審核通過，即可獲得 30 U 利點數。

2、凡投稿當期推薦話題〈錢力無窮〉，文章經審核通過，每篇加碼 10 U 利點數。
*投稿時文章標籤請選取 錢力無窮

三、文章見刊

1、入選作品將陸續刊登於琅琅悅讀【迷創作】頻道。

2、精選文章將同步推薦至琅琅悅讀首頁、粉絲專頁。

📣活動詳情請見【月月話題投稿〈錢力無窮〉】專頁

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。

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