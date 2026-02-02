她沒有說不，就等於同意？在騷擾面前如何自保

琅琅悅讀／ 映昭
性別平等從來不是一夕之間促成的。(圖/Unsplash)
性別平等從來不是一夕之間促成的。(圖/Unsplash)

從職場到校園，只要關於人與人的相處，都需要互相尊重。近幾年不論是政府或是民間機構都相當關注議題，時刻提醒民眾男女之間平等相處之道。然而，騷擾案件依舊頻傳，不經讓人感嘆社會對於性平議題還有很長的路要走。

尤其是這幾年看到不少關於騷擾與偷拍的新聞，很多人總覺得「拒絕就好，有這麼嚴重嗎？」或是「為什麼不當下講？」，但當帶入許多女性視角就可以得知，在受到騷擾當下需要承受的壓力以及風險，遠比旁人想像得大。

前幾日看見台灣作家聯會粉絲專頁的推廣得知《台灣現代犯罪事典》這部作品，其中一個章節立即吸引了我的目光——＜1949/06/25【汐止‧調戲婦女聚眾毆人致死案】＞

該案件中，受到騷擾的婦女李赤兔勇於出聲拒絕，最終卻因男方惱羞成怒，慘遭圍毆致死，令人惋惜。相信這也是許多女性至今遇到騷擾事件時仍不敢大聲拒絕的原因之一。

歷史是一面鏡子，照出人性的多種面相，也時刻提醒我們該如何前行，而不是倒退。希望透過這部作品的還原，我們不只能記住李赤兔的勇氣，更能共同打造一個讓所有女性都能安心說「不」的社會

書名：《台灣現代犯罪事典》／作者：既晴

《台灣現代犯罪事典》既晴


終戰後，台灣歷經近八十年的和平，在逐步邁向繁榮、開放的過程中，犯罪亦如伏流隱匿於日常深處，與時代的變遷交織並進。本事典網羅了大量社會案件，試圖折射台灣社會實相、探究台灣精神暗面，建構專屬於台灣的犯罪史……看更多






