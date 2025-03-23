《青春末世物語》影評：詩意終章，青春停格的瞬間令人屏息

日本新銳導演空音央（Neo Sora）是坂本龍一之子，但他以實力證明其對於影像有過人的掌握能力，他曾導過紀錄片《坂本龍一：Opus》，而電影《青春末世物語》（Happyend）為其首部劇情長片，電影以近未來的科幻虛構背景，從兩名高中死黨裕太（栗原颯人）與阿高（日高由起刀）的情誼變化，因為一次惡作劇的意外事件與女同學的介入，逐漸產生質變。

在《青春末世物語》片裡青春躁動、迷惘猶疑，友情愛情甚至是同性異性的微妙流動，皆被導演敏銳捕捉。片中兩位男主角之間的關係既親密又曖昧，在肢體與眼神的細節中不斷試探與退縮，那種不被命名的情感，正是青春最難以言說的真實；而劇情軸線則以學校利用科技監控去箝制人權，來批判日本社會政治體制逐漸走向限縮自由，當作電影本身以此來反思未來的寓言。

我印象很深的是電影開場沒多久的夜店舞池的音樂宣洩，而後警方取締讓一切被迫中止，但男主角之一的裕太依舊忘情在音樂裡，直到另一個男主角阿高將他拉走；而後發展的校園科技監控，恰好呼應開場警方取締的壓制。桎梏壓抑的監視鏡頭與自由奔馳的 DJ 控盤，成為電影鮮明的對照。

高中生們的反抗，象徵著年輕世代對抗體制壓抑的具體行為，DJ 控盤的音樂自由發揮也似某種自我發聲的渴望，DJ 控盤所操控的不只是音樂創作，更像是年輕世代想成為大人體制世界中的主控者，他們透過抗爭、惡作劇來挑戰權力。

《青春末世物語》。圖/好威映象提供

電影裡那輛被豎立起來的汽車，無疑成為全片最強烈的視覺符號之一，荒謬唐突的像是一根抗議標誌、吶喊旗幟，打破原本平和呆版校園的空間與秩序，年輕世代用怪異的方式來挑釁(戰)校園體制(社會權力結構)，是青春無畏的自由之姿，愛與戰鬥的革命詩篇。

在結尾，兩位男主角裕太與阿高在天橋上的告別戲，也成為全片最令人印象深刻的一幕。這座天橋成為人生交叉點，他們曾經打鬧與親密互動的關係，這此時走向成長的分歧，阿高因女友而逐漸走向社運活動，而裕太則仍投入所愛的音樂中。

最終告別那一幕，突然的定格，極為詩意深邃，簡直神來一筆。那個定格成了青春走到尾聲的最後停格，鏡頭的定格恰好封存了他們關係純粹無華的模樣。導演空音央影像掌握精準，這個收尾加了很多分數，而兩位男主栗原颯人表演獨特深邃，日高由起刀外型帥氣吸睛，也都各有可觀。

電影榮獲 2024 金馬影展亞洲電影觀察團推薦獎，台灣 3 月21 日正式上映。

朱哲輝Alan ，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《青春末世物語》。圖/好威映象提供