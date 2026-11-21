文、圖_鄭安安

每當香港 街頭吹起陣陣秋涼，港人都會想吃上一碗熱糖水。像西餐最後的甜點 ，港人用餐後愛到糖水店吃一碗甜湯，象徵一餐的完滿。飯後糖水這份傳承多年的港式甜蜜，時至今日依然大受歡迎，滋潤食客的心和胃。這次要介紹的兩家老店現由後代經營，除了傳統糖水，更加入了一些新甜點，吸引年輕食客。

香港百年老字號源記甜品是全港最古老的糖水店之一，原址在西環西營盤正街，創立於一八五五年，現由第四代接手，在天后永興街重開，延續百年傳統味道。源記最深入民心的招牌是他們的桑寄生蓮子蛋茶，桑寄生是廣東地區常用的藥材，它有祛風除濕，以及補肝腎和降血壓的功效。桑寄生茶溫潤清甜，蓮子鬆化，雞蛋經桑寄生茶滷煮後，會有像茶葉蛋的味道，滋味十足。

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其他糖水還有合桃露、芝麻糊、杏仁露，全都以石磨製作，還有古早味的雞蛋糕 ，屬於比較紮實的質感，配熱糖水吃非常對味。現在第四代老闆還賣起了桑寄生茶凍和多款鹹食，食客們時常在社群媒體上打卡分享。

雞蛋蓮子桑寄生茶

源記古早味雞蛋糕

九龍城除了泰菜，地茂館甜品亦是城中知名的經典糖水代表，自一九九〇年開業，最有名的是他們的生磨系列，尤其招牌蛋白桃膠杏仁茶，多年來堅持人手生磨杏仁，杏仁味濃郁且天然，濃稠度亦剛好，蛋白是即點即煮，吃起來滑溜不會過老，桃膠有平民燕窩之稱，滋陰潤燥，加上潤肺的杏仁茶，只供應熱食的這款招牌確是秋日滋潤之選。

另一受歡迎的甜點糖不甩，意思是無餡的糯米丸子裹上糖漿與芝麻及花生碎後，就會甩不掉，這款熱甜點一口一顆，去吃的客人通常都會一人一碗糖水，再點上一碟糖不甩作分享。自二代接手後，地茂館甜品多了水果涼粉、椰子凍、芒果沙冰等新式香港甜食，每份都有豐富的水果及配料，讓食客有更多選擇。

地茂館甜品傳統及新派甜品

源記甜品小食 地址_天后永興街2A-2E號美城花園大廈地下B號舖

時間_12:30-23:00 地茂館甜品 地址_九龍城福佬村道47號地舖

時間_12:00-00:00

本篇作者： 鄭安安 TaiwanWalker創立者，撰寫台灣及香港旅遊飲食介紹，熱愛台港兩地。

●文章授權轉載自《旅讀Or 》雜誌第177期：從前，有個布拉格，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第177期

出版頻率：月刊

出版日期：2026-11-01