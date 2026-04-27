國潮掀逛展風氣！盤點中國西安3大博物館特色與10個必看精品文物

文_黃彥綾/旅讀

圖_李智凱/旅讀、黃彥綾/旅讀

手拿琵琶與長笛，身著紅綠相間的襦裙，頂著一抹斜紅妝，在古樂聲中旋轉起舞。2021年，鄭州歌舞劇院以彩繪樂伎俑為靈感，於河南衛視春晚推出舞蹈作品《唐宮夜宴》。原先靜置於博物館展櫃中的陶俑，透過舞臺敘事被賦予俏皮神情與婀娜步態，彷彿跨越千年甦醒。

這場演出被視為中國大陸「國潮」代表性事件之一。國潮，是近年對岸民眾透過當代設計語彙轉譯傳統文化的現象，涵蓋服裝、化妝品、食品及電子產品等領域。伴隨這股趨勢，親子與青年群體也更主動走進博物館與歷史遺址，來趟了解自身文化的「研學」旅行。若以這兩股風潮為觀察軸線，西安幾乎是最直觀的城市樣本。作為十三朝古都，城市地層之下即是歷史現場。從周秦漢唐的都城遺址到佛寺、碑刻與陵墓群，文物與城市相互交織，博物館也成為閱讀時間的媒介。

陝西歷史博物館

論規模，首推位於大雁塔西北側的陝西歷史博物館。陝歷博前身為陝西省博物館，由於空間相對館藏過於擁擠，1983年在如今被譽為「長安巧匠」的建築師張錦秋操刀下，以仿唐宮殿意象擴建。1991年，博物館竣工，晉身中國第一座擁有現代化設施的大型國家級博物館。

陝西歷史博物館內藏品眾多，是許多人至西安研學的首選目的地。入館需事前預約。

館內常設展依時間布展，清晰鋪陳關中平原如何孕育早期國家形態，又如何在秦漢時期完成中央集權的制度建構。其中，第一、二、三展廳主要展示遠古至秦代的文物，第五、六、七展廳為臨時展區，而諸多盛名在外的文物則多在第四展廳「大唐遺寶」，包含見證唐代盛世的〈鎏金舞馬銜杯紋銀壺〉與〈鑲金獸首瑪瑙杯〉。彌足珍貴的是，全中國被列為「永久禁止出境」的195件文物中，陝歷博就占了9件，除上述提到的兩件，還有被視為漢高祖之妻呂后的〈皇后之璽〉、〈三彩載樂駱駝俑〉與〈青釉提梁倒灌壺〉等，重要性不言而喻。

陝西歷史博物館內藏品眾多，是許多人至西安研學的首選目的地。入館需事前預約。

西安博物院

座落於小雁塔遺址公園內的西安博物院，相比陝歷博強調宏大史觀的角度，則更側重述說這座城市的故事。整個園區占地16,000平方公尺，涵蓋博物館、唐代保留至今的薦福寺佛塔（又稱小雁塔）及休閒公園。博物院的主場館同樣由張錦秋負責設計，2007年正式對外開放。

西安博物院入館大廳

展館以「古都長安」為題，初踏入大廳，腳下即是壯闊的都城變遷地圖。展中也透過沙盤、模型與考古成果，呈現隋唐長安的坊市格局與宮城結構。對於理解都城制度、坊市分區與交通網絡尤為直觀。其館藏中，佛教造像與石刻藝術亦具分量。

小雁塔遺址

由於陝歷博被視為中國最難預約的博物館之一，不少網友將西安博物院當作陝歷博的「平替版」。然而，實際走訪，西安博物院絕對不是誰的備胎。步出展廳後，遊客可信步小雁塔遺址公園，自然地感受建築尺度與城市肌理，這種氛圍是它無可取代之處。

西安碑林博物館

與前兩館相比，位於書院門的西安碑林博物館顯然「古板」了點，卻是旅程中最令我感動的博物館。尤其，作為一名繁體中文使用者、一名文字工作者，碑林博物館在我心目中更有其不可撼動的地位。

博物館所在處原為孔廟舊址，最早歷史可追溯到唐末五代時期。為了保存重要碑石，時人將文碑集中於文廟。北宋元祐二年（公元1087年），為保存唐官方刊刻的儒家十二部經典《開成石經碑》、唐玄宗親自作序注釋的《石台孝經》，及顏真卿等人的書法名碑，在此地建立了專門場所。後經各代廣泛收集，至清初被稱作碑林。1991年，隨著陝歷博建成，原隸屬於陝西省博物館的碑林，獨立為西安碑林博物館。2025年5月，博物館全面煥新亮相，展出文物從800餘件增至2000餘件，北區新館亦為國寶級名碑打造專門的獨立展示空間，來客們可近距離端詳碑刻神韻。包括秦七刻石之一《嶧山刻石》、展示柳公權楷書巔峰的《玄秘塔碑》，以及見證絲路文化交流、與《羅塞塔石碑》並列四大名碑之一的《大秦景教流行碑》。或許，這正是西安迷人之處。它封存了時間，為其仔細標註、編碼與打燈，人們得以在這座城市尋覓屬於自己的蟲洞。

西安碑林博物館位於書院門一帶

世界四大名碑之一《大秦景教流行碑》

旅讀精選 必屬精品：長安文物BEST 19

金虎飾

貓奴不分年代，戰國時期的秦國以金虎為權力信物

時代_戰國

地點_西安博物院

獨孤信多面體煤精組印

西魏名將、「史上第一老丈人」身兼數職的辛酸畫面流出──印章呈26面體、共刻有14個印文

時代_西魏

地點_陝西歷史博物館

鎏金鳳鳥銅鍾

好酒沉「鍾」底！出土時封存著兩千年前的佳釀

時代_漢代

地點_西安博物院

鎏金舞馬銜杯紋銀壺

一窺盛唐宮宴中的舞馬奇觀

時代_唐代

地點_陝西歷史博物館

鑲金獸首瑪瑙杯

吹不起！這是以罕見的五彩纏絲瑪瑙雕琢而成的飲酒器。口部鑲有金塞，卸下時即為酒的出口。

時代_唐代

地點_陝西歷史博物館

鎏金羊形銅燈

注意看！這個羊背可讓你倒燈油不沾手！好用，已回購

時代_漢代

地點_西安博物院

勾連雲紋玉杯

秦始皇也用過的御杯？阿房宮遺址出土的珍貴玉器

時代_秦代

地點_西安博物院

〔私心推薦〕

彩繪沐浴童俑

呦，給點隱私吧

時代_唐代

地點_西安博物院

〔私心推薦〕

綠釉陶狗

老祖宗說了，遛狗要牽繩

時代_漢代

地點_陝西歷史博物館

圖說：©黃彥綾/旅讀

〔私心推薦〕

彩繪鎮墓獸

萌獸出閘！

時代_北魏

地點_西安博物院

圖說：©黃彥綾/旅讀

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第170期：西安早中晚，打開墾丁真面目，未經同意，請勿轉載。