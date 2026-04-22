全國High翻橘色生日派對 阿斯騰荷蘭國王節

城市思潮_阿斯騰 阿斯騰荷蘭國王節

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文、圖_Shelly

每年4月，春天的荷蘭在鬱金香的妝點下顯得色彩繽紛而燦爛。然而，隨著月份步入中下旬，城市卻又默契十足地換上統一的橘色，橘色不僅是荷蘭皇室的代表色，也是國王節（Koningsdag）最耀眼的主題色彩。到了4月27日這天，橘色派對在荷蘭各地舉行，人行道、廣場、運河兩岸，都被歡笑與節慶的熱情填滿，處處都是High翻天的人潮。

國王節的歷史最早可追溯至1885年，當時荷蘭人首次舉行「公主節（Prinsessedag）」慶祝當時尚為孩童的威廉明娜公主5歲生日。1890年她登基成為女王，隔年首屆「女王節（Koninginnedag）」便在8月31日慶祝。到了朱莉安娜女王統治時期，女王節逐漸發展成為官方假日，不僅是王室的慶典，更演變為全國共同歡慶的日子，象徵團結與共享喜悅。這樣的傳統一直延續到2013年，威廉‧亞歷山大繼位後，女王節正式改稱為今日的國王節，日期也改為威廉國王的生日4月27日。

不過，為什麼荷蘭的代表色是橙色，而不是國旗上的紅白藍？橘色源自荷蘭皇室的姓氏：奧蘭治拿騷家族（Van Oranje-Nassau）。在16世紀的荷蘭80年戰爭中，反抗西班牙統治的勢力支持奧蘭治家族的勢力，被稱為「奧蘭治主義者（Orangists）」。當時威廉王子所領導的叛軍使用由橘色、白色和藍色三色橫條組成的「王子旗（Prinsenvlag）」。雖然隨後荷蘭國旗色彩演變為紅白藍三色，橘色卻始終未曾退出人們心中重要的地位。對荷蘭人而言，橘色不只是王室象徵，更代表著國家、團結與彼此的支持。

國王節當天，除了滿城橘色的穿著與裝飾，還有一項最具代表性的「自由市集（Vrijmarkt）」活動。這一天，全國彷彿化身為大型跳蚤市場，擺攤成了合法又自在的事。不需營業執照，也不必繁複申請，只要在公共空間，任何人都可以販售想分享的物品。街頭巷尾隨處可見二手書、老唱片、或是親手烤製的餅乾與小點心。在橘色人潮之中，短暫體驗當一回小老闆，也成了國王節獨有的樂趣之一。

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Shelly◎現旅居以巧克力、鬆餅和啤酒聞名的比利時。享受甜食的同時，漫遊歐洲千百里。