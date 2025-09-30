甜點控必吃德式蛋糕！新竹Schäfer 希福甜點咖啡 寄託遊子思鄉情

文／ 呂宇雯 、 陳孟筑

攝影／程天佑

讓異國甜點與咖啡 療癒你的心

一塊塊外觀簡約的蛋糕皆出自德國師傅的好手藝。「Schäfer 希福甜點咖啡」堅持選用當季天然食材，烘焙出各式充滿歐洲風味的蛋糕。嚐一口，是新鮮水果、蛋糕與鮮奶油的甜蜜結合，除了帶來療癒的幸福滋味，更隱藏著德國師傅 Chris 對祖母和家鄉的思念。

「Schäfer 希福」位於西門街，用一道美味的德式甜點溫暖你的午後。

漫步在新竹大遠百旁的西門街上，一棟純白立面的建築在街區中顯得格外顯眼，上方有著鮮豔優雅的紅色英文襯線字體——Schäfer ，這裡是「Schäfer 希福甜點咖啡。」走進一樓店內，玻璃櫥窗內一塊塊新鮮飽滿的蛋糕鮮豔欲滴，每日提供數十種不同風味的甜點讓顧客選擇，可口的模樣，讓人每一種甜點都想來一份！沿著樓梯走上二樓，是個溫馨舒適的用餐空間，搭配店內輕快典雅的音樂，讓人能在此悠閒放鬆地享用甜點與飲品。

關於Schäfer 希福 店名「Schäfer」取自老闆Chris 的姓氏，這是德國常見的店家命名方式，而中文店名則取其音為「希福」。「Schäfer希福甜點咖啡」於2017 年成立，為Chris在新竹開設的第二家店，第一家則是成立於2014 年，鄰近新竹巨城、位於民權路上的「Schäfer 希弗德式烘焙」，兩間店皆有販售各式蛋糕，但是「希福甜點咖啡」擁有更加寬敞的內用空間，適合三五好友聚會，一同來享受甜點帶來的療癒感，度過愉快的午後時光！

「Schäfer 希福甜點咖啡」於2017 年成立，為Chris在新竹開設的第二家店。

「Schäfer 希福」提供舒適的用餐空間。

老闆Chris過去曾在許多國家居住過，他分享：「輾轉來到臺灣後，我最喜歡的城市就是新竹，覺得新竹是個既熱鬧又不失寧靜的城市，也就是在這個城市與身為新竹人的妻子相遇。」當初決定開店，主要是因為 Chris 想把德式甜點的文化帶到臺灣，再加上他的太太和兒子本身也對烘焙十分熱衷，他們一起將德式甜點結合了臺灣人喜愛的元素，創造出屬於他們「家」的好味道，並在新竹先後開設「Schäfer 希弗德式烘焙」與「Schäfer 希福甜點咖啡」。

最初，Chris在臺灣製作德國與其他歐洲國家的甜點時，發現需要將原始的食譜稍微修改，才能真正適合臺灣人的口味。Chris 分享：「歐洲甜點對於臺灣人來說過甜，臺灣人相對重視養生，喜愛不太甜的甜點，所以我主要是在口味上做些許的調整，但還是希望保留甜點原始的風味。」另外，有別於琳瑯滿目的甜點選擇，店內沒有多樣的飲品，只有簡單的義式咖啡、精心挑選的異國茶葉沖泡而成的茶。Chris也建議客人喝咖啡與茶的原味，不須加糖即可和甜點完美搭配，細細感受食物在口腔散發的香氣，品嚐甜點與飲品天然且純粹的滋味。

想將德式甜點的美好分享給臺灣人，因此開店的「Schäfer 希福」創辦人Chris！

烘焙出記憶裡懷念的味道

Chris最初投入烘焙領域的動機，是來自對祖母及家鄉德國的懷念。Chris開心地說：「我的祖母很喜歡烘焙，從小我就常跟著她學習，因此培養了我對於烘焙的興趣與技能！」因此「烘焙」對於Chris來說，連結著「童年時期與祖母共創的美好回憶。」時至今日，在新竹已經擁有兩家店，Chris依舊保有童年對於烘焙的熱忱，並認為烘焙的過程相當療癒，除了能將原始的食材，一點一滴地組合成理想且不同的樣貌，隨著季節變換，也會使用當季出產的新鮮水果，製作出季節限定的甜點讓客人享用。此外，每日出爐的甜點都不固定，但凡是在甜點櫃裡看到的每個甜點，都是Chris所喜愛且用心製作的，Chris笑著說：「希望能透過自己的手藝，將種種思念轉化為一個個美味的異國甜點分享給大家，希望讓吃到甜點的人感受到幸福！」

傳統德式起司

帶有一點檸檬香氣的乳酪蛋糕，恰到好處的比例，讓每一口都紮實綿密不甜膩。 櫻桃奶油起司

撒上糖粉、外層酥脆的紮實蛋糕， 包覆著口感綿密的奶油起司內餡，再配上些許的新鮮櫻桃，香甜濃郁的滋味讓人意猶未盡。 Schäfer 黑森林

灑有巧克力碎片的滑順奶油幕斯，與微醺的酒釀櫻桃，堆疊在香濃的巧克力蛋糕之上，具有豐富層次的口感，令人忍不住沉醉其中。

對藝術的熱愛

除了烘焙，Chris也對藝術領域非常有興趣。他神情驕傲地與我們分享「店內布置在牆面上的畫作，都是我自己畫的！」我們詢問Chris會想開甜點店、畫畫到什麼時候，他的雙眼立刻亮了起來，說道：「要做一輩子！」他的繪畫作品內容偏向捕捉內心抽象的感受，用色豐富且鮮豔明亮，多使用寬大的筆刷疊加顏料，豪放的筆觸讓每一幅畫作都充滿生命力。對Chris來說，烘焙與藝術都是他十分熱愛且願意用一輩子去努力做的事。

除了烘焙之外，Chris也相當熱愛藝術，店內有許多出自Chris筆下的作品。

Chris希望吃到甜點的人都能幸福！

Schäfer 希福甜點咖啡

新竹市北區西門街94號

週一、週三至週日12:00 － 19:00（不定期店休公告至FB）

●本文為 《貢丸湯》29 期「新竹人小心輕放」授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。原文為「新竹甜點控看過來：Schäfer 希福甜點咖啡，正統美味德式蛋糕」，未經同意，請勿轉載。