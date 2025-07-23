澎湖人氣枝仔冰！在地人愛吃的傳統酸甜與人情味：永泉冰品與易家仙人掌冰

文字╱攝影 呂宛霖，取自《鄉間小路》2024年7月號

盛夏，臺北街頭彷彿被火爐吞噬，熱浪從柏油地面不斷往上冒，黏膩的空氣讓人喘不過氣來，短短幾步路就足以汗流浹背。每到這樣的時刻，我總會不由自主地想起澎湖——那個雖陽光刺眼，卻因海風吹拂臉龐，而讓人感到舒適清爽的小島。對我而言，不只是氣溫上的體感差異，更是一種情緒上的釋放；尤其是手握枝仔冰，在藍天碧海之間享受那一口沁入心脾的甜，彷彿所有煩躁都能就此融化。

說到枝仔冰，我腦海中第一個浮現的是那家從小吃到大的「永泉冰品」。

永泉招牌不大，卻是許多在地人童年共同的記憶。顧店阿姨總會笑瞇瞇地說：「今天太熱了，幫你挑一支最凍的喔！」有時候還會偷塞給我一小塊剛試做的新口味冰棒，讓我在騎車回家路上吃。阿姨其實記得我們這些小客人的偏好，哪個孩子喜歡花生、誰總點綠豆、誰的阿公阿嬤是店裡的老主顧……這些細節，她都默默地放在心上。她曾經說：「我們賣的不是冰，是人情味啦。」

近年由第三代接手經營，陸續研發各種水果枝仔冰：百香果、芒果、桑椹、火龍果、檸檬鹽冰；色彩繽紛的彩色冰棒擺在冷凍櫃裡，如同澎湖盛夏裡的海市蜃樓，不僅吸引了遊客拍照打卡，也讓老店注入全新生命力。我每次回去，都會忍不住一支接一支地買，驚嘆這些創意冰品怎麼能兼具自然果香與傳統口感。

店內還掛著早期的銅製挖勺，靜靜訴說著老店歷史。

離開市區，來到通梁古榕旁另一間我無法錯過的冰店：「易家仙人掌冰」。這間店的仙人掌冰可說是澎湖觀光客的必吃名物，但對我這個土生土長的澎湖人來說，它的意義卻不只是「特產」這麼簡單。小時候爸媽常帶我來古榕乘涼，玩累了、熱壞了，便到易家買一球仙人掌冰。記得第一次吃的時候，那明亮的紫紅色就像是外星食物一樣吸引我，舌頭剛碰到那股微酸的果泥時，我忍不住睜大了眼睛。果泥與冰沙的綿密交錯，冰涼中透出仙人掌特有的果皮香與天然酸甜，總讓人一吃就上癮。更迷人的是他們會在仙人掌冰中混入芋頭冰，淡淡的芋香與仙人掌果酸搭配得剛剛好，既有層次又不衝突。

易家仙人掌冰，用的是熟透的仙人掌果實，紫紅色果泥混著一點芋頭冰，口感特別。

本文作者： 呂宛霖

土生土長澎湖人，大學起滯留臺北，途中短暫旅居神戶、倫敦，喜歡體驗世界各地不同的美食文化、熱愛下廚。現役編集者，比起寫作更喜歡閱讀。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2025年7月號：蔬食新理念，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2025年7月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2025-07-01