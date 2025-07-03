東京無肉美食領域展開──5間必訪素食拉麵推薦

文_崔絲塔

圖_崔絲塔、123RF

拉麵，不只是日本日常美食，更象徵其飲食文化中最具創新與包容力的一面。近年來，隨著飲食觀念的改變，素食／蔬食拉麵正成為東京餐飲界一顆冉冉升起的新星。讓無肉不再是妥協，開啟一場充滿風味的探險旅程。

對許多台灣人而言，享受美食是旅遊中最重要的體驗，而日本更是許多人心目中的美食樂園。提及日本美食，總是能馬上聯想到壽司、燒肉、拉麵、丼飯這些以海鮮與肉類為主的料理，不僅食材品質優良，更蘊含日本職人對旨味（Umami）的極致追求──食材的「真」味。

然而，對於素食者來說，這片美食樂土卻是一片難以踏足的領域。

歷史上無肉的日本

事實上，歷史上的日本並非一直崇尚肉食。早在奈良時代（8世紀），受到佛教影響，日本曾頒布「肉食禁止令」，禁止人民食用牛、馬、雞、犬等動物的肉類，並且推廣以米飯、豆類與蔬菜為主的飲食習慣。這項政策延續了數百年，形成了寺廟裡精進料理（Shojin Ryori）的飲食傳統。這類不使用動物性食材的素食料理，至今仍可在許多寺廟和齋食餐廳中品嘗到。

到了明治時期（19世紀末），隨著西方文化傳入與日本社會邁向現代化。政府開始鼓勵國民食肉，認為肉類能夠強健體魄，進而提升國力。自此，日本飲食向西化發展，牛肉壽喜燒、豬排飯、漢堡排等料理陸續成為日本人日常飲食的一部分。日本的飲食文化也從素食為主，轉為重視肉類攝取。

蔬食的拉麵有著千變萬化的滋味

走進東京食尚尖端

近年來，隨著全球環保意識、動物保護與健康飲食等觀念普及，日本社會對於素食的態度再度改變。在保留傳統和食文化的基礎下，吸收全球飲食趨勢，有愈來愈多餐廳提供素食或植物性飲食（Plant-based）的餐點。不少日本藝人或歌手也因為健康、愛護動物等理念成為素食者，例如錦戶亮、藤井風等，使Vegan、Plant-based搖身成為日本新一代的潮流語彙。

種種原因令素食再度受到矚目，作為日本最大都會區的東京，更是素食餐廳快速成長的城市之一。在澀谷、新宿、秋葉原等觀光客必訪的大站，皆有讓素食者能安心食用、大快朵頤的選擇。甚至有協會自製免費索取的「Vegan Map」，上頭清楚地標示各類素食餐廳，放置於特定地點供茹素者取用。

JR新宿站的共構商場內藏美味的蔬食拉麵

拉麵，素食者的旅日敲門磚

若說東京是一座五感交融的美食樂園，那麼拉麵的地位，便如同遊樂園裡的雲霄飛車——經典、刺激，令人期待又想再三回味。拉麵不只是日常餐點，更是文化與創意的展現。從街邊小店到米其林星級餐廳，從濃厚的豚骨到清爽的鹽味，在在展現無窮的多樣性與地域性。而蔬食拉麵，正是日本飲食文化發展中的一顆新星。

它保留了拉麵該有的熱情與靈魂，卻用植物性食材書寫出新的篇章。當味蕾在旅行中甦醒，這些藏身安靜街巷、車站附近的拉麵店，用一碗碗熱騰騰的湯麵，邀請眾人重新定義「美味」的邊界。下一次造訪東京，不妨從一碗素食拉麵開始，開啟屬於你的美食冒險。

素食者必學旅日會話 在日本，想詢問是否為蔬食怎麼辦？事先準備好以下的用語，或是事先備好寫下的小卡或將文字存在手機，就能與日本店員確認囉！ 「不好意思，我不吃肉跟海鮮，請問有提供素食料理嗎？」 「すみません、肉と魚は食べられません。ベジタリアン料理はありますか？」 Sumimasen, niku to sakana wa taberaremasen. Bejitarian ryōri wa arimasu ka? 「可以幫我去除大蒜、蔥、韭菜等嗎？」 「にんにく、ねぎ、にらなどを抜いてもらえますか？」 Ninniku, negi, nira nado o nuite moraemasu ka? 「我不能吃蛋跟牛奶，請問有能吃的餐點嗎？」 「卵製品と牛乳は食べられません。食べられる料理はありますか？」 Tamagoseihin to gyūnyū wa taberaremasen. Taberareru ryōri wa arimasu ka?

東京素食拉麵5選

或是增添拉麵湯頭與配料的選擇性，或是以植物性食材塑造口感，東京素食拉麵已上NEXT LEVEL！

九州ジャンがら Kyushu Jangara

｛素食者也能享受的經典九州風味｝

九州以其濃郁的豚骨拉麵聞名，令人驚喜的是，這家拉麵名店提供了全素選項，是一間葷素者都可以一起享受的店家。素食湯底使用蔬菜、昆布與大豆蛋白熬製，風味濃郁。搭配細麵與多樣蔬菜，加上特製的素叉燒，讓素食者也能享受道地的九州風味。若想加麵（替え玉），店家也貼心提供素食版本。秋葉原本店不只曾出現在動漫場景，東京各地亦有多間分店。

九州ジャンがら Kyushu Jangara

秋葉原本店

地址_千代田區外神田 3-11-6

時間_10:30~23:30

Tokyo Vegan Ramen Center

｛無麩質選擇，純素拉麵的極致進化｝

熱鬧原宿明治大道上，一棟尋常的大樓內，走上二樓，便可踏入這家充滿個性的 Tokyo Vegan Ramen Center。店內拉麵湯底以味噌為基底，燕麥奶味噌、辛味噌充滿濃郁滋味卻不鹹膩，擁有濃郁且層次豐富的口感。配料相當豐富，新鮮生菜、糯米椒、香菇等季節蔬菜。同時，這是一家提供無麩質餐點選項的拉麵店。品嘗拉麵之餘，也有老闆特製的「愛を込めて」飽含愛意的日式定食（五辛素），每項配菜都由老闆親自嘗試研發，蔬食水餃跟蔬食唐揚雞亦是本店的招牌與特色。

Tokyo Vegan Ramen Center

地址_澀谷區神宮前 3-23-8 小嶋ビル2樓

時間_週二至週日12:00~20:00

一風堂 Plant based studio

｛令人驚豔的植物系豚骨｝

作為全球知名拉麵品牌，一風堂於新宿開設首間素食概念店Plant based studio。該店菜單提供兩種素食湯頭（白丸豚骨風及赤丸味噌風），配餐則有蔬食脆皮煎餃（含蔥）等。其中，白丸豚骨風的湯底以大豆、香菇與堅果熬煮，完美還原了豚骨拉麵的醇厚感以及香氣。搭配特製的蔬食叉燒、木耳、蔥花與芝麻，讓整碗拉麵擁有更豐富的層次。

一風堂Plant based studio

地址_新宿區新宿 3-38-1 Lumine Est 新宿8樓

時間_11:00~21:00

T's Tantan

｛車站內的純素擔擔麵天堂｝

T's Tantan以素食為主，主打擔擔麵系列，濃郁的芝麻湯頭風味最聞名。不同於傳統擔擔麵的動物性高湯，T's Tantan使用芝麻醬、豆乳與香辛料打造醇厚湯底，搭配豆皮與大量蔬菜，口感濃郁又帶點微辣刺激。有趣的是，這家店的分店多數都開在JR的大站閘口內（池袋站、東京站、上野站），旅途中若搭乘JR，不必出站便能直接品嘗到美味素食拉麵！

T's Tantan

池袋店地址_豐島區南池袋 1-28-2（JR池袋站檢票口內，中央大廳）

時間_11:00~22:00

阿夫利 AFURI

｛繽紛的彩蔬純素拉麵｝

在日本有多間連鎖分店的阿夫利拉麵，以柚子鹽拉麵爆紅。部分分店如新宿店提供五辛素版本，也是一家葷素食者可以共享美食的店家。彩蔬拉麵以昆布、蘑菇與蔬菜熬製湯底，加入當季蔬菜，而食材為純植物來源，麵體不使用蛋製作，加入蓮藕增加黏性，讓素食者也可以安心食用！

阿夫利AFURI

新宿店

地址_新宿區西新宿 1-1-5 Lumine1 B2F

時間_10:30~23:30

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第160期：台灣越野，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第160期

出版頻率：月刊

出版日期：2025-06-01