【琅琅上口】美麗本人／西門無名蛋包飯的神奇番茄醬

嗨！我是美麗本人，在接到琅琅悅讀的邀約時我自己也嚇了一跳，因為他們要我介紹的竟然是日式料理，為此我還特別請我的「おまかせ」（即『無菜單料理』，）美食專家帶我去造訪幾間不同的店家，確實每間師傅都有他傳承的功力，無論是魚的處理以及熟成、醋飯的調配及比例、師傅積年累月的手感，到每一貫的安排，都讓我大開眼界；當然這一切也所費不貲。

在這一串おまかせ狩獵之後，我發現師傅固然有他厲害的地方，也慢慢能體會他的魅力；但要看這類推薦，我認為找自己喜歡的美食部落客，或者專業美食評鑑員的文章講的都比我還要好。

講了這麼多前言終於要進內文了，抱歉！

好來！今天我要推薦的是，你可能已經吃不到，但我記憶很深刻的一間台式日本料理店，它叫「西門無名蛋包飯」，位於內江街跟昆明街的交叉口，我每次去必點的是它的蛋包飯、炸雞翅、關東煮、冷豆腐、魚蛋沙拉。稍等我會一一介紹，先來說一下這間店與我的淵源，國小家裡有開伙，媽媽因此非常辛苦；有時候想吃外食，我爸就會在下班時間去外帶幾盒蛋包飯回來，配上關東煮讓我媽輕鬆一下，這是我感受到我爸貼心的時刻；時間輾轉來到高中，我爸有一次忽然說：「欸！今天我要跟叔叔們出去吃飯要不要一起去？」爸爸難得提案，孝順的我當然直接答應，到了現場看到蛋包飯我才知道，「喔喔喔喔喔！原來就是這間店呀！」我異常興奮，因為我終於可以現場吃到國小懷念的味道了！（喔對題外話，無名蛋包飯是一棟兩層樓的矮房，樓梯極度的陡，二樓應該是加蓋的地板極度的晃！）我第一次看到餐廳裡附設給食物的電梯，就是在「西門無名蛋包飯」，它也是我第一次喝酒的地方（飲酒適量，喝酒不開車，安全有保障）那邊也是可以恣意聊天，聲音稍微放縱也不會奇怪的地方，所以我特別愛。

好的講完了我對它的情感後，接下來我簡單敘述一下每一道菜吧。

「西門無名蛋包飯」的招牌蛋包飯。圖片／美麗本人 提供

蛋包飯：偏濕的番茄醬炒飯，簡單的肉絲洋蔥調味，滿滿的鑊氣，都被包裹在沒有攪得很散的蛋皮中，淋上番茄醬後結束。怎麼樣？很無聊對吧！錯！它的番茄醬超扯，不是市售的番茄醬，而且我也不知道哪裡有賣！那個不是番茄醬欸，那是魔法紅醬！絕對是魔法紅醬！我媽甚至問過他們的員工，你們醬哪裡有賣？店員因為忙，態度很硬派的說：「老闆跟工廠配合的，沒有在賣！買沒有啦！要吃只能來這裡吃！」，所以蛋包飯我必須推。

「西門無名蛋包飯」的炸雞翅。圖片／美麗本人 提供

炸雞翅：店裡有賣雞翅跟雞腿，差不多價格，但雞腿一份只有一支，雞翅則有四支，性價比比較好當然選它，最特別的是，它的雞翅不是用沙拉油炸，是用豬油！好了我說到這就夠了，你自己好好想一下那味道是多麽香！再刷上特製的甜口醬油！完蛋！老闆再來一盤！

「西門無名蛋包飯」的關東煮。圖片／美麗本人 提供

關東煮：我會選它主要是因為有熱湯可以喝，台式關東煮（おでん）真的很中我的口味，每個都點一些，整盤滿滿的我像個富裕的大老爺，我最推薦的是菜卷跟油豆腐，吸滿湯汁一口咬下，你會感覺嘴巴被燙到，所以吃之前要小心！

冷豆腐：我不知道他的豆腐是什麼做的，吃起來像布丁，感覺是外面買的，但我就是沒看過哪邊有賣這種豆腐，會選擇它也是因為這道菜來的速度最快，總之我很推啦！

「西門無名蛋包飯」的魚蛋沙拉。圖片／美麗本人 提供

最後一個是魚蛋沙拉，我剛剛不是有提到關東煮嗎？他煮魚蛋是用關東煮的湯煮，魚蛋外面一層帶有關東煮湯色，琥珀外貌酥鬆的口感，絕對不是你去海產店看到一條一條的那種喔，它的魚蛋煮完放在冰箱裡，看到會嚇到：啊唷！這個是動物的內臟還是什麼嗎？怎麼這麼大一副啊！大口吃他們家的魚蛋真的非常幸福！

這幾道真的都推薦，可惜它們沒營業了，據小道消息指出是因為兄弟吵架分家經營，但我在這邊有幫各位找到分家經營後的的另一處所在，現在改叫 198日本料理，位置比較靠近國賓戲院了；我偶爾會去吃，去感受我童年的快樂，如果有去吃的話，請務必點上述這些菜（有些選項我不知道還在不再，如果預算有限只能點一道，請試試蛋包飯！他的番茄醬味道真的很讚很特別！）

謝謝琅琅悅讀的邀約，也感謝看到這裡的你，祝你人生一切都順遂，去想吃的餐廳都有位子，想吃的菜都點的到。

作家簡介： 跨界創作者美麗本人。圖片／美麗本人 提供 美麗本人 美麗本人，集饒舌歌手、音樂製作人、YouTuber、主持人與演員於一身的全方位藝人。2013年以嘻哈團體「好迷濛 No.5」出道，2019年創立YouTube頻道，以幽默浮誇的Reaction影片走紅，目前頻道累積18萬訂閱。2022年擔任《大嘻哈時代2》主持與賽評，展現多元才華。

推薦｜198日本料理 原西門無名蛋包飯／無名台式日本料理，「冷豆腐」今已失傳。