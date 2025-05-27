聽見金句／建立個人品牌關鍵——可被記憶的重複造型元素。

琅琅悅讀／ 一刻鯨選
輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影 余承翰
輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影 余承翰

想要被記住，最有效的方法，莫過於你的個人了。建立個人商標最重要的關鍵就在於，找出可以代表你，清楚有記憶點可以被重複的造型元素。

（摘自企業家造型師陳麗卿：《的形象管理學》）

作為職場上的專業工作者，不管是甚麼樣的角色都有對應的形象，主管亦然。如果你在自己的專業上已經下足了功夫，那千萬不要因為不懂得管理形象，讓別人對你產生誤解，讓辛苦被埋沒。

陳麗卿從領導者的魅力品牌建立、領導者的日常魅力展現以及領導者的上台魅力修練，三個大主題延伸系列內容，幫助你在正確的場合、呈現正確的形象；讓你的氣質與形象能在第一眼就被別人看見，同時也透過衣著形象與說話舉止，表現出自己最美好的一面。

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《領導者的形象管理學

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