【琅琅上口】喬瑟夫／秋刀魚內臟附近的肉苦苦又甜甜的

八寸，一寸三公分，用食材在這樣大的木盒上繪畫當季的景色，稱之為八寸。

像是剛醒的湖，春意正靜，櫻花木燻過鯛魚，不能切得太厚，得薄一點像湖上的霧氣，輕覆上柚子味增，旁邊應聲冒出的是竹筍與凍狀切丁的醋醬，一小塊炙燒鰆魚一點山椒葉，甦醒了食慾，在最後的生牛肉前錯置了一道合理的甜，蕗味噌在兩片蕎麥餅中發芽，香氣走過濕潤的山坡後，就是今天的鍋物了。

圖片／薩泰爾娛樂 提供

將半瓶的清酒倒入，然後依序放入簡單新鮮的時蔬、菇類，這時候先喝一口湯，讓你的胃準備好，和牛只要大概兩秒半就好，一秒，油花在綻放，油花這個詞很有意思，兩秒⋯⋯在這優雅高級不顯土氣的餐廳，我突然回憶起一盤咖哩飯。

「應該是在這邊⋯⋯」推著眼鏡試圖把地圖看的更透徹一點，但其實只是舒緩他的焦慮，我可以理解，帶著一夥人在大阪迷路，失去的不只是方向還有美食獵人的尊嚴。

我們大概已經尋找了半小時，半小時在日本旅遊時是個稀鬆平常的腳程，但只要有個目的地，就會開始堆加難受，我們像在地下城遇難的勇者小隊，飢餓，寒冷，更可怕的是信心的龜裂，引來的是角色之間的猜忌以及不信任感。

「我們真的有必要去那家餐廳嗎？」

「說真的，現在想想，前幾天特別去的店也沒有比較好吃。」

「啊⋯⋯好餓啊⋯⋯」

「該死的拉麵宅男⋯⋯」

「不知道天國長什麼樣子呢。」

我沒有真的聽到他們講出來，但我確實聽到他們散發出來的嘀咕，雖然裡面參雜的莫名其妙的意識流念頭。大家都在等一個人出來說「還是我們就去那一家好了。」隨便指向一家店，我相信倒閣會一次完成。

然後我們就到了這家店，白色磁磚上有沒在日本餐廳看過的濕鞋印，在這之前我不知道這種隨興的污漬對我來說是種食物好吃的訊息，然後看到老闆已經有點喝醉的在跟熟客聊天，或許他們也是第一次來。會好吃喔。那時候還沒有《咒術迴戰》，但我現在會用這樣的方式形容我對於雷達的自信，會好吃喔。

看了牆上的菜單，我們才知道，這邊是咖哩店，對，在進來之前的記憶已經有點彌留，其實我不太記得怎麼進到這裡的，也許是跟著亮光。在咖哩店可以喝醉？我喜歡。

點了一盤咖哩飯，裡面沒有任何的肉，就是一盤咖哩飯，現在想想，也許再吃到一次那盤咖哩飯我不會有那時候的感覺，可是對於我來說，那是記憶中最好吃的咖哩飯，簡單，撫慰，像多年後的回顧，不會記得太多的豐功偉業，卻會一直想到，對，那時候大家一起去吃咖哩飯。

而那時候正值雄心壯志又懷才不遇的我，一直覺得人要一直往前，一直冒險，所以沒有記下這家店的名字，只在裡頭的時候拍了張樓梯的照片，多年後我成了那個在大阪走了四十分鐘找尋餐廳的人，沒找到。

大阪無名咖哩店一景。圖片／薩泰爾娛樂 提供

日式料理一直給我種屬於夥伴的浪漫，在工作完後總而言之先上生啤酒，然後談論著理想，宣洩著不甘心。有家現在很紅的串燒店，每次經過的時候，都排著一堆潮男潮女，我都會忍不住像個老人一樣， 掃興的開始講古：「以前這家店不在這邊，在另外一條街尾，那時候我們幾個很窮的喜劇演員，拿到演出費總會開心的說去喝酒吧，豆皮是最好吃的⋯⋯」沒有人在意。

那時候我們會玩一個遊戲，要去上廁所的人，要做一件好笑的事出來給其他人吐槽，我們總幻想著自己是緯來日本台上那些匠心獨具的搞笑藝人。把水塞當手環「意外的很適合啊！」，吐出泡泡的「你是螃蟹嗎？」，一半身體全濕的「為什麼只濕了一半啊？！你剛好站在大雨的交界處嗎？」

痛苦的做著喜歡的事的那種人，喝完生啤發出的「啊～」的聲音是最好聽的，像是秋刀魚，內臟附近的地方，那區黑黑的，苦苦的，卻又甜甜的，總是會喜歡可以把那部分吃得很有昭和氣息的人。

啊⋯⋯和牛煮過頭了。

作家簡介： 單口喜劇演員 喬瑟夫。圖片／薩泰爾娛樂 提供 喬瑟夫 喬瑟夫（ChillSeph），單口喜劇演員。擅長用諷刺喜劇探討社會議題，尤其原住民歧視問題。2019年以脫口秀「這社會需要一點種族歧視」打開知名度，2020年短片「不要再取奇怪的餐點名稱了」諷刺飲料店命名亂象，引發熱烈迴響。喬瑟夫以一本正經的人設，創造「革命家」、「藍鑽經理」、「戀愛大夫」等經典角色，透過角色扮演短片暗諷時事，作品在網路上持續掀起熱潮。目前為薩泰爾娛樂成員，亦為台灣單口喜劇界的指標性人物。

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