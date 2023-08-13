從瑜伽裡找到生活的養生指南！青鳥書店與高雄三發合作的閱讀講座

由青鳥書店與三發地產策劃以「生活美學」系列的講座，於2023年07月22日舉辦第三場，邀請到知名中醫師『何穎盈醫師』，講述中醫瑜伽與養生保健的小撇步，讓參與者了解時節變化，如何透過飲食與瑜伽來認識自己當下的身體狀態，進而調養與強化身體，以自我的能量來療癒身心、為自我打氣。

何穎盈醫師在講座開場時詢問大家：「何謂養生？」在場讀者回應：吃清淡點、多喝水運動、多吃一些保健品......等等，以上這些都是養生之道。但在不同的季節或節令，我們的身體經絡有相對應的功用，來幫助我們調適身體的變化。

【抵家棲息】在瑜伽裡找到生活的養生指南 講座現場（圖／三發・首席大院 提供）

講座中初步講述養生觀念後，何穎盈醫師站到大家面前，起身示範多個瑜伽體位，《當中醫遇上瑜伽》書中寫：「春季養肝與膽，調養生發之氣。陽氣漸漸生發，我們開始肝膽經絡的瑜伽練習，使肝膽之氣能順暢。陽氣生發初始，我們的練習要慢慢地、循序漸進地，像是保護剛發出的嫩芽，我們的練習著重在肝膽經絡，搭配呼吸緩緩地練習，微微的出汗即可，肝膽之氣若是升發過頭容易有精神方面的問題，若是疏發不足產生鬱結則容易易怒、血壓高等的問題，肝膽之氣失調則容易有睡眠方面的問題。」從春天開始，大地之醒需要養肝與膽，適合慢慢來，調養生發之氣，緊接示範兩個瑜伽體位，從足厥陰肝經練習到足少陽膽經，身體似乎慢慢甦醒。

接續來到夏天易大汗淋漓，影響人們更不願動，進而累積過多濕氣在身體體內，偏偏體內的脾不喜歡雨天，討厭濕氣，因此需要強健脾與胃，幫助自身的消化機能。講到此段落時，何穎盈醫師特別停下來，正經地跟大家說，接下來的練習會讓大家汗如雨下，以開玩笑的口吻說明一般人對瑜伽的錯誤認知。

【抵家棲息】在瑜伽裡找到生活的養生指南 講座現場（圖／三發・首席大院 提供）

中醫常推崇的即是「上工治未病」，同為預防勝於治療，透過了解自己，且將瑜伽及其養生融入到生活，像 高雄三發大院擁有健身房、瑜伽教室的公設，幫助參與者能雕塑體態，還能放鬆紓壓。久而久之成為習慣後，我們也能創造出屬於自己的養生之道。若想了解秋、冬節令或是更多的養生指南，歡迎閱讀《當中醫遇上瑜伽：以瑜伽體位對應十二經絡，從四時節氣調養到強化全身肌群的對症養生書》，藉由四時養生與經絡瑜伽來幫助自己療癒身心。

【抵家棲息】在瑜伽裡找到生活的養生指南 講座現場（圖／三發・首席大院 提供）

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