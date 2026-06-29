不敗料理！撫慰煩躁小孩、失意大人的經典美味：古巴三明治

文字／攝影 潘家欣

連續忙碌的日子，無心上市場，冰箱已沒菜。翻著翻著，翻出了一些冷凍起司 、半條奶油和兩片土司，勉強可以做無肉版的古巴 三明治權充一餐。

我很喜歡導演強．法夫洛自導自演的《五星主廚快餐車（Chef）》，這部半自傳式的喜劇電影，以一位不得志的主廚為主軸，寫出了當代創作者在金主壓力、社群關注、串流收益等重重挑戰之下，如何狼狽落馬，最後重拾自己熱愛的創作價值、也修復破碎的家庭。劇中，主廚遭受到食評家狠狠的奚落，說他如今做出來的料理只會討好諂媚群眾，他悶悶抽著菸，吐出肺腑之言：「讓大家開心並不難，有些東西放上菜單，就會讓大家都開心。」不免直接令人聯想起法夫洛之前執導的漫威英雄賣座大片；接著，藉由外場經理的口中，吐出了對創作者的靈魂拷問：「但，你是為誰做料理呢？」

行至中年的我，幾乎是每個月，都要重看一次這段對白。作為創作者，我已經經歷太多、太多妥協了，每天都在自責的懸崖搖搖欲墜。有時候我幾乎認為，人是自己選擇走向那墜落的，好讓自己老實看清楚，應該從哪邊重新開始。

既是美食 電影， 電影中以多種料理比喻不同的人生關係。其中鏡頭最多的， 是主廚做給兒子吃的宵夜——以奶油煎酥兩片土司， 中間夾上三種不同的起司片， 然後以鍋鏟輕壓兩面，使奶油恰巧融化而吐司金黃酥脆。起鍋時，刀子一切下，要發出極為清脆的碎裂聲， 裡面的熱起司如熔岩般流出。 兒子一邊玩IPAD，看到吐司上桌，冒出一句：「媽媽會把吐司邊切掉。」主廚說：「我不會。」短短兩句，就交代清楚了離婚夫妻的齟齬。作為這家庭的comfort food，這道以鍋鏟熱壓的吐司，原型是前妻與主廚相識、相戀的邁阿密小哈瓦那區最代表性的「古巴三明治」——以烤醃肉、酸黃瓜、芥末、起司為內餡，特色是麵包要用鐵烤盤上下加壓，煎到酥脆。我多次鑽研後得出結論——不一定要放肉與酸黃瓜，但一定至少要放兩種以上的起司，奶油要抹足夠，成品就絕對能安撫煩躁的小孩，以及失意的大人。

食材：

吐司兩片 30元／有鹽奶油40g 約30元／市售起司片至少兩種 各放兩片40元

圖／鄉間小路 ，攝影潘家欣

料理步驟

1 奶油切約20 公克，放進鍋裡中火融化。

2 放入兩片吐司，中小火先把兩片略煎酥。然後在其中一片吐司鋪滿起司，再將蓋上另一片，用鍋鏟輕壓使之定型，這時可以抹上剩下的20 公克奶油，翻面把另一面也煎到金黃酥脆，全程使用鍋鏟輕輕壓扁三明治。

3 兩面煎到金黃就可以起鍋，刀子切下去要發出清脆的喀擦聲，才算成功。

圖／鄉間小路，攝影潘家欣

圖／鄉間小路，攝影潘家欣

圖／鄉間小路，攝影潘家欣

本文作者 作者 潘家欣

一九八四年生，迷戀各種氣味和玩具，著有散文集《玩物誌》；詩集《如蜜帖》、《如廁帖》、《負子獸》等八冊；藝術文集《藝術家的一日廚房—學校沒教的藝術史：向26位藝壇大師致敬的家常菜》；插畫作品《暗夜的螃蟹》、《虎姑婆》等。

●本文節錄自《鄉間小路 》雜誌2026年6月號：臺味包粽，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2026年6月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2026-06-01