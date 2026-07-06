巡迴7國、改編吳明益小說《雲在兩千米》VR，七月底北師美術館登場！即日起限量早鳥啟售

繼2023年「無法離開的人」展覽後，國立臺北教育大學北師美術館 與陳芯宜導演再度攜手，與公共電視共同主辦，由北師美術館創辦人林曼麗總策劃、導演陳芯宜及原著作者吳明益 主創，推出全新跨域大展「雲在兩千米」。

榮獲第82屆威尼斯影展沉浸式 內容競賽「最佳沉浸體驗大獎」的VR 作品《雲在兩千米》，巡迴美國、法國、盧森堡等超過七個國家後，終於今年7月將在北師美術館與臺灣的觀眾見面！本展由文化部補助，財團法人台積電文教基金會及美術館之友聯誼會贊助，帶領觀眾穿梭於文學 、當代藝術與前沿科技的裂縫，重返那片在兩千米雲霧與記憶交會之地的追尋旅程。VR早鳥票券將於7月6日中午12:00起在OPENTIX正式啟售，並限時推出超值早鳥方案與限量書香套票。

《雲在兩千米》VR劇照。圖／公視 、行者影像提供

威尼斯影展最佳沉浸體驗大獎《雲在兩千米》從小說 走向VR與展覽

本展以同名VR作品《雲在兩千米》為核心，該作品改編自吳明益短篇小說，由公視企劃，陳芯宜執導，故事從一名男子追尋亡妻留下的未竟手稿展開，在兩千米高山的雲霧深處，循著臺灣雲豹與魯凱族神話的線索，逐步走入記憶、夢境與自然交織的世界。導演陳芯宜透露：「吳明益是我長年景仰的小說家，他筆下所交織的夢境、記憶與多重時空，總讓我產生強烈的改編衝動。小說中強烈的影像感、空間感與身體性，正與VR的沉浸特性相互呼應。」本片為陳芯宜首次嘗試以VR作為文學轉譯的載體，攜手頂尖創作團隊，與莫子儀、姚以緹、馬志翔等實力派演員共同傾心撐起故事核心，將科技與敘事融合至極致。

《雲在兩千米》VR劇照。圖／公視、行者影像提供

除了VR體驗之外，北師美術館更進一步將小說與影像敘事延伸為大型沉浸展覽，讓觀眾走進作品誕生的精神場域，感受文字轉化為空間與感官經驗的力量。這不僅是一次VR觀影，北師美術館將影像敘事延伸至實體空間，結合光影、聲音與氣味裝置的交錯，構築出流動在實體與虛擬間的路徑。觀眾將從關妻子的書房，實地走入吳明益創作研究的精神場域，作家也將於展期間駐館，與觀眾交流對談。展覽更邀請學者洪廣冀與追尋雲豹多年的姜博仁合作，集結歷史文獻與照片，回望地圖上的未知之地，追循臺灣雲豹神秘的蹤跡與林業發展史。展場亦同步首度公開陳芯宜導演的創作檔案與幕後VR製作歷程，揭示文字如何轉化為震撼人心的空間與影像力量。

《雲在兩千米》VR劇照。圖／公視、行者影像提供

吳明益《苦雨之地》與全新創作番外篇〈雲上兩千米〉。圖／新經典文化提供

7/6起限時早鳥與限量書香套票開放搶購，購買VR觀影券即享當日展覽全區免費觀展

《雲在兩千米》早鳥票券將於7月6日中午12時於OPENTIX正式啟售。由於本作品採單人移動式VR體驗，時長約60分鐘，每場次名額有限，每日僅開放56席。主辦單位特別推出限時早鳥優惠與限量書香套票，套票除VR觀影票券外，並包含吳明益小說《苦雨之地》及其特別為本展創作的全新番外篇〈雲上兩千米〉。

凡購買《雲在兩千米》VR票券之觀眾，皆可享有當日展覽全區免費觀展資格，邀請觀眾走入這場融合文學、影像、山林記憶與自然想像的沉浸旅程。

👉 原著小說《苦雨之地》一次看！

👉 《雲在兩千米》早鳥票券，7/6 12:00 起正式開售！

圖／翻攝自opentix

🔍 【購票方案資訊】 ​ —— #限時早鳥：07.06（一）12:00－07.12（日）23:59 ——

A. 限時早鳥單人票(8折) ​ $1080元

B. 限量書香套票 $1420元

- 內含一張VR觀影票

-《苦雨之地》小說1本

- 吳明益全新創作番外篇〈雲上兩千米〉

C. 愛心票（5折）$675元（身心障礙者及其陪同者） ​ —— #預售開賣：07.13（一）00:00－07.24（五）23:59 ——

A. 預售單人票(9折) $1215元

B. 限量書香套票 $1499元

- 內含一張VR觀影票

-《苦雨之地》小說1本

- 吳明益全新創作番外篇〈雲上兩千米〉

C. 愛心票（5折）$675元（身心障礙者及其陪同者） ​ —— #展期購票：07.25 (六). 00:00 － 10.10 (六) ​ 23:59 ——​

A. 全票：$1350元

- 隨票贈送瀚思電影聯名香氛片或威尼斯版導演簽名海報二擇一，現場兌換，贈完為止。

B. 展期雙人票：$2500元

-兩席需同一場次

C. 愛心票（5折）$675元（身心障礙者及其陪同者） ​ ※購買VR觀影票券可享當日展覽全區觀展（價值200元），限當日觀展。

※展覽期間憑VR或展覽門票於北師美術館現場加購《苦雨之地》，贈「吳明益《苦雨之地．雲在兩千米》全新創作番外篇〈雲上兩千米〉」（數量有限，送完為止）

展覽資訊 ： 雲在兩千米

展覽時間：2026.07.25 Sat. -2026.10.11 Sun.

地點：北師美術館 (台北市大安區和平東路二段134號)

展期購票

總策畫｜林曼麗

主創｜陳芯宜、吳明益

研究協力 | 洪廣冀、姜博仁

聲音創作 | 澎葉生、王榆鈞

特別參展 | 臍加厝手路金工、雪羊、吳憶萍、台邦．撒沙勒、林容緣