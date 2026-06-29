宮﨑駿《神隱少女》世界巡演：久石讓音樂、木偶技法，50場盛典12月在台北國家戲劇院魔幻登場

琅琅悅讀／ 聯合數位文創
組圖／琅琅悅讀，圖片來源：東寶演劇部提供
組圖／琅琅悅讀，圖片來源：東寶演劇部提供

影史鉅作將搬上 ，2026年12月首度來台！

宮﨑駿經典 《神隱少女》自上映以來感動無數觀眾，橫掃全球票房與影壇獎項，更於2003年榮獲奧斯卡最佳動畫長片獎；2016年，BBC主辦、邀請全世界近200位專業影評的票選中，《神隱少女》獲選為二十一世紀最佳電影第四名，也是榜上排名最高的動畫電影。如今，這部傳奇作品將正式以舞台劇形式登上台灣舞台。《神隱少女》舞台劇製作單位東寶於今日上午在東京宣布，將於2026年12月17日至2027年1月31日在國家戲劇院盛大演出，門票預計7月3日13點於OPENTIX全面啟售。

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由英國 大師、《悲慘世界》音樂劇導演約翰・凱爾德（John Caird） 及執導，《神隱少女》舞台劇自2022年於日本首演後，陸續巡演倫敦、上海、首爾等地，引發全球劇迷與宮﨑駿粉絲熱烈討論。這部作品更於英國戲劇界最高榮譽之一的奧立佛獎（Olivier Awards）一舉獲得四項大獎提名，並贏得WhatsOnStage獎最佳新劇作獎，再次證明其國際級製作實力與藝術高度。

《神隱少女》舞台劇世界巡演12月台北國家戲劇院揭序幕。圖／東寶演劇部提供

《神隱少女》舞台劇自首演以來熱潮席捲各地，三年間兩度展開日本全國巡演，足跡遍及東京、大阪、福岡、北海道札幌與愛知名古屋等城市，場場一票難求。2024年更正式登上英國倫敦西區倫敦大劇院演出，創下日本舞台劇史上日語劇目於海外最大規模演出的紀錄。倫敦站共演出135場，期間幾乎座無虛席，累積吸引約30萬名觀眾朝聖。

以超高還原度重現經典場景　再次走入千尋的神靈世界

《神隱少女》講述少女千尋誤闖神靈世界努力拯救變成豬的父母，並喚醒自己求生意志的故事。舞台版忠實保留原作精神，並結合大型木偶、傳統劇場技法與精密舞台機關，打造出極具臨場感的奇幻場景。美術設計更以日本傳統能劇舞台為靈感，建構可旋轉、多層次變化的澡堂空間，讓觀眾宛如親身走入宮﨑駿的幻想國度。

不同於大量依賴數位科技的現代演出，《神隱少女》舞台劇選擇以「劇場本身的魔法」創造奇蹟。從無臉男、白龍到巨大湯婆婆等經典角色，皆透過木偶操演、肢體表演與舞台機關細膩呈現，展現劇場藝術最純粹的想像力。

《神隱少女》舞台劇以超高還原度重現經典場景。圖／東寶演劇部提供

《神隱少女》舞台劇以超高還原度重現經典場景。圖／東寶演劇部提供

《神隱少女》舞台劇以超高還原度重現經典場景。圖／東寶演劇部提供

《神隱少女》舞台劇以超高還原度重現經典場景。圖／東寶演劇部提供

經典配樂現場演奏 打造錄音無法取代的劇場感動

音樂部分則由現場樂團演奏久石讓為電影創作的原聲配樂，熟悉旋律將帶領觀眾再次踏入千尋的冒險旅程。約翰・凱爾德表示：「現場音樂能夠放大角色的情感，並創造錄音無法取代的戲劇氛圍。」

從銀幕到舞台，《神隱少女》不只是一次經典改編，更是一場關於想像力、成長與勇氣的劇場體驗。這部風靡全球的奇幻鉅作即將於2026歲末至2027新春登台，於國家戲劇院帶來50場精彩演出，邀請台灣觀眾再次與千尋一同穿越神靈世界。更多演出與售票資訊可至官方網站，以及粉絲專頁查詢。

《神隱少女》舞台劇世界巡演正式啟動。圖／東寶演劇部提供

【演出資訊】

《神隱少女》舞台劇 Spirited Away
製作單位：東寶株式會社
主辦單位：聯合數位文創
協辦單位：國家表演藝術中心國家兩廳院
時間：2026年12月17日至2027年1月31日
演出地點：國家戲劇院

【製作團隊】

原作：宮﨑 駿

改編：約翰·凱爾德

聯合改編：今井麻緒子

原創音樂：久石讓

音樂監製・管絃樂編排・編曲：布拉德·哈克

助理音樂監製・管絃樂編排・Ableton編程：康納·基蘭

舞美設計：約翰·鮑澤

木偶設計・指導：託比·奧里耶

編舞・舞台調度：井手茂太

燈光設計：勝柴次朗

音響設計：山本浩一

服裝設計：中原幸子

造型設計：宮內宏明

多媒體設計：栗山聰之

音樂總監：深澤惠梨香

舞台總監：北條孝

導演助理：今井麻緒子

副導演：永井誠

製作人：尾木晴佳

導演：約翰·凱爾德

協力單位： 工作室

製作單位：東寶株式會社

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