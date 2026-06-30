【博覽地平線】解放你的身材焦慮：從舊時器時代到當代藝術，盤點５大經典「圓潤美學」的創作與意義

隨著盛夏蟬鳴與暑假開跑，氣溫節節攀升，人們的衣著也隨之輕盈。然而，在這個短袖短褲傾巢而出的暑假，鏡子前的你會感到「身材焦慮」嗎？當社群媒體充斥著對「骨感美」與紙片人的極致追求，連喝杯無糖冰美式都要錙銖必較熱量時，我們是否遺忘了在漫長的藝術長河歷史中，豐腴與圓潤曾是多麼令人心神嚮往的存在呢？

本期【博覽地平線 】特別以「豐腴美學」為題，從遠古的地母崇拜、大唐盛世的自信風華，到當代雕塑的禪意與波特羅 的魔幻幽默。盤點五場跨越時空的中西方視覺盛宴，帶領大家褪去夏日的容貌焦慮，重新凝視那些圓潤形體背後的意義，由藝術大師們所賦予、那份俊逸且不凡的「體積讚頌」！（文末有抽獎別錯過！）

文章目錄 🔎 1. 遠古的豐產雕塑｜雕塑《維倫多夫的維納斯》 (Venus of Willendorf)

🔎 2. 盛世的自信容顏｜雕塑《灰陶加彩仕女俑》

🔎 3. 骨勁肉厚的生命張力｜韓幹《牧馬圖》

🔎 4. 墨黑形體中昇華的精神漂浮｜台灣藝術家李真《無憂國土》

🔎 5. 萬物皆可圓的繪畫大師｜費爾南多·波特羅 (Fernando Botero)

🔎 1. 遠古的豐產雕塑｜雕塑《維倫多夫的維納斯》 (Venus of Willendorf)

年代與出土： 距今約 25,000 至 30,000 年前（舊石器時代晚期）。1908 年發現於奧地利遺址，但石材原料推測來自義大利 或烏克蘭。

收藏地：奧地利維也納自然史博物館

《維倫多夫的維納斯》。圖／維基百科

背景： 這種掌心大小的雕像是歐洲 舊石器時代常見的藝術形式。雖然她比羅馬神話中的愛神早誕生了數萬年，但因其強烈的女性特徵，被後世考古學家冠上了「維納斯」的封號。

亮點：此件雕塑是維也納自然史博物館館藏中最重要的文物 ，也是世界上最著名的考古發現之一。塑像有著極其誇張的乳房、腹部與臀部，人物無刻劃面部五官。在冰河時期嚴酷的生存考驗下，這些福態形象，絕對不是現代人糾結的贅肉、體脂肪，而是象徵生殖與多產的「地母神」。

這尊超越2萬年前保存至今的雕塑，被稱為是人類史上第一代「棉花糖女神」一點也不為過，在雕刻技術尚未成熟的年代，肉嘟嘟脂肪與線條，才是對生命的最好的盛讚！

不同視角的《維倫多夫的維納斯》。圖／維基百科

🔎 2. 盛世的自信容顏｜雕塑《灰陶加彩仕女俑》

年代與出土： 唐朝（西元 618-907 年），髮式展現出唐代晚期的流行風尚。

收藏地：國立故宮博物院

唐 《灰陶加彩仕女俑》局部。圖／國立故宮博物院

背景： 唐代盛行厚葬文化，期望逝者在來生亦能延續富足的物質生活，因此會製作大量精美的陶俑作為陪葬品，同時也是豪門間彰顯財富的象徵。

亮點： 盛唐仕女喜歡留髮髻，穿寬鬆衣服，追求豐滿體態的風氣，這種風氣一直持續到晚唐與五代。。她們完美演繹了歷史上著名的「以胖為美」。仕女身材豐腴、臉龐圓潤，神情安詳地身著寬大飄逸的長袍。在她的姿態中，找不到絲毫對身形的扭捏，反而散發出雍容、自信且嫻靜的氣度。在那個富強年代，圓潤的線條、健美姿態，正是國家繁榮與個人幸福的最美縮影。

唐 《灰陶加彩仕女俑》局部。圖／琅琅悅讀編輯室

同場加映：宋代 名家李公麟《畫麗人行》繪畫 同樣也是收藏於故宮的經典文物。畫中描寫四大美人之一的楊貴妃的姊姊虢國夫人等一行共九人，初春騎馬出遊的情景。不只展現女子體態豐腴，臉部額鼻都反映當時留白妝容。馬匹肥美健壯，展現大唐咀女子風華與審美。

宋 李公麟 《畫麗人行》。圖／國立故宮博物院

🔎 3. 骨勁肉厚的生命張力｜韓幹《牧馬圖》

年代與出土： 原作由唐玄宗時期的名家韓幹於 8 世紀創作；現存版本被認為是北宋末期（約年）的精絕摹古之作。

收藏地：國立故宮博物院

唐 韓幹 《牧馬圖》局部。圖／國立故宮博物院

文明背景： 韓幹是盛唐時期的宮廷畫師，以畫馬聞名於世，其畫風深受唐代寫實與崇尚豐滿的審美風格影響。

亮點： 圓潤美學不僅體現在女性丰姿，更滲透進大唐的萬物生靈。仔細端詳畫中細節，無論是奚官（馬夫）的圓潤面容，或是他所牽引的駿馬，皆呈現「圓臀短腿、肉厚骨勁」的特徵。這種肥壯雄健的筆觸，擺脫了輕飄的骨感，改以紮實的體積感，展現出傲人的生命力與皇家御用神駒的非凡氣勢。

同場加映：

去年故宮百年院慶推出《千年神遇》特展，當時不只有這幅名畫，還從日本東京國立博物館商借商借了李公麟〈五馬圖〉也同樣精彩，五人偕帶五馬，筆墨表現講究，美感層次分明且多玵，長軸局部中這匹名喚以白描手法繪製的「照夜白」，肉嘟嘟的馬臀線條，工法細膩，渾然天成，令人驚嘆，也象徵壯馬或千里馬的優越感與寓意。

李公麟《五馬圖》，局部，日本東京國立博物館藏。圖／國立故宮博物院提供

🔎 4. 墨黑形體中昇華的精神漂浮｜台灣藝術家李真《無憂國土》

年代與出土： 創作於 1998 年。

收藏地：現獲巴黎賽奴奇亞洲藝術博物館典藏。

文明背景： 李真融會了佛、道、儒思想，將傳統嚴肅的宗教題材與現代簡約美學重組，創造出極具東方禪意與辨識度的視覺語言。

亮點： 你曾想過「黑、大、圓」的形體，也能擁有羽毛般的輕盈感嗎？作品以墨黑、渾圓的形體著稱，雖然體積感十足、份量驚人，視覺上卻毫無沉重之感，反而展現出悠然自得、彷彿在大氣中輕盈漂浮的姿態。藝術家透過圓潤的線條化解了世俗的焦慮，告訴我們：當心靈達到圓融自若，肉體的重量便能昇華為一種精神的純粹。

（左起）台灣 當代雕塑家李真，與其代表作《無憂國土》。組圖／琅琅悅讀，圖片來源：亞洲藝術中心

🔎 5. 萬物皆可圓的繪畫大師｜費爾南多·波特羅 (Fernando Botero)

年代與出土： 創作生涯橫跨 70 餘年，代表作如 1987 年的《拖牛儀式》。作品遍布全球頂級博物館與紐約、巴黎等城市的公共空間。

背景： 受拉丁美洲熱情奔放的文化根源影響，波特羅在探索靜物畫時發展出貫穿其藝術生涯的「體積語言」，常用此風格向經典名畫致敬或諷刺社會現實。

（左起）波特羅《走繩雜耍者》（Juggler on the Rope）、《自畫像》（Self Portrait），均為費爾南多．波特羅基金會（Fernando Botero Foundation）所收藏。圖片來源：聯合數位文創提供

亮點： 提及近代圓潤美學的終極發言人，波特羅稱第二，可沒有人敢稱第一。在他的世界裡，萬物皆可圓潤——不論男人、女人、動物、岩石、樂器還是水果，通通都能用誇張膨脹畫風呈現。他經常是用膨脹美學表達可以是彰顯人物的份量感、也可以是諷刺權貴專政的手段。

他曾留下雋永名言：「沒有個人風格，藝術家就不存在。」強調藝術家不該毫無章法的揮霍作品，而是要有意識地創作，讓作品富有強烈的創作信念、獨樹一幟。此外，波特羅還有另外一句神級名言：「這不是胖，是對體積的極致讚美！」，用這種充滿童趣、幽默且飽滿的形體，溫柔地打破了現代社會單一的審美框架。

波特羅《貓》。圖／琅琅悅讀編輯室

波特羅經典代表作《拖牛儀式》（The Arrastre）。圖／琅琅悅讀編輯室

在這個動不動就搞極端斷食飲控的時代，或許我們偶爾也可以換個濾鏡看世界，不妨放下對體重計數字的無謂糾結，今年暑假中正紀念堂首度引進波特羅大師個展，歡迎走進展場，透過118件繪畫、雕塑、素描等豐富作品深度認識這畫家，在這些偉大作品的圓潤線條中，親身體驗視覺上對體積的極致讚美，重新找回屬於自己的自信與自在，讓詼諧畫風，幫自己好好充電一下！

展覽資訊： 《圓潤的魔法 波特羅特展》

展出時間： 2026/06/19 - 10/11

展出地點： 國立中正紀念堂



琅琅悅讀與聯合數位文創 合作，歡迎訂閱琅琅悅讀電子報，並歡迎票選你有興趣看到的圓滾滾作品，即可參加抽獎活動 ，有機會獲得「波特羅展 」雙人票，投票時間到2026年7月20日00:00止，投票次數越多，中獎機會越大！快來參賽與分享給親朋好友，也把握機會為自己贏得免費逛展的機會！

看不到投票嗎？ 立即點選👉前往投票

注意事項：

1. 獎項：「波特羅展」雙人門票（市價：980元），10名，將由琅琅悅讀贈送。

2. 僅限台灣地區贈送，票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填的會員信箱email務必以常用信箱為主。

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！

5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。