海外首場開展！開箱《OSAMU GOODS 50週年展》 揭密品牌歷史與設計美學，超可愛限定周邊搶先看
由日本 「可愛始祖」原田治 創立的經典品牌 OSAMU GOODS 在今年迎來50週年。首場海外大型特展《OSAMU GOODS 50週年展：原田治的 OSAMU GOODS STYLE》於6月26日在台北 華山 1914 文創園區正式揭幕！
本次展覽盛大集結超過 300 件歷年經典作品與珍貴原稿，全面解密原田治跨越半世紀的創作 軌跡，帶領台灣 觀眾近距離感受席捲昭和、跨越世代的「大人味可愛」生活美學。展覽將自6月26日起至9月13日，是今年夏天不容錯過的一大盛事！（文末有抽獎別錯過！）
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原田治把『可愛』從角色，變成了一種生活方式
原田治出生於二戰後的東京 。在戰後日本重建的過程中，雜誌文化逐漸成為年輕世代重新想像理想生活的重要媒介。《an・an》與《POPEYE》等經典刊物陸續誕生，不僅介紹流行資訊，也逐步形塑出「生活風格（Lifestyle）」的概念，深刻影響當時年輕世代對美學與日常選擇的理解。
在這樣的時代背景下，原田治敏銳地捕捉到這股思維轉變，創立 OSAMU GOODS 時即跳脫傳統兒童導向的角色設計 ，以追求生活品味的國、高中生與剛出社會的年輕人為主要受眾，打造兼具設計感與日常實用性的 Lifestyle 品牌。他將對50、60年代美國的嚮往轉化為「大人味的可愛」，把美感悄悄放進日本人的日常裡。不僅讓插畫不再只是被動觀看的藝術，更成為可被使用、陪伴日常的物件，進而開創了日本角色商品與生活設計融合的先例。
六大展區完整公開 深入探索 OSAMU GOODS STYLE
本次展覽規劃六大展區，透過插畫作品、經典商品與檔案資料，完整呈現原田治的創作世界。觀眾可從品牌起源《OSAMU'S MOTHER GOOSE》認識 OSAMU GOODS 的誕生歷程；走進原田治的創作世界，感受其創作靈感來源；並透過「OSAMU GOODS STYLE 設計區」與歷年商品展示，了解其如何將插畫延伸為兼具設計與機能的生活用品。展場同時設有互動體驗區與限定商售區，讓觀眾能以不同角度感受 OSAMU GOODS 所代表的生活美學。
台灣首度亮相！大型 JACK & JILL 立體裝置成為必拍亮點
除了珍貴展品外，本次展覽特別打造大型 JACK & JILL 立體裝置，讓經典角色首度以大型實體形式於台灣登場。觀眾不僅能近距離感受原田治筆下角色魅力，也能在展場留下專屬於自己的紀念照片，成為今年夏天華山最受矚目的打卡熱點之一。
自己的「可愛」自己印！T 恤工作坊打造專屬於你的OSAMU GOODS STYLE
為了讓觀眾更進一步體驗原田治的設計精神，展覽期間特別推出「OSAMU GOODS STYLE T恤工作坊」。觀眾可自由運用原田治經典商品圖樣與標語，透過排版與組合創作出專屬設計，並在現場工作人員帶領下完成個人專屬 T 恤，將獨一無二的 OSAMU GOODS STYLE 穿回家。
50週年紀念周邊特區登場，經典限量好禮只送不賣多款全新商品同步公開
看完展覽絕對不能錯過精彩的商售區！全新推出多款結合經典插畫與現代實用美學的單品，準備陪伴你的日常。不僅如此，還有滿額贈活動，凡於商售區單筆消費滿 NT$2,500，即可獲得「角色手提帆布袋（小）」乙個；消費滿 NT$3,500，即可獲得「皇冠 Jill 黑色提袋（大）」乙個，贈品送完即止。歡迎粉絲一起把可愛帶回家！
以下精選6樣推薦實用周邊：
造型書擋（2入組）售價620元
以 1985 年曾推出過的書擋為靈感，配合這次台灣的 50 週年特展，將這份經典再次重現，讓這份純粹的可愛，重新陪伴大家的日常。
8吋掛鐘（12角色）售價550元
Every second with OSAMU GOODS！乾淨俐落的白色外框，能自然融入各種居家風格。 不論幾點幾分，未來的日子裡， 都有 OSAMU GOODS 陪著你細數生活中的每一刻美好。
棒球帽 售價980元
正面是簡約的撞色 LOGO 設計，後方則悄悄藏著角色與讓人會心一笑的小標語。轉過身，默默宣告今天的內心狀態。 不論是靈感湧現的時刻、微厭世想被安慰，還是終於迎來放假日， 都能找到最懂你的那頂帽子！
STYLE T恤 售價1,180元
呼應這次50週年展覽的主題「OSAMU GOODS STYLE」，標語「I’m ______ style.」 刻意留白的底線，希望大家能不被定義，自由表現出屬於你當下的日常風格。
粉彩T恤 kids 售價880元
以粉彩手繪風格描繪經典角色，彷彿孩子隨手塗鴉般的筆觸，為角色增添更多童趣與活力。陪伴孩子上學、出遊與日常玩耍，都能輕鬆穿出可愛又自在的風格。
電腦包Jill&Dog 售價880元
14 吋筆電保護包，以美式文件袋與信封袋為靈感，搭配獨特的揉皺紙感質地，讓日常工作配件也能成為穿搭與生活中的亮眼存在！
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展覽資訊 ：
OSAMU GOODS 50週年展：原田治的 OSAMU GOODS STYLE
時間： 2026/6/26（五） 至 9/13（日）每日 10:00 - 18:00
地點： 華山 1914 文創園區 中 4B 館
票價：展期全票420元/人
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