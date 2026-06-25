海外首場開展！開箱《OSAMU GOODS 50週年展》 揭密品牌歷史與設計美學，超可愛限定周邊搶先看

由日本 「可愛始祖」原田治 創立的經典品牌 OSAMU GOODS 在今年迎來50週年。首場海外大型特展《OSAMU GOODS 50週年展：原田治的 OSAMU GOODS STYLE》於6月26日在台北 華山 1914 文創園區正式揭幕！

本次展覽盛大集結超過 300 件歷年經典作品與珍貴原稿，全面解密原田治跨越半世紀的創作 軌跡，帶領台灣 觀眾近距離感受席捲昭和、跨越世代的「大人味可愛」生活美學。展覽將自6月26日起至9月13日，是今年夏天不容錯過的一大盛事！（文末有抽獎別錯過！）

原田治把『可愛』從角色，變成了一種生活方式

原田治出生於二戰後的東京 。在戰後日本重建的過程中，雜誌文化逐漸成為年輕世代重新想像理想生活的重要媒介。《an・an》與《POPEYE》等經典刊物陸續誕生，不僅介紹流行資訊，也逐步形塑出「生活風格（Lifestyle）」的概念，深刻影響當時年輕世代對美學與日常選擇的理解。

在這樣的時代背景下，原田治敏銳地捕捉到這股思維轉變，創立 OSAMU GOODS 時即跳脫傳統兒童導向的角色設計 ，以追求生活品味的國、高中生與剛出社會的年輕人為主要受眾，打造兼具設計感與日常實用性的 Lifestyle 品牌。他將對50、60年代美國的嚮往轉化為「大人味的可愛」，把美感悄悄放進日本人的日常裡。不僅讓插畫不再只是被動觀看的藝術，更成為可被使用、陪伴日常的物件，進而開創了日本角色商品與生活設計融合的先例。

《OSAMU GOODS 50週年展：原田治的 OSAMU GOODS STYLE》於6月26日在台北華山 1914 文創園區正式揭幕！圖／OSAMU GOODS

展場一隅。圖／OSAMU GOODS

展場一隅。圖／OSAMU GOODS

展場一隅。圖／OSAMU GOODS

六大展區完整公開 深入探索 OSAMU GOODS STYLE

本次展覽規劃六大展區，透過插畫作品、經典商品與檔案資料，完整呈現原田治的創作世界。觀眾可從品牌起源《OSAMU'S MOTHER GOOSE》認識 OSAMU GOODS 的誕生歷程；走進原田治的創作世界，感受其創作靈感來源；並透過「OSAMU GOODS STYLE 設計區」與歷年商品展示，了解其如何將插畫延伸為兼具設計與機能的生活用品。展場同時設有互動體驗區與限定商售區，讓觀眾能以不同角度感受 OSAMU GOODS 所代表的生活美學。

展場一隅。圖／OSAMU GOODS

展場一隅。圖／OSAMU GOODS

OSAMU GOODS品牌原型來自「鵝媽媽」繪本設計。圖／琅琅悅讀

展場一隅。圖／OSAMU GOODS

展場一隅。圖／OSAMU GOODS

展場一隅。圖／OSAMU GOODS

展場一隅。圖／OSAMU GOODS

展場一隅。圖／OSAMU GOODS

台灣首度亮相！大型 JACK & JILL 立體裝置成為必拍亮點

除了珍貴展品外，本次展覽特別打造大型 JACK & JILL 立體裝置，讓經典角色首度以大型實體形式於台灣登場。觀眾不僅能近距離感受原田治筆下角色魅力，也能在展場留下專屬於自己的紀念照片，成為今年夏天華山最受矚目的打卡熱點之一。

拍照特區。圖／OSAMU GOODS

自己的「可愛」自己印！T 恤工作坊打造專屬於你的OSAMU GOODS STYLE

為了讓觀眾更進一步體驗原田治的設計精神，展覽期間特別推出「OSAMU GOODS STYLE T恤工作坊」。觀眾可自由運用原田治經典商品圖樣與標語，透過排版與組合創作出專屬設計，並在現場工作人員帶領下完成個人專屬 T 恤，將獨一無二的 OSAMU GOODS STYLE 穿回家。

50週年紀念周邊特區登場，經典限量好禮只送不賣多款全新商品同步公開

看完展覽絕對不能錯過精彩的商售區！全新推出多款結合經典插畫與現代實用美學的單品，準備陪伴你的日常。不僅如此，還有滿額贈活動，凡於商售區單筆消費滿 NT$2,500，即可獲得「角色手提帆布袋（小）」乙個；消費滿 NT$3,500，即可獲得「皇冠 Jill 黑色提袋（大）」乙個，贈品送完即止。歡迎粉絲一起把可愛帶回家！

50周年限定周邊閃亮登場。圖／OSAMU GOODS

滿 NT$3,500，即可獲得「皇冠 Jill 黑色提袋（大）」。圖／OSAMU GOODS

以下精選6樣推薦實用周邊：

造型書擋（2入組）售價620元

以 1985 年曾推出過的書擋為靈感，配合這次台灣的 50 週年特展，將這份經典再次重現，讓這份純粹的可愛，重新陪伴大家的日常。

8吋掛鐘（12角色）售價550元

Every second with OSAMU GOODS！乾淨俐落的白色外框，能自然融入各種居家風格。 不論幾點幾分，未來的日子裡， 都有 OSAMU GOODS 陪著你細數生活中的每一刻美好。

8吋掛鐘

棒球帽 售價980元

正面是簡約的撞色 LOGO 設計，後方則悄悄藏著角色與讓人會心一笑的小標語。轉過身，默默宣告今天的內心狀態。 不論是靈感湧現的時刻、微厭世想被安慰，還是終於迎來放假日， 都能找到最懂你的那頂帽子！

圖／OSAMU GOODS

STYLE T恤 售價1,180元

呼應這次50週年展覽的主題「OSAMU GOODS STYLE」，標語「I’m ______ style.」 刻意留白的底線，希望大家能不被定義，自由表現出屬於你當下的日常風格。

STYLE T恤。

粉彩T恤 kids 售價880元

以粉彩手繪風格描繪經典角色，彷彿孩子隨手塗鴉般的筆觸，為角色增添更多童趣與活力。陪伴孩子上學、出遊與日常玩耍，都能輕鬆穿出可愛又自在的風格。

商售區多件商品等你帶回家！圖／OSAMU GOODS

電腦包Jill&Dog 售價880元

14 吋筆電保護包，以美式文件袋與信封袋為靈感，搭配獨特的揉皺紙感質地，讓日常工作配件也能成為穿搭與生活中的亮眼存在！

電腦包Jill&Dog。

琅琅悅讀電子報★會員福利！

琅琅悅讀與OSAMU GOODS 合作，歡迎訂閱琅琅悅讀電子報，並投票分享你最期待看見OSAMU GOODS哪一區，即可參加抽獎活動 ，有機會獲得「OSAMU GOODS 50週年展 」雙人票，投票時間到2026年7月15日00:00止，投票次數越多，中獎機會越大！快來參賽與分享給親朋好友，也把握機會為自己贏得免費逛展的機會！

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注意事項：

1. 獎項：「OSAMU GOODS 50週年展」小編準備隨機周邊+雙人門票(市價：1,000元起)1名、雙人門票（市價：820元），9名，將由琅琅悅讀贈送。

2. 僅限台灣地區贈送，票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填的會員信箱email務必以常用信箱為主。

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

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展覽資訊 ： OSAMU GOODS 50週年展：原田治的 OSAMU GOODS STYLE

時間： 2026/6/26（五） 至 9/13（日）每日 10:00 - 18:00

地點： 華山 1914 文創園區 中 4B 館

票價：展期全票420元/人

不用飛日本！《OSAMU GOODS 50週年》海外首展，明天起正式開展！圖／OSAMU GOODS